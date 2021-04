Aangekondigde versoepelingen uitgesteld: 'Verstandig, maar moet er een keer van komen'

De eerste berichten over versoepelingen lekten vorige week dinsdag uit na een kabinetsoverleg. De terrassen zouden op 21 april weer open kunnen, studenten zouden weer naar het hoger onderwijs mogen en de avondklok zou verdwijnen. Maar het nieuws stond nog niet in de media of de ziekenhuizen trokken aan de bel. De drukte was nog te groot en de piek van de derde golf was nog niet bereikt.

In het weekend stelde de regering, na een overleg met het OMT in het Catshuis, de plannen bij. De versoepelingen worden een week uitgesteld. '21 april is nog net te vroeg', legde een woordvoerder van het kabinet zondag uit.

Moeilijke beslissingen

Wim Schellekens, voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en lid van de onafhankelijke expertgroep Red Team, heeft de afgelopen week het nieuws met verbazing gevolgd. 'Ik snap dat het kabinet onder grote druk staat en moeilijke beslissingen moet nemen, maar ik snap het echt niet meer. Eerst leek het kabinet toe te geven, terwijl dat gezien de cijfers helemaal niet kan.'

'Zondag kwam het bericht dat ze dit terugdraaien. Een moeilijke beslissing, maar heel terecht', vervolgt Schellekens. 'Maar dan zeggen ze dat het volgende week misschien wel kan. Maar waar baseren ze dat op? Op hoop? Hopen is geen beleid. Ik vraag me af waar ze op baseren dat de versoepelingen een week later wel kunnen.'

Klap in het gezicht

Het uitstel leidde zondagavond tot veel kritiek van belangenorganisaties. 'Het is opnieuw een keiharde klap in het gezicht van horecaondernemers', zo reageerde de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ook de winkeliers hadden gehoopt op 21 april hun deuren verder te kunnen openen. 'De berichten over versoepelingen ten aanzien van het winkelen, wekte verwachtingen', zegt directeur Udo Delfgou van branchevereniging INretail.

'Ik ben bang dat we volgende week weer teleurgesteld gaan worden', Wim Schellekens

De ondernemers worden gesteund door burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. Hij deed samen met zijn ambtsgenoten in de andere grote steden 'een dringend appel' op het kabinet om de terrassen en andere buitenruimten te heropenen. 'In de dichtbevolkte gebieden hebben inwoners de buitenruimten hard nodig; zij eigenen zich deze ook toe als het weer beter wordt. Daarmee wordt de handhaving onhaalbaar en komt het lokale gezag ongewild tegenover zijn eigen inwoners te staan.'

Ondermijnt het vertrouwen

Volgens Schellekens geeft de oproep van Van Zanen een verkeerd signaal af. 'Ik snap het wel, maar keur het toch niet goed. Ik snap niet waarom het kabinet en onze lagere overheden niet op een lijn kunnen komen en dat ze publiekelijk zo tegenover elkaar staan. Natuurlijk heeft de lagere overheid andere belangen, die moeten het beleid uitvoeren. Maar dit ondermijnt het vertrouwen van de burger, die weet niet meer waar hij aan toe is.'

Het kabinet lijkt in de afweging tot heropening vooral te hebben geluisterd naar de oproep van de ziekenhuizen. 'Maar wij zijn niet blij met het uitstel van de heropening', benadrukt Schalij, de voorzitter van het regionale overleg tussen de ziekenhuizen (ROAZ). 'Onze medewerkers zijn er ook aan toe om na het werk ergens een kop koffie te kunnen drinken. Maar ik begrijp het wel.'

Heropeningsplan van de samenleving

Want de situatie in de ziekenhuizen is nog altijd zeer kritiek. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen was zondag opnieuw gestegen, tot 2517. 'We hopen de piek in het aantal ziekenhuisopnames aan het einde van de week of begin volgende week te bereiken', legt Schalij uit. 'Dat is iets eerder dan we hadden gedacht.'

Doordat de piek van de derde golf in zicht lijkt te zijn is de verwachting dat demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdag uitsluitsel zullen geven over de manier waarop het heropeningsplan van de samenleving uitgevoerd gaat worden. Waarbij de druk op de regering om de maatregelen te versoepelen steeds verder wordt opgevoerd.

Effectief middel

De verschillende belangenorganisaties pleiten voor hun branche om verdergaande versoepelingen. Zo is de KHN niet tevreden met alleen een opening van de terrassen. 'De horeca moet dan haar deuren kunnen openen volgens fase 1 van de KHN-horecaroutekaart, dus ook binnen. In de plannen die klaarliggen, heeft KHN gekeken naar wat veilig kan én zo min mogelijk schade toebrengt aan de economie.'

Maar niet alleen vanuit de horeca klinkt de roep om verder te versoepelen. De voetbal- en de hockeybond hebben vrijdag een brief geschreven in het kabinet waarin ze vragen om de buitensport weer vrij te geven. 'Honderdduizenden sporters staan sinds oktober 2020 stil. Zij zitten nu helaas al maandenlang thuis terwijl sporten en bewegen juist zo hard nodig zijn voor hun gezondheid en weerstand. Een teamsport is een effectief middel in de strijd tegen maatschappelijke problemen zoals bewegingsarmoede, overgewicht en eenzaamheid.'

Stuurloos gevoel

Voor Schellekens is de oplossing simpel. 'Het kabinet moet niet sturen op datum, maar geef perspectief op streefwaarden. Geef aan welke versoepelingen kunnen als het aantal besmettingen gedaald is tot bijvoorbeeld vijfduizend. Dan weten we waar we aan werken en kunnen we met zijn allen de schouders eronder gaan zetten. Nu is het beleid nergens aan gekoppeld en dat geeft een stuurloos gevoel. Ik ben dan ook bang dat we volgende week weer teleurgesteld gaan worden.'

Schalij blijft optimistisch dat er snel meer mogelijk is. 'We zijn allemaal toe aan meer vrijheid. Het is verstandig dat het nu een week wordt uitgesteld, maar het moet er toch een keer van komen. Ik heb al vaker gezegd: er moet voor mensen licht aan het einde van de tunnel zijn. We moeten daarom doorgaan met vaccineren. Als we daar het tempo inzetten, dan kunnen we in mei allemaal weer een kop koffie op het terras drinken.'

LEES OOK: Van 'terrasje pakken' tot 'ik houd mijn hart vast', verdeelde reacties op mogelijke versoepelingen