Bewoners woedend op traag handelen gemeente Katwijk bij vervuilde grond N206

'Waarom zijn ze nu pas gestart met onderzoeken? We hebben het hier wel over de volksgezondheid', zegt Gijsbert Schrijvers, fractievoorzitter van Hart voor Katwijk. Hij is boos op de gemeente die de omgevingsdienst zo traag het onderzoek heeft laten opstarten.

De gemeente Katwijk laat in een reactie weten dat er inmiddels dertien monsters zijn genomen van de grond en dat die worden onderzocht. Ook zegt de gemeente dat de voorbereidingstijd van dit onderzoek erg zorgvuldig moest, dus vandaar dat het zo lang op zich heeft laten wachten. Eerder gaf de gemeente al aan dat er materialen in de grond zitten die mogelijk milieurisico’s met zich meebrengen, zoals plastic, metalen voorwerpen en batterijen.

Beaumix begint als restafval, waar metalen, plastic en ander recyclebaar materiaal uit zijn verwijderd. Het overige afval wordt verbrand en de as die op de bodem van de verbrandingsketel achterblijft, wordt schoongewassen en gezeefd. Uiteindelijk blijft er bodemas over waarmee gebouwd kan worden. Er zijn diverse controlestappen in het afvalverbrandingsproces ingebouwd en de wasinstallaties waar Beaumix wordt gewassen wordt drie keer per jaar gecontroleerd. Maar het reinigings- en scheidingsproces is niet honderd procent volledig, waardoor een kleine hoeveelheid plastic en metaal (zoals batterijen) kunnen achterblijven.

Toxicoloog Martin van den Berg verbonden aan de Universiteit van Utrecht reageert geschrokken. 'Als dit spul goed wordt gebruikt en afgedekt mag het volgens de wet, maar batterijen? Die horen hier absoluut niet in Beaumix thuis. Ik denk dat er chemisch afval is vermengd met niet chemisch afval.' De vraag is dus nu waar het Beaumix vervuild is geraakt. Is dat door de aannemer gedaan? Of al bij de afvalverbrandingsovens?

De gemeente Katwijk praat donderdagavond over de kwestie. Sommige partijen zullen een motie van treurnis indienen tegen de verantwoordelijke wethouder.

