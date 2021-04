Met 'Parkpop Memories' wordt de pijn van een Parkpoploze zomer iets verzacht

De organisatie van Parkpop heeft besloten de veertigste editie van het grootste openluchtfestival van Nederland uit te stellen naar de zomer van 2022. 'Hoewel er in toenemende mate positieve berichten zijn over vaccinaties, sneltesten en het garantiefonds voor evenementen is het voor Parkpop helaas nog niet mogelijk de veertigste editie door te laten gaan op 13 juni 2021', schrijft de organisatie op de website.

Om de pijn van weer een Parkpoploze zomer te verzachten, blikken we in 'Parkpop Memories' deze zondag terug naar het optreden van Hot Chocolate in 2018. De Britse soulformatie trad toen op tijdens Parkpop Saturday Night in het Zuiderpark. Zo brachten onder meer hun hits uit de jaren zeventig en tachtig, zoals 'It Started With A Kiss' en 'You Sexy Thing' ten gehore.