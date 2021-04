Hoger beroep Malek F. houdt slachtoffer al maanden bezig

Een tip over een sterke Pokémon bracht Fazal op 5 mei 2018 naar het Johanna Westerdijkplein bij de Haagse Hogeschool. Het was prachtig weer, de zon scheen volop. Net voordat hij wilde vertrekken, werd Fazal vanuit het niets aangevallen door Malek F. Die stak hem in zijn nek en in zijn hand. Ook liep hij een schedelbreuk op.

Littekens in de nek van Fazal | Eigen foto

Fazal lijdt aan PTSS en is voor honderd procent afgekeurd. Zijn baan als ICT-er raakte hij kwijt. De afgelopen drie jaar is hij bezig met herstellen. Na de rechtszaak, waarbij F. tbs kreeg opgelegd omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, bleef Fazal zitten met een onbevredigd gevoel. Hij vindt dat de Syriër celstraf verdient. Fazal gelooft niet dat F. handelde onder druk van zijn psychose: 'Hij heeft gekozen voor een daad zodat hij naar het paradijs mag, zijn doel was duidelijk.'

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) ging in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank, net als advocaat Job Knoester namens F. Waar justitie hem veroordeeld wil zien voor een terreurdaad, wil Knoester dat zijn cliënt geen tbs krijgt. Het zou betekenen dat F., die stateloos is, nooit meer vrij zou komen, legde Knoester uit in het RTL-programma Crimedesk. Om een tbs-behandeling succesvol af te ronden, zou F. op verlof moeten. Maar daar heeft hij als ongewenst vreemdeling geen recht op.

Voor de zaak zijn drie dagen uitgetrokken. Op woensdag zal iemand van slachtofferhulp Fazals verklaring voorlezen. 'Ik ben een slachtoffer, nu heb ik recht om te praten. Het is belangrijk dat ik gehoord word. Het werkt helend. Het is therapeutisch.' De vrouw van Fazal zal ook een verklaring voorlezen. Zij wil dat F. weet wat zijn daad met haar gedaan heeft.

Malek F. tijdens de eerste zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. | Tekening: Theresa Hartgers

Nieuws raakt hem

Het hoger beroep houdt Fazal al maanden bezig. Sinds januari heeft hij een terugslag: 'Ik doe niks meer.' Hij komt alleen nog buiten als het echt nodig is, voor zijn zwemtherapie bijvoorbeeld. Het nieuws dat hij kijkt, raakt hem, zoals de dood van Armando. De 26-jarige man die uit het niets werd doodgestoken op het Julialaantje in Rijswijk. Fazal ziet overeenkomsten. 'Hij lijkt op mij, hij deed hetzelfde werk.'

Maar ook het verhaal van Ashley, van wie de pleegouders tien jaar geleden werden doodgeschoten in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn, raakt hem. 'Zij laat zien dat ze door zang met haar verdriet kan leven. Ik moet dat nog vinden, maar ik put er hoop uit.'

Strijdbaar en moedeloos

Fazal wil het liefst weer werken, zich nuttig maken en zijn gezin onderhouden. Het voelt alsof F. hem zijn carrière heeft afgepakt. 'Het voelt alsof ik al die jaren voor niks heb gewerkt. Iemand anders heeft nu mijn functie, dat heb ik allemaal gemist door Malek F.' Maar voorlopig lijkt dat er niet in te zitten. Nu worstelt hij vooral nog met instanties en hun bureaucratie. Door corona loopt zijn herstel vertraging op.

Soms is hij moedeloos, maar Fazal klinkt ook strijdbaar als het over het hoger beroep gaat. 'Als het over onrecht gaat, dan word ik vlambaar', zegt hij. 'Ik vind gewoon: als je drie keer een poging tot moord hebt gepleegd, dan moet je de cel in.'

En wat als het hoger beroep achter de rug is? Fazal verwacht dat Malek F. in cassatie zal gaan, dus dan is de zaak nog niet klaar. Ook houdt Fazal er rekening mee dat hij er ook tijdens het hoger beroep niet achter gaat komen waarom nou juist hij werd gestoken. 'Ik moet dat accepteren. Dit gaat mij haunten voor mijn leven.'

LEES OOK: Slachtoffer van Malek F. vindt tbs niet rechtvaardig: 'Celstraf en uitzetten, dat is wat ik wil'