Zeventien miljoen euro extra voor stamcelonderzoek LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt 17 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds voor een pilotfabriek voor stamcelonderzoek. Het kabinet stelt landelijk in totaal 56 miljoen euro beschikbaar voor regeneratieve geneeskunde. De bouw van het Netherlands Center for the Clinical Advancement of Stem Cell and Gene Therapies (NecstGen) van het LUMC is inmiddels begonnen, in 2022 moeten de deuren worden geopend.

De afdeling van het Leidse ziekenhuis onderzoekt mogelijkheden in de strijd tegen chronische ziekten. 'Regeneratieve geneeskunde beoogt de functie van falende weefsels of organen te herstellen of zelfs volledig te vervangen. Daardoor is levenslange behandeling van symptomen niet meer nodig', zegt een woordvoerder van het LUMC tegen mediapartner Sleutelstad.

'Maar het ontwikkelen van deze technologieën is complex. Er wordt gewerkt met levende menselijke materialen, zoals cellen en weefsels, waardoor het ontwikkelproces moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De academische instellingen en bedrijven die nu aan deze technologieën werken, hebben hier nog niet de juiste middelen voor', legt de woordvoerder uit. De subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds geeft volgens de onderzoekers een enorme impuls aan de ontwikkeling van hun onderzoek.

Mensen met eigen cellen genezen

'Nu is het zo dat mensen met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, nierfalen of diabetes jarenlang behandeld moeten worden', zei Ton Rabelink, professor interne geneeskunde van het LUMC eerder tegen Omroep West. Dat is volgens hem erg intensief voor de patiënt. 'Door regeneratieve geneeskunde hoeft dat in de toekomst niet meer. Je geneest mensen met hun eigen cellen via gentherapie of weefselmanipulatie.'

Een ander voordeel is volgens Rabelink dat deze methode helpt tegen de steeds maar toenemende zorgkosten. 'Patiënten kunnen straks genezen worden na een eenmalige behandeling. Honderdduizenden chronisch zieke mensen hebben daar baat bij.'

In mei 2020 legde Ton Rabelink uit wat de nieuwe technologie kan betekenen voor patiënten:

