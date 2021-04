Vier jaar cel voor Leidse mensensmokkelaar

De 43-jarige Oasim A. moet vier jaar de gevangenis in voor zijn betrokkenheid bij mensensmokkel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag besloten. Tegen de inwoner van Leiden was een straf van zes jaar geëist.

De man van Koerdische komaf kwam vijf jaar geleden vanuit Iraaks Koerdistan naar Nederland voor een huwelijk. In 2017 werd hij al een keer eerder veroordeeld voor mensensmokkel. Hij kreeg toen een celstraf van twee jaar voor het vervoeren van twaalf mensen in een koelwagen.

Na zijn celstraf is de Leidenaar opnieuw de fout ingegaan. In september 2019 zou hij een man en vrouw vanuit de Franse kustplaats Calais naar Leiden hebben vervoerd, om ze daar in een hotel onder te brengen. Hier werd het duo de volgende morgen gearresteerd.

Onbekend aantal vluchtelingen

De twee vluchtelingen zouden volgens het Openbaar Ministerie de oversteek naar Engeland hebben willen maken. Ook zou de man uit Leiden drie andere mensensmokkelaars hebben geholpen met het vervoer van honderden vluchtelingen. Migranten zouden op rustplaatsen voor vrachtwagens in koelwagens richting Engeland worden verstopt of vanaf Calais in rubberboten worden overgevaren. Voor zo'n overtocht betaalden migranten zo'n 5000 euro. In totaal zouden de mensensmokkelaars ongeveer 4 miljoen euro hebben verdiend.

De verdachte ontkende op de zitting van twee weken geleden dat hij zich opnieuw schuldig had gemaakt aan mensensmokkel. 'Ik ben eerder de fout in gegaan, maar deze keer ben ik onschuldig', zei A. twee weken geleden bij de rechtbank.

Totaal onaannemelijk

De rechter noemde in zijn uitspraak de verklaring van de Leidenaar echter 'totaal onaannemelijk'. De man kreeg zijn straf van vier jaar onvoorwaardelijk niet alleen voor zijn rol in de mensenhandel, hij zou ook nog een groot aantal sigaretten hebben gesmokkeld. Daarnaast zou hij een andere mensensmokkelaar, met wie hij een conflict had, hebben bedreigd.

LEES OOK: Leidse mensensmokkelaar hoort zes jaar cel eisen