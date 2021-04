Coronavirus: gezondheidsraad: geef 60-minners keuze bij AstraZeneca

Gezondheidsraad: geef 60-minners keuze bij AstraZeneca

Als je jonger bent dan 60 jaar en toch geprikt wilt worden met het AstraZeneca-vaccin, zou je die keuze zelf moeten kunnen maken, zegt de Gezondheidsraad tegen de NOS. Diezelfde raad adviseerde vorige week om mensen onder de 60 een alternatief vaccin aan te bieden. Minister De Jonge nam dat advies over.

'Wat ons betreft kan het, maar het is aan de minister om dat te beslissen', zegt een woordvoerder van de Gezondheidsraad nu over de keuzevrijheid. Ook deskundigen staan achter het plan om 60-minners zelf te laten kiezen of ze AstraZeneca willen. Het ministerie van Volksgezondheid vindt het geen goed idee. 'Het is niet verstandig en er zijn alternatieven', zegt een woordvoerder.

Volgens de Gezondheidsraad is het advies van vorige week nog altijd hetzelfde en gaat de discussie over keuzevrijheid over iets anders.

'Meer mensen willen versoepeling van lockdown'

Twee op de drie Nederlanders willen dat de maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld. Die groep groeit, meldt onderzoeksbureau I&O Research na een peiling in opdracht van de NOS. Begin maart wilde 59 procent meer versoepeling, nu is dat 64 procent.

De ondervraagden willen vooral dat mensen meer bezoekers thuis kunnen ontvangen. Ongeveer 80 procent ziet dit zitten. Ook voor het openen van universiteiten en hogescholen, met sneltesten, is veel steun (72 procent). Twee op de drie mensen zijn voor het openen van terrassen en winkels. Meer dan 60 procent wil dat de avondklok wordt geschrapt.

I&O voerde het onderzoek tussen 9 en 12 april uit. De enquêteurs vroegen iets meer dan 2000 volwassen Nederlanders naar hun mening. Volgens het onderzoeksbureau is daarbij rekening gehouden met geslacht, leeftijd en stemgedrag, en is de peiling daarom representatief.

Burgemeesters blijven pleiten voor heropenen terrassen

Hoewel minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) al heeft aangegeven dat de terrassen voorlopig nog niet open mogen, doen burgemeesters in het Veiligheidsberaad maandag toch opnieuw een appèl op het kabinet. Zij geven aan dat in hun gemeentes mensen steeds vaker en massaler de openbare ruimte intrekken en dat dit steeds lastiger is te handhaven.

Terrassen geven dan letterlijk en figuurlijk wat ruimte. Gasten zijn op terrassen beter te reguleren dan in de overvolle parken, stellen zij. 'Overal zie je mensen buiten die zich niet langer houden aan de regels. Dan is handhaven geen optie', zegt Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

De burgemeesters denken het kabinet maandag met argumenten alsnog te kunnen overtuigen. 'Wij gaan onze wensen alsnog een keer voorleggen', zegt onder anderen Aboutaleb voorafgaand aan het beraad over de coronamaatregelen. Behalve Grapperhaus schuift ook RIVM-baas Jaap van Dissel aan bij de vergadering van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

Burgemeester Van Zanen bij het Veiligheidsberaad | Foto: ANP

Proefvakantie moet schat aan informatie opleveren

In totaal 189 Nederlandse proeftoeristen vliegen maandagmiddag naar het Griekse eiland Rhodos. De all-inclusive vakantie 'een schat aan informatie' opleveren voor de reisbranche over hoe we binnenkort weer veilig vakantie kunnen vieren in coronatijd.

Arie Blaak en zijn vriend Dennie van Egmond uit Leiden zijn twee van de gelukkigen geselecteerd uit de 25.000 mensen die zich opgaven.

Dennie en Arie op weg naar Rhodos voor een coronavrije vakantie

6757 nieuwe coronagevallen, gemiddelde loopt verder op

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 6757 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een maandag is dat relatief veel, hoewel het aantal positieve tests in het begin van de week lager ligt dan later in de week.

In de afgelopen zeven dagen zijn 50.102 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 7157 nieuwe gevallen per dag. Het is de vierde dag op rij dat het gemiddelde weer oploopt. Rond Pasen had het aantal positieve tests juist een pas op de plaats gemaakt.

Horeca wil snellere vaccinatie om open te kunnen

De horeca wil dat het kabinet vaart maakt met het vaccineren. Dan kan de horeca sneller helemaal open in plaats van gedeeltelijk, met alleen de terrassen open. Johan de Vos, voorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en woordvoerder van 65 horecaondernemers die al eerder gezamenlijk actie voerden tegen de coronamaatregelen, wil dat de overheid doet wat het belooft. Met een miljoen prikken per week zetten, zouden echt stappen gezet kunnen worden, denkt hij. Dan zou de horeca vanaf mei misschien alweer mensen binnen kunnen ontvangen, denkt hij.

Sneltesten aan de deur ziet De Vos niet zitten. 'Mensen gaan niet voor een kop koffie of een lunch een staafje in hun neus laten duwen.' Daarnaast is volgens De Vos veel meer mogelijk dan nu gezegd wordt en kunnen horecazaken zich bijvoorbeeld met warmtekachels en parasols daarop inrichten. Hij sluit nieuwe acties niet uit, maar wil eerst de persconferentie van dinsdag afwachten. Ook wil hij weten wat er voor Koningsdag, op 27 april aanstaande, in het vooruitzicht wordt gesteld.

Maarten Hinloopen, voorzitter van KHN-afdeling Den Haag, noemt het vaccinatiebeleid een drama en wijst op het gebrek aan organisatie in het vaccineren. 'We hebben een systeem dat niet functioneert tijdens een crisis, met allerlei verschillende GGD-afdelingen die hun eigen systeem en regels hebben.'

Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal opgenomen coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw gestegen. In totaal zijn nu 2582 patiënten met Covid-19 opgenomen, 65 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 794 op de intensive care, een toename van zes patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1788 coronapatiënten. Dat zijn er 59 meer dan zondag. Toen nam het aantal opgenomen patiënten toe met 26. In de drie dagen daarvoor nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen juist af, met in totaal 67.

'Ongelofelijk heftig, zeker voor de nabestaanden'

Bij de GGD Hollands Midden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 77-jarige man vlak nadat hij een coronavaccinatie had gekregen. 'Het is ongelofelijk heftig, zeker voor de nabestaanden', zegt een woordvoerder. De man werd onwel bij de vaccinatielocatie in Noordwijkerhout. Er wordt onderzocht of de coronaprik een rol heeft gespeeld.

'Situatie nog niet goed genoeg om terrassen te openen'

Het kabinet blijft erbij dat de coronacijfers te slecht zijn om terrassen en andere buitenlocaties weer open te kunnen gooien. Dat zei minister van Justitie Ferd Grapperhaus maandag, voorafgaand aan overleg met zijn collega-ministers.

'De situatie, epidemiologisch, is nog niet zo dat we dat verantwoord vinden', aldus Grapperhaus. Het kabinet maakte zondag bekend dat versoepelingen er toch nog niet in zitten vanaf 21 april, iets waar Haagse bronnen eerder wel op zinspeelden.

De burgemeesters van de vier grote steden vinden desondanks dat de terrassen weer open moeten kunnen, met het naderende lenteweer.Handhaven wordt anders onhaalbaar, stellen zij.

'We hebben vanmiddag Veiligheidsberaad', zei Grapperhaus, doelend op zijn wekelijkse overleg mer de voorzittende burgemeesters van de veiligheidsregio's. Daar gaan we het er goed over hebben.'

Huisarts: hoop dat 'motie van afkeuring' mensen aan het denken zet

De huisarts Bart Meijman hoopt dat de 'motie van afkeuring' tegen de Gezondheidsraad ervoor zorgt dat mensen aan het denken worden gezet. 'We hopen dat mensen inzien dat huisartsen opstaan en het niet eens zijn met het advies van de raad om het gebruik van AstraZeneca voor patiënten onder de 60 te staken', aldus de Amsterdammer.

Huisartsen zien dat veel mensen van zestig jaar of ouder afzien van het nemen van een coronavaccin van AstraZeneca. Omdat het vaccin niet is goedgekeurd voor mensen onder de zestig, zijn ze bang dat het bij hen ook bijwerkingen kan opleveren.

Verdere heropening hoger onderwijs gaat door op 26 april

Studenten aan hogescholen en universiteiten kunnen, zoals eerder aangekondigd, vanaf 26 april weer beperkt fysiek onderwijs volgen. Dat laten Haagse bronnen weten. Het gaat om gemiddeld één dag per week naar colleges. Zij moeten zich dan wel vooraf (laten) testen op het coronavirus en zich houden aan alle geldende regels en adviezen.

De studentenvakbond LSVb liet al weten het 'onacceptabel' te vinden als de heropening van hogescholen en universiteiten opnieuw zou worden uitgesteld. Ook de Vereniging Hogescholen zei ervan uit te gaan dat de versoepelingen voor het hoger onderwijs wel gewoon doorgaan.

Kabinet maakt nog eens 400 miljoen over voor zelfstandigensteun

Gemeenten krijgen deze week nog eens 400 miljoen euro aan voorschotten voor de TOZO, de steunregeling voor zelfstandigen. Gemeenten maken deze steun zelf over aan zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis een flink deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt.

In totaal is dit jaar 700 miljoen euro aan voorschotten naar de gemeenten overgemaakt, meldt het ministerie van Sociale Zaken. Vorig jaar ontvingen gemeenten 3 miljard euro. Met de voorschotten wordt niet alleen de inkomensondersteuning betaald, maar ook de uitvoeringskosten die gemeenten maken. De gemeente Amsterdam krijgt opnieuw het grootste voorschot.

Farmaceut Janssen levert eerste coronavaccins af in Oss

Farmaceut Janssen uit Leiden heeft een eerste partij van 79.200 doses coronavaccin geleverd aan Nederland. Die hoeveelheid is goed voor het compleet vaccineren van net zoveel mensen. In tegenstelling tot de drie andere vaccins die tot nog toe zijn goedgekeurd in de Europese Unie, is van het Janssen-vaccin slechts één prik nodig. De eerste doses kwamen maandag aan bij het bedrijf Movianto in Oss. Van daaruit worden ze verdeeld.

Van de eerste leveringen moeten 35.000 doses naar ziekenhuizen worden gebracht, zodat zij hun zwaar belaste personeel snel kunnen inenten.

Den Haag trekt geld uit voor behoud theaterfestival Parade

De gemeente Den Haag trekt samen met de drie andere grote steden de portemonnee zodat het theaterfestival De Parade behouden kan blijven. Ze maken in totaal 425.000 euro vrij om het rondreizende festival te ondersteunen. Dat geld komt zowel uit coronasteunpakketten als uit reguliere cultuurbegrotingen.

De Parade krijgt normaal gesproken geen subsidie. Daarom kwamen de organisatoren vorig jaar niet in aanmerking voor steun van de vier grote steden en van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Nu komt de steun er alsnog, want de steden noemen De Parade 'een belangrijk grootstedelijk platform voor talentontwikkeling en podiumkunsten.'

De Parade wordt sinds 1990 gehouden en trekt elk jaar honderdduizenden bezoekers. De acteurs en actrices gaan met hun voorstellingen langs het Museumpark in Rotterdam, het Westbroekpark in Den Haag, het Moreelsepark in Utrecht en het Martin Luther Kingpark in Amsterdam.

Beelden van de Parade twee jaar geleden:

Meer boottrailers verkocht in coronatijd

Er zijn meer nieuwe boottrailers verkocht in coronatijd, melden branchevereniging BOVAG en dataspecialist RDC. Volgens de organisaties steeg de verkoop van boottrailers met 57 procent in het eerste kwartaal dit jaar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Naast de boottrailers nam ook de verkoop van het aantal paardentrailers toe in coronatijd. De afzet van het aantal nieuwe paardentrailers steeg in het eerste kwartaal met 6 procent.

'Uitstel heropenen hoger onderwijs zou onacceptabel zijn'

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt dat hogescholen en universiteiten weer open moeten, zoals gepland op 26 april. Zondag lekte dat het kabinet geplande versoepelingen wil uitstellen. Het is nog onduidelijk of dit ook voor de heropening van het hoger onderwijs geldt. Voorzitter Lyle Muns: 'Het water staat studenten aan de lippen. Ze zitten sinds half december dag in dag uit achter de laptop. De rek is er echt uit. We vinden het niet acceptabel als de heropening nog een keer uitgesteld wordt.'

De LSVb wijst erop dat het hoger onderwijs op een veilige manier open kan met een fysieke les in de week en op anderhalve meter. Ook zijn er massaal zelftesten ingekocht om te verspreiden onder studenten. Muns: 'In het najaar was het hoger onderwijs beperkt open en zijn er geen clusters ontstaan op hogescholen en universiteiten. Met zelftesten kunnen we het extra veilig maken.'

Mental coach Pieter helpt horecaondernemers

Mental coach Pieter Blonk uit Moordrecht ziet dat horecaondernemers het niet alleen financieel zwaar hebben. Ook mentaal gaat het niet goed door de lockdown. 'Dit is een groep die altijd keihard werkt en vaak een masker voor heeft', zegt hij in zijn praktijk. 'Ze blijven lachen en de moed erin houden. Maar soms is het ook goed om even niet de ondernemer te zijn en je hart te luchten. Deze groep mensen heeft het behoorlijk zwaar.'

Duizenden reizigers wachten nog op geld van voucher

Duizenden reizigers die via een boekingssite een voucher kregen voor een vanwege corona geannuleerde vlucht, wachten nog op hun geld. Dat schrijft BNR, dat cijfers opvroeg bij claimbureaus als EUclaim, Vlucht-Vertraagd.nl en Aviclaim.

De claimclubs merken dat het geld soms wel een halfjaar op zich laat wachten. De luchtvaartmaatschappijen en boekingssites wijzen volgens topman Tom van Bokhoven van Vlucht-Vertraagd.nl naar elkaar en het geld blijft hangen. Ook rekenen sommige boekingssites administratiekosten over de terugbetaling. EUclaim stelt dat het gemiddeld 165 dagen duurt voor er geld wordt terugbetaald door een tussenpersoon.

Ziekenhuizen: uitstel versoepelingen verstandig van kabinet

Het kabinet heeft een verstandig besluit genomen met het uitstel van de versoepelingen. Dat zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) in het NOS Radio 1 Journaal.

Er waren ook zorgen omdat niet al het ziekenhuispersoneel is gevaccineerd. Melkert is blij dat daar nu verandering in komt. Het kabinet maakt versneld extra vaccins vrij voor het ziekenhuispersoneel om te voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt.

IC-verpleegkundige | Foto: ANP

Haags Songfestival gaat alsnog door als online stream

Douze points! Het vorig jaar vanwege corona gecancelde Haags Songfestival gaat dit jaar alsnog door als stream op omroepwest.nl. Maar liefst 21 kandidaten gaan de strijd aan met elkaar.

Sjaak Bral presenteert op de vrijdagavonden 23 april, 30 april en 7 mei vanaf 20.00 uur de drie voorrondes van het Haags Songfestival. De finale is op vrijdagavond 14 mei om 20.00 uur. Alle voorrondes en de finale zijn te zien op omroepwest.nl.

Apothekers verkochten zeker 200.000 coronazelftests

De sinds kort verkrijgbare coronazelftests zijn in trek, merken de apothekers. 'Sinds de zelftests verkrijgbaar zijn bij de apotheek zijn er zeker 200.000 verkocht', zegt voorzitter Aris Prins van apothekersorganisatie KNMP in het AD. Volgens hem is het 'gigantisch druk' in de apotheek, nadat op woensdag 31 maart de eerste zelftest werd verkocht. 'Sommige mensen kopen er meteen vier of vijf, voor het hele gezin', aldus Prins.

Met de sneltesten kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus. De uitslag volgt dan na ongeveer een kwartier. Ook in sommige winkels zijn de zelftests te koop, waarvoor zo'n 5 à 9 euro moet worden neergelegd.

In de krant uiten deskundigen wel hun zorgen over het gebruik van zelftests omdat de uitslag daarvan minder nauwkeurig is. Daardoor kan het voorkomen dat ten onrechte een negatieve testuitslag wordt gegeven. De experts zijn ook bang dat mensen na een positieve zelftest niet meer de moeite nemen om naar de GGD te gaan, waardoor de overheid geen zicht meer heeft op alle coronabesmettingen.

