Schietpartij zorgde voor vriendschap voor het leven: 'Ashley is een soort dochter voor mij'

Ella Joumayl is eigenaresse van wolwinkel Pingouin in De Ridderhof. Mensen uit Alphen en omstreken komen speciaal naar haar winkel, waar er nog maar weinig van zijn. Ella is één van de weinige ondernemers die al meer dan 25 jaar in de Ridderhof gevestigd is. Precies tien jaar geleden was haar wolwinkel de schuilplaats voor de destijds 10-jarige Ashley.

Ella kreeg in de afgelopen tien jaar veel journalisten op bezoek die haar vragen stelden over de schietpartij, die haar een heldenonderscheiding opleverde. Ze begrijpt de belangstelling voor het drama in Alphen. 'Mensen willen erover praten, dat helpt bij het verwerken.’ Toch praat ze zelf inmiddels niet meer zo graag over wat er tien jaar geleden gebeurde. ‘Het is vreselijk geweest, maar we moeten door. Ik heb wat er gebeurd is in mijn spreekwoordelijke rugzakje gestopt.'

Bijzondere band

'Als het nodig is, maak ik dat rugzakje weer even open. Maar het liefste houd ik 'm nu dicht', vertelt ze. Voor Ashley maakt ze een uitzondering. De inmiddels 20-jarige vertelde zelf voor de allereerste keer aan media over de dag die haar leven voorgoed veranderde. Ella speelt daarin ook een belangrijke rol. Ashley ziet Ella als een soort bonusmoeder of oma.

Ella is voor mij als een bonusmoeder of oma - Ashley

Ella vertelt over de band tussen haar en Ashley

Ella vult Ashley aan: 'Ja, iets daar tussenin. We hebben zeker een bijzondere band.' Ella wist Ashley als 10-jarige te kalmeren. Nog steeds heeft zij een rustgevende invloed op haar. Ella komt op Ashley’s verjaardagen en was zelfs haar stagiair.

Veilig gevoel

'Ashley is een sterke meid en ik ben blij dat ik haar heb kunnen helpen’, zegt Ella. In totaal werkte Ashley een jaar in de winkel van Ella. Ze ontdekte daar haar liefde voor de detailhandel en doet een bbl-studie (werken en leren) als verkoopspecialist. ‘Het klinkt misschien gek, maar bij Ella voelde ik me juist heel erg veilig. En ik heb me lange tijd – door wat er allemaal is gebeurd – heel onveilig gevoeld', vertelt Ashley.