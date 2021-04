Gianni Zuiverloon spreekt van 'het begin' bij ADO: 'We stonden er'

Na de 1-4 nederlaag vorige week tegen FC Utrecht is Ruud Brood met zijn ploeg gaan zitten en het gesprek aangegaan. Dat het anders moest, was duidelijk. 'Het gesprek was nodig. We hebben een duidelijk plan gemaakt waar de jongens zich ook aan hebben gehouden. Het paste en viel bij elkaar. Ze hebben het prima gedaan.'

Brood wil juist nu in de beslissende fase spelers die tot het uiterste gaan. Het kantelpunt dat jongens het opgeven wil hij voorkomen. 'In het gesprek zijn we weer bij elkaar gekomen. Het is belangrijk dat je elkaar niet laat vallen en er samen voor blijft gaan. Dat hebben ze laten zien vandaag.'

'Ik heb Zuiverloon volgegooid met suikers en weet ik niet wat'

Centraal achterin keerde Gianne Zuiverloon terug in de basis. Na zes weken blessureleed keerde met hem de nodige ervaring terug in de ploeg. 'Je ziet wat een speler kan doen. Ik heb hem volgeduwd met suikers en weet ik niet wat, want ik wilde hem van mijn leven niet wisselen.'

Ook Zuiverloon zelf merkte dat het achterin goed stond. 'We stonden er voor elkaar. We hebben strijd geleverd en de mentaliteit was goed. Je doet het goed als je hier een punt pakt. Dit voelt als hét begin van de ommekeer. Niemand had verwacht dat we hier zouden winnen, maar we hebben zelfs kansen gehad. Een punt lijkt weinig, maar is veel. Dit is het begin.'