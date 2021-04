Coronavirus: Duizenden reizigers wachten nog op geld van voucher

'Uitstel heropenen hoger onderwijs zou onacceptabel zijn'

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt dat hogescholen en universiteiten weer open moeten, zoals gepland op 26 april. Zondag lekte dat het kabinet geplande versoepelingen wil uitstellen. Het is nog onduidelijk of dit ook voor de heropening van het hoger onderwijs geldt. Voorzitter Lyle Muns: 'Het water staat studenten aan de lippen. Ze zitten sinds half december dag in dag uit achter de laptop. De rek is er echt uit. We vinden het niet acceptabel als de heropening nog een keer uitgesteld wordt.'

De LSVb wijst erop dat het hoger onderwijs op een veilige manier open kan met een fysieke les in de week en op anderhalve meter. Ook zijn er massaal zelftesten ingekocht om te verspreiden onder studenten. Muns: 'In het najaar was het hoger onderwijs beperkt open en zijn er geen clusters ontstaan op hogescholen en universiteiten. Met zelftesten kunnen we het extra veilig maken.'

Mental coach Pieter helpt horecaondernemers

Mental coach Pieter Blonk uit Moordrecht ziet dat horecaondernemers het niet alleen financieel zwaar hebben. Ook mentaal gaat het niet goed door de lockdown. 'Dit is een groep die altijd keihard werkt en vaak een masker voor heeft', zegt hij in zijn praktijk. 'Ze blijven lachen en de moed erin houden. Maar soms is het ook goed om even niet de ondernemer te zijn en je hart te luchten. Deze groep mensen heeft het behoorlijk zwaar.'

Lees hier het hele verhaal

Duizenden reizigers wachten nog op geld van voucher

Duizenden reizigers die via een boekingssite een voucher kregen voor een vanwege corona geannuleerde vlucht, wachten nog op hun geld. Dat schrijft BNR, dat cijfers opvroeg bij claimbureaus als EUclaim, Vlucht-Vertraagd.nl en Aviclaim.

De claimclubs merken dat het geld soms wel een halfjaar op zich laat wachten. De luchtvaartmaatschappijen en boekingssites wijzen volgens topman Tom van Bokhoven van Vlucht-Vertraagd.nl naar elkaar en het geld blijft hangen. Ook rekenen sommige boekingssites administratiekosten over de terugbetaling. EUclaim stelt dat het gemiddeld 165 dagen duurt voor er geld wordt terugbetaald door een tussenpersoon.

Ziekenhuizen: uitstel versoepelingen verstandig van kabinet

Het kabinet heeft een verstandig besluit genomen met het uitstel van de versoepelingen. Dat zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) in het NOS Radio 1 Journaal.

Er waren ook zorgen omdat niet al het ziekenhuispersoneel is gevaccineerd. Melkert is blij dat daar nu verandering in komt. Het kabinet maakt versneld extra vaccins vrij voor het ziekenhuispersoneel om te voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt.

Haags Songfestival gaat alsnog door als online stream

Douze points! Het vorig jaar vanwege corona gecancelde Haags Songfestival gaat dit jaar alsnog door als stream op omroepwest.nl. Maar liefst 21 kandidaten gaan de strijd aan met elkaar.

Sjaak Bral presenteert op de vrijdagavonden 23 april, 30 april en 7 mei vanaf 20.00 uur de drie voorrondes van het Haags Songfestival. De finale is op vrijdagavond 14 mei om 20.00 uur. Alle voorrondes en de finale zijn te zien op omroepwest.nl.

LEES OOK: Douze points! Haags Songfestival gaat alsnog door als online stream

Eerste doses Janssen-vaccin worden geleverd

De eerste 79.200 vaccins van farmaceut Janssen uit Leiden bestemd voor Nederland arriveren maandag bij het bedrijf Movianto in Oss. Het is nog niet bekend wanneer het Janssen-vaccin voor het eerst wordt toegediend, maar zaterdag heeft het kabinet besloten dat 35.000 doses naar de ziekenhuizen gaan. Het moet voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt.

Nederland heeft in totaal 11,3 miljoen doses besteld. Het is het vierde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar komt. Eerder werden de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca goedgekeurd, geleverd en gegeven. Het Janssen-vaccin hoeft maar één keer te worden gegeven, terwijl de drie andere middelen twee prikken vereisen.

De Gezondheidsraad adviseert het vaccin van Janssen eerst aan 60-plussers en aan medische risicogroepen te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met het syndroom van Down, met morbide obesitas of met neurologische aandoeningen die tot ademhalingsproblemen kunnen leiden. Als die groepen zijn gevaccineerd, kan het vaccin ook aan andere groepen worden gegeven. De Gezondheidsraad komt later met een advies daarover. Het Nederlandse vaccin biedt 66 procent bescherming tegen ziekte en 85 procent bescherming tegen ernstigere vormen van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), doet onderzoek naar het Janssen-vaccin. Tot nu toe zijn er vier meldingen bekend van mensen die na toediening van het middel last kregen van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Volgens het EMA valt dit aantal binnen de verwachtingen. Een van de vier gevaccineerden overleed. Of de klachten daadwerkelijk door het vaccin worden veroorzaakt, is nog niet vastgesteld.

Apothekers verkochten zeker 200.000 coronazelftests

De sinds kort verkrijgbare coronazelftests zijn in trek, merken de apothekers. 'Sinds de zelftests verkrijgbaar zijn bij de apotheek zijn er zeker 200.000 verkocht', zegt voorzitter Aris Prins van apothekersorganisatie KNMP in het AD. Volgens hem is het 'gigantisch druk' in de apotheek, nadat op woensdag 31 maart de eerste zelftest werd verkocht. 'Sommige mensen kopen er meteen vier of vijf, voor het hele gezin', aldus Prins.

Met de sneltesten kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus. De uitslag volgt dan na ongeveer een kwartier. Ook in sommige winkels zijn de zelftests te koop, waarvoor zo'n 5 à 9 euro moet worden neergelegd.

In de krant uiten deskundigen wel hun zorgen over het gebruik van zelftests omdat de uitslag daarvan minder nauwkeurig is. Daardoor kan het voorkomen dat ten onrechte een negatieve testuitslag wordt gegeven. De experts zijn ook bang dat mensen na een positieve zelftest niet meer de moeite nemen om naar de GGD te gaan, waardoor de overheid geen zicht meer heeft op alle coronabesmettingen.

Bijna 200 toeristen vliegen voor pilotvakantie naar Rhodos

Bijna tweehonderd toeristen vertrekken maandagmiddag om 13.00 uur voor een eerste coronapilotvakantie naar het Griekse eiland Rhodos. De achtdaagse vakantie is een initiatief van de overheid om te testen onder welke voorwaarden er weer veilig gereisd kan worden. De all-inclusive pakketreis wordt uitgevoerd door reisorganisatie Sunweb en vliegmaatschappij Transavia.

Sunweb moest veel mensen teleurstellen, want er waren 25.000 aanmeldingen voor de proefvakantie. De 189 gelukkigen mogen tijdens de vakantie het Griekse vakantieresort Hotel Mitsis Grand Beach niet verlaten en er zijn geen andere gasten aanwezig. Deelnemers betalen de reis zelf, maar de kosten voor de coronatesten komen voor rekening van Sunweb.

Er volgt ook nog een tweede proef voor een pakketreis waarbij vakantiegangers meer vrijheid krijgen. Later komen er ook nog proefreizen voor auto-, cruise-, trein- en/of busvakanties. Het negatieve reisadvies van de overheid loopt tot 15 mei. Reisorganisaties hopen daarna weer vakanties te kunnen verzorgen.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.