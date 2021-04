Coronavirus: Burgemeester Den Haag doet opnieuw oproep om terrassen te openen

Jan van Zanen roept op om te terrassen te openen

De Haagse burgemeester Jan van Zanen doet samen met zijn collega's uit Utrecht, Amsterdam en Rotterdam 'een dringend appel' op het kabinet om de terrassen en andere buitenruimten te heropenen. Dat heeft het kwartet zondag laten weten.

'In de dichtbevolkte gebieden hebben inwoners de buitenruimten hard nodig; zij eigenen zich deze ook toe als het weer beter wordt. Daarmee wordt de handhaving onhaalbaar en komt het lokale gezag ongewild tegenover zijn eigen inwoners te staan.'

De vier steden zeggen dat een 'beheerste openstelling van de buitenruimten' juist noodzakelijk is om besmettingen te voorkomen, omdat hiermee ongeregelde samenkomsten tegen worden gegaan. Ook is het nodig voor 'de geloofwaardigheid van het coronabeleid'.

RIVM: 8288 nieuwe coronagevallen geregistreerd

Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn 8288 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is fors boven het gemiddelde van de laatste zeven dagen, dat nu op 6964 ligt, blijkt uit cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag naar buiten bracht.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt weer

Voor het eerst in dagen stijgt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer. Het aantal opgenomen patiënten nam toe met 26 naar 2517, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag. In de drie dagen daarvoor waren er juist 67 bedden voor coronapatiënten vrijgekomen. Het aantal opgenomen patiënten ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan precies een week geleden toen er in totaal 2317 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1729 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 25 meer dan op zaterdag. De drie dagen daarvoor was er juist sprake van een flinke afname van in totaal 78, terwijl begin deze week het aantal coronapatiënten op die afdelingen juist met bijna tweehonderd toenam. Intensive cares behandelen nu 788 coronapatiënten, een meer dan op zaterdag toen er drie bijkwamen. Op vrijdag daalde het aantal ic-patiënten nog met veertien.

Opheffen avondklok en openen terrassen op tafel in Catshuis

Een deel van het kabinet komt zondag in het Catshuis bijeen om met onder anderen RIVM-baas Jaap van Dissel te praten over de corona-aanpak. Volgens ingewijden liggen er versoepelingen op tafel, maar vanuit het Outbreak Management Team (OMT) klinken zorgen dat die te vroeg komen omdat de druk op de zorg toeneemt.

Deze week kwam naar buiten dat het kabinet per 21 april de terrassen wil heropenen en de avondklok wil opheffen, als de cijfers het toelaten. Het kabinet wil daarnaast dat studenten in het hoger onderwijs weer fysiek naar college kunnen. Zij moeten dan vooraf getest worden en zich houden aan de coronaregels, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

Ook voor winkels wordt wellicht meer mogelijk, maar ingewijden twijfelden eerder of die versoepeling de eindstreep haalt. Zij wezen er ook op dat winkels nu al op afspraak klanten mogen ontvangen, of spullen kunnen laten afhalen.

Dinsdag geven demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge weer een persconferentie.

Extra vaccins voor ziekenhuispersoneel

Het kabinet maakt versneld extra vaccins vrij voor het ziekenhuispersoneel. Het gaat om 35.000 doses van het Janssen-vaccin. Het moet voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt.

Het besluit kwam zaterdagavond na overleg tussen ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark van Volksgezondheid, Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen.

De vaccins zijn bestemd voor medewerkers die in direct contact komen met patiënten en daardoor een groter risico lopen om besmet te worden met het coronavirus.

Valse vaccinatie-uitnodiging in omloop

Er is momenteel een nepmail in omloop waarin mensen namens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden uitgenodigd voor een coronavaccinatie tegen betaling. In het bericht staat dat een aanvraag voor vaccinatie in behandeling is bij Medicorps, een commercieel coronatestbureau. Het RIVM 'benadrukt dat dit geen officieel bericht van het RIVM is'.

7725 nieuwe positieve tests, gemiddelde loopt weer op

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 7725 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is boven het gemiddelde van de laatste zeven dagen, dat nu op 6770 ligt. Na enkele dagen van daling begon vrijdag het weekgemiddelde weer op te lopen. Die stijging zet zich nu voort.

Het aantal sterfgevallen steeg met 23, vrijdag lag dit nog op 41. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, duurt het soms een tijdje voor dit wordt doorgegeven aan het RIVM.

Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan op vrijdag. Het aantal opgenomen mensen daalde met vier naar 2491, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de afgelopen drie dagen zijn 67 bedden voor coronapatiënten vrijgekomen, maar het aantal opgenomen patiënten ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan in de vorige week.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1704 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er zeven minder dan op vrijdag, zestien minder dan op donderdag en op woensdag daalde het aantal met 55. In de drie dagen ervoor was het aantal coronapatiënten op die vleugels juist met bijna tweehonderd toegenomen. Intensive cares behandelen nu 787 coronapatiÙnten, drie meer dan op vrijdag. Een dag eerder daalde het aantal ic-patiënten nog met veertien.

Mensen uit 1949, 1950 en 1951 kunnen alvast prikafspraak maken

De volgende groep is aan de beurt voor een coronavaccinatie. Mensen die in 1949, 1950 en 1951 zijn geboren, kunnen vanaf zaterdag alvast online een prikafspraak inplannen. Zij krijgen binnenkort een brief met de uitnodiging thuis. Het gaat om ruim 500.000 mensen, die het vaccin van Pfizer en BioNTech krijgen. Daarvoor kunnen ze terecht bij een van de meer dan tachtig vaccinatielocaties van de GGD'en.

De overkoepelende organisatie, GGD GHOR Nederland, roept de mensen op de afspraken zo veel mogelijk online te maken. 'Omdat de komende weken steeds meer vaccin beschikbaar komt, wordt het vaccinatietempo verhoogd. Om ervoor te zorgen dat het maken van de honderdduizenden afspraken per week snel en soepel verlopen, is het maken van online afspraken onontbeerlijk.'

De GGD'en en huisartsen hebben vorige week bijna een half miljoen mensen gevaccineerd. In de loop van mei moeten per week meer dan een miljoen mensen worden gevaccineerd. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil dat in juli iedere volwassene die dat wil in elk geval een eerste prik heeft gehad.

Een man wordt gevaccineerd | Foto: ANP

De Jonge tempert verwachtingen over versoepelingen

Minister Hugo de Jonge wil de verwachtingen temperen over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat zei hij bij het RTL-programma BEAU. Eerder deze week lekte uit dat het kabinet werkt aan een plan om de samenleving weer te openen. Tegelijkertijd worden er deze maand allerlei evenementen georganiseerd waar mensen toegang tot kunnen krijgen als ze negatief zijn getest.

Maar De Jonge waarschuwt voor al te veel optimisme. 'We zijn bezig met een openingsplan, we moeten perspectief bieden', aldus de minister. 'Maar du moment dat de buitenwereld lucht krijgt van dat plan werd gedacht 'holadijee, bloemetjes buiten'. Maar in het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen.' De Jonge snapt dat de zorgsector met huiver reageert op mogelijke versoepelingen. 'Die denken 'versoepelingen? Houd eens op. Kijk eens om je heen'.'

Er liggen 2500 coronapatiënten in de ziekenhuizen, rekent de Jonge voor. '750 op de IC, elke dag meer, de laatste dagen lopen de cijfers weer op. We denken we dat de derde golf lager zal zijn, maar we zijn nog niet over de piek heen.' Hij wil niet op de besluitvorming vooruitlopen van dinsdag, als er weer een nieuwe persconferentie wordt gehouden. 'Maar ik wil wel toevoegen dat we geen domme dingen gaan doen voor de zorg.'

Hugo de Jonge | Foto: ANP

Halfjaar corona-app: effectief, maar niet door iedereen gebruikt

De app CoronaMelder is zaterdag precies een halfjaar in gebruik en heeft sindsdien duizenden mensen gewaarschuwd dat ze in buurt zijn geweest van iemand met corona, terwijl zij vaak niet in beeld waren bij een GGD. In die zin is de applicatie dus effectief, stelden onderzoekers van de Erasmus Universiteit eerder. Maar lang niet iedereen heeft de applicatie op zijn of haar smartphone geïnstalleerd.

CoronaMelder houdt in de gaten of gebruikers dicht bij andere mensen zijn geweest, zonder hun identiteit prijs te geven. Als zij vervolgens positief worden getest, kunnen ze andere gebruikers van de app waarschuwen als zij langer dan een kwartier in hun buurt waren.

Miljoenen Nederlanders downloadden de app toen deze 10 oktober na een testperiode officieel in gebruik werd genomen. Maar na de beginperiode nam het aantal gebruikers slechts mondjesmaat toe. Volgens de laatste stand van donderdag hebben 4,7 miljoen mensen de app nu in gebruik. Dat komt neer op 27 procent van de bevolking, tegen 26 procent een maand eerder. Nog steeds heeft ongeveer driekwart van de Nederlanders de applicatie dus niet geïnstalleerd. Dat is te zien in alle leeftijdsgroepen, meldde de universiteit van Tilburg eerder.

Desalniettemin is de app effectief, concludeerden onderzoekers van de Erasmus Universiteit eind vorige maand. Bijna zes op de tien mensen die via de app hoorden dat ze in de buurt waren geweest van iemand met corona, waren niet benaderd door de GGD voor bron- en contactonderzoek. Tot nu toe hebben ongeveer 144.000 mensen zo'n melding gekregen. De afgelopen maand gaat het om zo'n 500 tot 800 meldingen per dag. Mensen die zich na zo'n melding laten testen, blijken ook significant vaker besmet te zijn dan de rest van de bevolking.

Nederland krijgt maandag eerste doses Janssen-vaccin

Farmaceut Janssen uit Leiden levert maandag zijn eerste flesjes coronavaccin aan Nederland. In totaal komen dan 79.200 doses, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Het is nog niet bekend wanneer het Janssen-vaccin voor het eerst wordt toegediend.

Nederland heeft in totaal 11,3 miljoen doses besteld. Het vaccin hoeft maar één keer te worden gegeven. De Gezondheidsraad adviseert om het vaccin eerst aan 60-plussers en aan medische risicogroepen te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met het syndroom van Down, met morbide obesitas of met neurologische aandoeningen die tot ademhalingsproblemen kunnen leiden.

Het is het vierde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar komt. Eerder werden de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca goedgekeurd, geleverd en gegeven.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.