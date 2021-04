Michael Boogerd over Tour: 'Dat laat mijn Haagse wielerhartje sneller kloppen'

Vrijdagochtend maakten de beide steden bekend dat ze de ambitie hebben om in 2024 of 2025 de proloog van de Tour in Rotterdam te laten verrijden, gevolgd door een etappe met start in Rotterdam en aankomst in Den Haag. Hagenaar Michael Boogerd weet als geen ander hoe het is om de Tour de France door eigen land te rijden, want tijdens zijn eerste tour in 1996 was de start ook in Nederland, namelijk in Den Bosch.

'Dat was voor mij heel bijzonder, het maakt zoveel los', vertelt de oud-wielrenner vrijdagmiddag in het radioprogramma Muijs in de Middag. 'Het was mijn eerste Tour en dan gelijk in eigen land starten. Dat gaf mij een dusdanige boost dat ik een supergoede Tour reed. Ik won een rit dezelfde week nog en ik was de eerste Nederlander in het klassement, op de 31ste plaats.'

'Zoveel kippenvel'

Dat het zo anders is om met de Tour de France door Nederland te rijden dan door bijvoorbeeld Frankrijk, ligt volgens Boogerd vooral aan de supporters. 'Het grootste verschil is dat er in Nederland toch echt veel meer publiek langs de kant staat. Ik kan me van mijn eerste Tour nog goed herinneren dat we Eindhoven inreden en echt stapvoets een passage moesten nemen, omdat er zoveel mensen stonden. We konden daar als peloton niet te hard doorheen.'

'Dat is natuurlijk wel gevaarlijk', gaat de Hagenaar verder. 'Maar het gaf zoveel kippenvel, dat je dat voor lief nam. Dat is me altijd bij gebleven. De Tour is al bijzonder, maar het is nog veel meer bijzonder als het door je eigen land komt.'

Stimulans voor de wielersport

En wellicht komt de Tour straks dus zelfs door de geboortestad van Boogerd en dat zou weleens een boost kunnen geven aan de wielersport in de Hofstad. 'Ik weet vanuit het Rotterdamse kamp dat het in Rotterdam breed gedragen wordt en dat ze bijvoorbeeld bezig zijn met een scholenproject rondom de Tourstart', vertelt Boogerd.

'Het wielrennen moet van jong tot oud worden gestimuleerd. Als dat wat breder getrokken kan worden naar Den Haag toe, dan weet ik zeker dat het de wielersport in Den Haag een boost kan geven', aldus de oud-wielrenner. 'En wie weet zijn er dan kinderen die niet van zichzelf weten dat ze heel hard kunnen trappen of daar veel talent voor hebben, maar daar door de Tour opeens achter komen. Dat zou hartstikke mooi zijn.'

