Alphen staat stil bij drama in Ridderhof: 'Je wordt er stil van'

Om 12.08 waren er tientallen mensen aanwezig. Dat is het tijdstip waarop Tristan op die zonovergoten middag zwaarbewapend vanaf de parkeerplaats het winkelcentrum introk. Ook burgemeester Liesbeth Spies was aanwezig: 'Je wordt er stil van', vertelt ze nadat ze bloemen heeft neergelegd. 'Het leggen van de bloemen is een moment dat echt indruk maakt. Dit jaar misschien nog wel meer, omdat het tien jaar geleden was.'

Vanwege corona was er geen herdenking met speeches en een koffietafel waar mensen met elkaar konden praten. In plaats daarvan werden de hele dag door bloemen gelegd. 'Binnen de mogelijkheden die er zijn, is dit het goede moment om stil te staan bij het schietincident in de Ridderhof', zegt Spies.

Bij winkelcentrum Ridderhof worden bloemen gelegd | Foto: John van der Tol

En ook anderen staan stil bij het drama | Foto: John van der Tol

Zo legt deze nabestaande bloemen | Foto: ANP

En is ook burgemeester Liestbeth Spies aanwezig | Foto: ANP

