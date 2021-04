Den Haag wil start van Tour de France naar stad halen

Voor de laatste en enige keer dat Den Haag de start van de Tour verzorgde, moeten we ver terug in de tijd. In 1973 was de Grand Départ op de boulevard van Scheveningen. Joop Zoetemelk won de proloog en een dag later was de start op Scheveningen en de finish in Rotterdam. Voor Rotterdam is het minder lang geleden: in 2010 was daar de Tourstart. In 1978 was de start in Leiden.

Rotterdam had al eerder plannen om een gooi te doen naar de Grand Départ en heeft Den Haag gevraagd om zich aan te sluiten. Dat doet Den Haag en de steden gaan nu samen een bidbook voor de Tourorganisatie maken, waarin staat wat Den Haag en Rotterdam te bieden hebben. 'Samen staan we sterker', zegt wethouder Bredemeijer. 'Dit is een buitenkans voor beide steden. Den Haag heeft het streven om met een mooie route niet alleen langs de eyecatchers van de stad te gaan maar juist ook langs gebieden in de stad die een impuls van het evenement goed kunnen gebruiken, zoals Den Haag Zuidwest.'

Unieke kansen

In aanloop naar de start wil het stadsbestuur allerlei activiteiten organiseren. 'Wij zijn van mening dat het onderdeel zijn van de Grand Départ de stad de komende jaren unieke kansen biedt op vele terreinen', zegt Bredemijer. 'Met verschillende activiteiten en evenementen kunnen we toewerken naar de Grand Départ en daar talloze doelen mee bedienen.'

Zo wil het stadsbestuur dat er op scholen in de regio elke jaar grote fiets- en wielerevenementen georganiseerd gaan worden. Bredemijer: 'Dit is zoveel meer dan het grootste gratis toegankelijke sportevenement ter wereld. Het vormt voor ons het licht aan het einde van de corona-tunnel en een uitdagende stip op de horizon.'

Bijdrage

De bijdrage die Rotterdam aan Den Haag heeft gevraagd om de finish van de eerste etappe te organiseren is 3,9 miljoen euro. Daarnaast verwacht Den Haag kosten te maken op het gebied van lokale infrastructuur, logistiek, hospitality, communicatie, promotie, citydressing en 'aanloop' evenementen. 'De globale inschatting op dit moment is dat de totale kosten voor Den Haag ongeveer 6 á 7 miljoen zullen bedragen', stelt Bredemeijer. Rotterdam trekt in totaal 22,3 miljoen euro uit.

In mei komt de Amaury Sport Organisation (A.S.O.), de organisatie van de Tour, naar Rotterdam om het bidbook van beide steden in ontvangst te nemen. Op een later moment beslist de organisatie of de Grand Départ naar de regio komt.