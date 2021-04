Coronavirus: Britse variant toch niet dodelijker en hoger onderwijs klaar is voor opening

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Hoger onderwijs klaar voor opening: 'Langer wachten is geen optie'

Goed nieuws voor studenten die al maanden uitkijken naar het moment dat ze weer naar de hogeschool of universiteit kunnen. Het fysieke onderwijs wordt vanaf 26 april weer beperkt geopend, zoals eerder al was aangekondigd.

Dahran Coban, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), is niet verbaasd dat deze versoepeling wel doorgaat. 'Deze afspraak lag er veel eerder al, daarom ben ik niet verbaasd. Langer wachten is geen optie meer.'

Volgens Coban is de rek er echt uit. 'Het gaat slecht met de studenten zelf. Het beeld dat wij nu krijgen is dat zij alleen hun eigen spiegelbeeld zien via hun laptop. Ze spreken niemand anders. Dat breekt na een jaar echt op', aldus de voorzitter in het radioprogramma West Wordt Wakker. Een andere reden waarom het onderwijs volgens Coban nu open moet is het naderende zomerreces. 'Anders heeft het geen zin meer.'

Voor de studenten worden er gratis zelftests verspreid, die ze kunnen afnemen voor ze naar de faculteit gaan. De zelftest is niet verplicht, maar Coban voorziet daardoor geen grote corona-uitbraken op de scholen. De andere coronaregels, zoals de anderhalve meter, worden namelijk niet losgelaten. 'Daarom verwachten we dat het goed gaat komen met het hoger onderwijs. Van september tot december (toen het hoger onderwijs open was, red.) waren er ook geen brandhaarden.'

Kabinet overweegt invoering verplicht vaccinatiebewijs

Wie naar het museum, de dierentuin of een pretpark wil wanneer deze weer opengaan moet misschien verplicht een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs laten zien, dat overweegt het kabinet volgens bronnen van BNR. Momenteel vindt al een grootschalige proef met toegangstesten plaats op verschillende plekken in Nederland. Of en wanneer die doorstroomlocaties open mogen is nog niet bekend, maar de overheid overweegt om de CoronaCheck-app daar in het begin te verplichten.

Vaccinatiebereidheid AstraZeneca daalt onder ouderen

De beslissing om mensen onder de 60 jaar niet langer met AstraZeneca te vaccineren lijkt een effect te hebben op oudere Nederlanders. Meer dan vier op de tien 60-plussers (42 procent) die nog gevaccineerd moeten worden willen geen AstraZeneca-vaccin krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. 55 procent van de 60-plussers wil het vaccin nog wel ontvangen. Die bereidheid ligt bij het Pfizer-vaccin een stuk hoger: 92 procent van de 60-plussers zegt bereid te zijn dat vaccin te nemen.

Het kabinet besloot vorige week om het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen bij 60-minners. Dat als gevolg van een zeldzame bijwerking die voor trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes lijkt te zorgen. Omdat de bijwerking vooral lijkt op te treden onder 60-minners krijgen is er voor hen een vaccinstop ingetreden.

Britse variant toch niet dodelijker

De Britse coronavariant blijkt volgens een nieuw onderzoek toch niet dodelijker te zijn dat zijn voorgangers. Ook de klachten die het virus veroorzaakt zijn niet ernstiger dan bij anderen varianten. Wel is de variant besmettelijker dan de andere verschijningsvormen van het virus. Dat alles blijkt uit twee onderzoeken gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet.

Bij een van de onderzoeken werden de gegevens van 341 coronapatiënten geanalyseerd die eind vorig jaar besmet raakten in het zuidoosten van Engeland. De helft van die patiënten had de Britse variant onder de leden. Van hen raakte 36 procent ernstig ziek of kwam te overlijden. Bij de andere groep was dat 38 procent. Uit een ander onderzoek, waarin bijna 40.000 Britten hun symptomen doorgaven via een app, bleek ook niet dat de symptomen van de Britse variant dodelijker is dan andere varianten.

Gemiddeld lager schooladvies door corona

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vielen de schooladviezen voor groep 8 in 2020 gemiddeld lager uit dan de jaren daarvoor. Leerlingen kregen vaker advies voor een van die vier vmbo-niveaus. Waar in 2019 41,5 procent van de leerlingen dat advies kreeg, was dat in 2020 44,8 procent. Volgens het CBS komt dat doordat de eindtoets vanwege de coronacrisis is geschrapt. Met die toets kunnen leerlingen normaal gesproken een poging doen om hun advies laten bijstellen.

Vooral bij meisjes is de daling van de adviezen goed te zien. Zij halen gemiddeld hogere scores op de eindtoets, waardoor het advies bij hen normaal gesproken hoger uitvalt. Vorig jaar daalde het aantal meisjes met een advies van vmbo/havo of hoger met 7 procent.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.