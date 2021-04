Hoe zit het met tandenpoetsen, douchen en slokje water? 'Vragen over Ramadan zijn altijd hetzelfde'

Tijdens de ramadan vasten de meeste moslims een maand lang elke dag tussen zonsopkomst en zonsondergang. Vasten betekent geen eten en geen drinken. Atalay Celenk is directeur van Julianaplaza, een sociaal-maatschappelijk wijkrestaurant midden in de Haagse wijk Transvaal. In de wijk wonen veel moslims. Atalay doet zelf ook mee met de ramadan en krijgt al zijn hele leven elk jaar dezelfde vragen.

Dus ook geen slokje water tussendoor, ook niet als het buiten 30 graden is. Ook stiekem een slokje water is not done, aldus Atalay. 'De ramadan is een maand van bezinning. Het draait om zelfreflectie en discipline', zegt Atalay.

Mag je dan wel tandenpoetsen tussen zonsopkomst en zonsondergang? 'Dat doen we voor zonsopgang. Je kan niet je tanden poetsen als je aan het vasten bent, dat is een beetje lastig.' Kauwgom mag ook niet. 'De smaak van kauwgom krijg je binnen en proef je. Dat is niet de bedoeling met vasten.' Tijdens de ramadan ben je niet alleen bezig met vasten. Het is een spirituele reis en je maakt een connectie met God', vertelt Atalay. 'De ramadan heeft voor mij heel veel nut en ik haal er veel kracht uit.'

Sterkte en succes wensen

'Als je honger hebt mag je gewoon wat eten hoor, wij zullen niks zeggen.' Ook dat horen mensen die meedoen aan de vastenmaand geregeld. 'Ik snap dat mensen dit soms als grapje zeggen, maar ik denk dat het beter is dat je iemand die meedoet aan de ramadan gewoon sterkte en succes wenst.'

'Ik vind het goed dat mensen vragen hebben en reageer altijd positief', zegt Atalay. 'De ramadan is een maand waarin positief gedrag naar voren moet komen. Vriendelijkheid, nederigheid, vrijgevigheid en saamhorigheid horen hier allemaal bij. In deze maand kijk ik naar mezelf. Waar kan ik verbeteren? Hoe kan ik er voor anderen zijn?'

LEES OOK: Bakkerij Maxima bereidt zich voor op een tweede ramadan in lockdown