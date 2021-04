Kabinet investeert miljard in spoorverdubbeling tussen Delft en Schiedam

Het geld uit het Nationaal Groeifonds is ongeveer de helft van de benodigde investering in het spoor tussen Den Haag en Rotterdam. De demissionaire ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Bas van ’t Wout van Economische Zaken hebben ongeveer 20 miljard euro in het fonds zitten, waar in de komende vijf jaar grote projecten uit kunnen worden betaald.

De projecten moeten de economie op een duurzame manier versterken. Zo komt er geld beschikbaar voor meer groene waterstof, kwantumtechnologie en innovaties in het onderwijs en de gezondheidszorg. 'Met deze investeringen op verschillende fronten wordt door het Nationaal Groeifonds een belangrijke eerste stap gezet richting het verhogen van onze toekomstige welvaart', aldus Hoekstra.

Vier sporen

Met het geld moet het spoor tussen Rotterdam en Den Haag volledig verdubbeld kunnen worden. Nu liggen er nog maar op een deel van het traject vier sporen. ProRail is al bezig om het spoor tussen Rijswijk en Delft Campus te verdubbelen. Deze werkzaamheden moeten in 2023 klaar zijn. Door de spoorverdubbeling over het hele traject moeten er meer treinen tussen Rotterdam en Den Haag kunnen gaan rijden.

President-directeur van NS Marjan Rintel noemt het geld voor het spoor een krachtig signaal uit Den Haag. Volgens Rintel getuigt het alvast van ambitie en lef. 'Hiermee is gekozen voor het openbaar vervoer als oplossing voor grote problemen in de drukste gebieden in Nederland, zoals het bouwen van een miljoen bereikbare woningen en het behalen van de klimaatdoelen.'

'Belangrijke stap'

Partijen op het gebied van mobiliteit omarmen het besluit van het demissionaire kabinet om 2,5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds te halen voor ov-projecten in de Randstad. De Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 organisaties zoals NS, ANWB, HTM, GVB en RET en Transport & Logistiek Nederland, laat weten blij te zij met 'deze belangrijke stap' .

Volgens de Mobiliteitsalliantie is het geld een ' erkenning van het kabinet van het belang van het blijven investeren in de bereikbaarheid van ons land en economisch herstel' . Voorzitter Steven van Eijck van de alliantie zegt dat het kabinet een belangrijke stap neemt voor de benodigde schaal- en kwaliteitssprong in mobiliteit. ' Dat besluit getuigt van lef en is een erkenning van het belang van mobiliteit voor onze samenleving.'

LEES OOK: 'We hebben meer ruimte nodig', ProRail past stations aan vanwege verwachte groei ov