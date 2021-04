Coronavirus: 'Waarom geef je mensen geen vrije keus voor vaccinatie AstraZeneca?'

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Trombosestichting bepleit vrije keuze over vaccin AstraZeneca

Waarom geef je mensen niet gewoon een vrije keus: wel of geen vaccinatie met AstraZeneca. Stans van Egmond, directeur Trombosestichting Nederland pleit ervoor vaccinatie met AstraZeneca vrij te geven voor mensen die het wel willen. 'En mensen die superongerust zijn moeten ook kunnen zeggen: ik wil het niet. Dat geeft mensen toch ook meer controle en dus rust', zegt ze nadat was besloten in ons land mensen onder de 60 jaar voorlopig niet meer in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca.

Ze zegt dat de stichting 'ongelooflijk veel vragen' krijgt van bezorgde patiënten, die door de wisselende berichten niet meer weten wat de juiste keuze is. 'Mensen die bloedverdunners gebruiken bijvoorbeeld of mensen met een erfelijke aanleg voor trombose, en die al trombose hebben gehad.' Ze begrijpt die bezorgdheid, maar zegt ook: 'Je kunt de risico's tegen elkaar afwegen en dan wint vaccinatie.'

'Als je bedenkt dat er in Nederland de afgelopen maanden dagelijks ruim twintig mensen overlijden aan corona, van de ruim 7000 besmettingen per dag, en maar één op de anderhalf miljoen gevaccineerden. Dan kies je waarschijnlijk liever het vaccin. Maar het is een moeilijke afweging als je al bezorgd bent om je gezondheid. Het is moeilijk om die bezorgdheid weg te nemen.' Ze benadrukt dat het bij mensen onder de dertig jaar anders ligt. 'Daar is het risico op overlijden door corona heel erg klein, en dan snap ik dat een andere afweging wordt gemaakt.'

ANBO pleit voor snelle en goede voorlichting over AstraZeneca

Ouderenorganisatie ANBO vindt dat er snel goede en eenduidige voorlichting moet komen over het AstraZeneca-vaccin. 'De onduidelijkheid door het stoppen, weer opstarten en daarna deels weer stoppen met dit vaccin zorgt voor onrust. Het is van het grootste belang dat 60-plussers, die nog wel zullen worden ingeënt met AstraZeneca, vertrouwen hebben in het vaccin. Dit lukt alleen als er goede antwoorden komen op vragen als: wat zijn de risico’s, hoe groot is dat, hoe herken ik bijwerkingen en wat moet ik dan doen?'

ANBO reageert op het besluit van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om mensen onder de 60 jaar voorlopig niet meer in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca. De Jonge volgt een spoedadvies van de Gezondheidsraad op. De ouderenorganisatie wil ook weten welke gevolgen het besluit heeft voor de planning van de vaccinaties. 'Het is nu onduidelijk wie welk vaccin krijgt en wanneer dat zal zijn.'

Gezondheidsraad: geef 60-minners wel herhaalprik AstraZeneca

Mensen onder de 60 jaar die al een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca hebben gekregen, zouden wel hun tweede dosis moeten krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Het vaccin moet twee keer worden toegediend. De eerste dosis zet het afweersysteem aan het werk, de tweede prik versterkt dat effect.

De Gezondheidsraad adviseert om het vaccin niet meer toe te dienen aan mensen van 60 jaar en jonger, maar wil dus een uitzondering voor mensen die de eerste dosis al hebben gehad.

Meer dan 500.000 mensen hebben tot nu toe het coronavaccin van AstraZeneca gekregen. Het is niet bekend hoeveel van hen jonger dan 60 zijn. Het vaccin werd half februari voor het eerst toegediend. De tweede prik wordt twaalf weken later gegeven, dus rond half mei zouden de eerste mensen hiervoor aan de beurt zijn.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.