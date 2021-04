Wethouder door het stof over vervuilde bouwgrond N206: 'Ik betreur het zeer'

De bouwgrond langs de N206 bij Valkenburg houdt de gemoederen al meer dan een half jaar flink bezig. Vorig jaar september waren er al signalen dat de aannemer zeer vervuilde grond had gebruikt, waarin Beaumix vermengd was met batterijen. Bewoners en politici in Katwijk zijn boos omdat het onderzoek naar vervuilde grond langs de N206 volgens hen veel te langzaam gaat. Ook schoot de communicatie ernstig tekort, stellen ze.

De gemeenteraad sprak donderdagavond weer over de kwestie. Er werd een motie van treurnis ingediend, maar die werd, met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen, verworpen. Een betoog van de wethouder waarin hij betere communicatie beloofde en hand in eigen boezem stak, ging daaraan vooraf. 'Ik betreur de motie die er ligt, maar ik begrijp zeer de zorg die er uit spreekt. Het signaal is meer dan duidelijk. Ik ga de bewoners van Valkenburg laten zien dat ik er wel degelijk voor ze ben geweest en dat ik mij volledig inzet om deze kwestie het hoofd te bieden.'

'Harde woorden komen binnen'

'Uw oproep heeft mij diep geraakt', zei Nagtegaal. 'Toen ik in 2018 wethouder mocht worden, was ik zeer vereerd om in mijn eigen gemeente de belangen van álle inwoners te mogen vertegenwoordigen. Die rol neem ik serieus. Toen de eerste zorgen mij bereikte, is mijn eerste vraag aan alle betrokkenen geweest: is er direct gevaar voor de volksgezondheid en het milieu?'

D66-fractievoorzitter Ralf Boland: 'Het moet wel echt beter. Het is wel klaar als het gaat om dit soort grote zorgen bij inwoners, dan moet er verantwoordelijkheid worden genomen door die zorgen heel serieus te nemen.' Terugkijkend heeft de wethouder naar eigen zeggen meer aandacht gehad voor 'de moeizame weg richting oplossingen' dan voor de communicatie daarover met de gemeenteraad en de bewoners. 'Daar zijn al harde woorden over gesproken en die komen echt wel binnen.'

Vanaf deze maand structureel overleg met omgeving

'Mijn focus is vooral gericht geweest op waarheidsvinding: hoe zit dit in elkaar? Wat ligt daar? Wat is dit voor wetgeving? Wat kunnen wij hiermee als gemeente?', legt de wethouder uit. Het duidelijk krijgen van die vragen moest zorgvuldig, omdat het juridisch complex in elkaar zit. 'Daar hebben we –meen ik– goede stappen gezet. Maar ik had meer oog moeten hebben voor de communicatie met de Valkenburgers.'

N206 ir. G. Tjalmaweg. | Foto: GoogleMaps

'Er zit hier een wethouder die wel degelijk het vuur uit z’n sloffen heeft gelopen, maar de focus in onze communicatie zat ernaast. Dat moet anders.' De komende periode zal de wethouder er zichtbaarder staan voor de Valkenburgers. Daarnaast beloofde Nagtegaal informatie over de onderzoeken voor iedereen goed toegankelijk te maken en meer met de omgeving in gesprek te gaan. 'Er komt structureel omgevingsoverleg. We vertellen wat we aan het doen zijn, maar we willen ook horen wat de zorgen zijn. Hiermee gaan we deze maand starten.'

Handjevol batterijen in vensterbank als herinnering

Zelf heeft de wethouder ook een handje battterijen meegenomen langs de grond van de N206. 'Ze liggen gewoon voor het grijpen', zo ergerde ook de wethouder zich. 'Die liggen in mijn vensterbank om mij er iedere dag aan te herinneren dat het gewoon niet waar kan zijn dat dit in Nederland kan, dat er batterijen in bouwstoffen zitten.'

Hoe nu verder? 'Op dit moment worden de monsters in het laboratorium geanalyseerd', zei Nagtegaal. 'De provincie is gestart met een ketenonderzoek. Daarin wordt het proces van de productie van Beaumix, van de verbrandingsoven tot aan de toepassing langs de Tjalmaweg, onder de loep genomen.' De uitkomsten van die onderzoeken worden in juni verwacht.

Zorgvuldigheid voor sterke positie

Ook is het uitkijken dat de gemeente niet in een moeras komt waar het niet meer uitkomt, waarschuwde de wethouder in zijn uitleg over de vervolgstappen. 'De zorgvuldigheid is nodig om verder te kunnen. Ik wil een positie hebben die sterk genoeg is om op een gegeven moment in Den Haag te kunnen zeggen: ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar dit klopt gewoon niet.'

