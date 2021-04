Eerste testopening Keukenhof succesvol: 'Gezellig, alleen maar blije mensen'

Er is slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar. Keukenhof mag 5000 bezoekers per dag ontvangen. 'Geweldig om mee te maken, wij hebben de primeur', vertelt een een wat ouder koppel. 'We zijn erg eenzaam met z'n tweeën', voegt de man nog toe. 'Dus we zijn erg blij dat we er nu op uit kunnen.'

'Volgens mij is dit geen plek waar corona zich verspreidt, het is dus echt een cadeautje', zegt een bezoekster die een kinderwagen voor zich uit door het park duwt. 'Het is hartstikke mooi, het is voor het eerst dat we hier zijn.' En een ander zegt: 'Het is misschien wel de mooiste tuin van Nederland.'

'We hebben er hard aan gewerkt'

Ook de tuinmannen van Keukenhof zijn blij dat hun harde werken toch nog wordt beloond. 'We hebben hier met z'n allen hard aan gewerkt. Filmpjes maken is leuk, maar dat we op deze manier toch 30.000 mensen blij kunnen maken is goud waard', zegt tuinman Daan Hendriks.

Naast alle reguliere coronamaatregelen moeten de bezoekers voorafgaand aan het bezoek getest worden. 'Wij verbaasden ons eigenlijk hoe makkelijk het ging', zegt een tevreden bezoekster. 'We bedachten pas gisteravond dat we hier misschien naartoe konden gaan. We hebben toen online een kaartje besteld, vanmorgen hebben we een coronatest gedaan maar dat ging super snel allemaal. Binnen tien minuten stonden we weer buiten.'

Versoepelingen in mei

Op een vergelijkbare dag in het de periode voor corona ontvangt Keukenhof tussen de 20.000 en 40.000 bezoekers op een dag, met pieken van 50.000 tot 60.000 bezoekers.

Ook volgend weekend mag de testopening plaatsvinden. In mei worden mogelijk verdere versoepelingen doorgevoerd. Marlies Goldenberg van Keukenhof: 'Wij zijn afhankelijk van de natuur dus we kunnen niet zeggen tegen de tulpen: blijf even langer bloeien want zo werkt het natuurlijk niet, de natuur gaat gewoon haar gang. We hopen dus dat we zo snel mogelijk volledig open mogen.'