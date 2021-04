Coronavirus: Levering Janssen-vaccin in Europa uitgesteld vanwege mogelijke bloedproppen

Toezichthouder: te vroeg voor conclusies over vaccin Janssen

Toezichthouder CBG noemt het 'te vroeg om conclusies te trekken over het mogelijke risico op zeldzame bijwerkingen van het Leidse Janssen-vaccin. Naar aanleiding van enkele meldingen over trombose en een laag aantal bloedplaatjes in de Verenigde Staten liep al een onderzoek van het bewakingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat gaat door.

Het farmaceutische bedrijf Janssen in Leiden | Foto: ANP

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) herhaalde dinsdag het eerdere oordeel dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de mogelijke risico's. 'Het EMA en het CBG monitoren de situatie heel goed.' Ze kijken daarbij ook naar de meldingen die in Amerika zijn gedaan. 'Mocht er aanleiding zijn om tot actie over te gaan, zoals het aanpassen van de productinformatie en bijsluiter, dan zullen wij de betrokken instanties, consumenten en zorgverleners informeren.'

Uitrol Janssen-vaccin in Europa uitgesteld vanwege mogelijke bloedproppen

Farmaceut Johnson & Johnson stelt de uitrol van het Janssen-coronavaccin in Europa uit voorzorg uit vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij mensen die het vaccin krijgen toegediend. Dat meldt de farmaceut, die tot het uitstel overgaat op advies van medische instanties CDC en FDA in de Verenigde Staten.

Het vaccin dat door Janssen in Leiden is geproduceerd, zou vanaf 19 april aan Europa worden geleverd. Nederland verwachtte bijna 170.000 Janssen-vaccins.

Iets meer nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal iets gestegen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn bij het RIVM 6797 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 82 meer vergeleken met de voorgaande dag. Vergeleken met vorige week dinsdag zijn het er ruim 1200 meer.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 51.240 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7320 nieuwe gevallen per dag.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen afgelopen etmaal, met 342 positieve tests. In Amsterdam kregen 246 inwoners een positieve testuitslag. In Den Haag kwamen 200 besmettingen aan het licht, in Eindhoven 118, gevolgd door Haarlemmermeer met 74 positieve tests.

Afgelopen etmaal is het overlijden van 31 coronapatiënten geregistreerd, elf meer dan op maandag.

Monkey Town Warmond doet niet mee aan 'Testen voor toegang'

Monkey Town in Warmond gaat zaterdag niet open. De locatie was door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als locatie die als proef zaterdag eenmalig open mag voor maximaal honderd bezoekers. De kinderspeellocatie heeft laten weten hiervan af te zien. 'Monkey Town is met meerdere vestigingen aangewezen als mogelijk locatie 'Testen voor toegang', laat een woordvoerder van Monkey Town weten. 'Wij hebben onze gasten op verantwoorde wijze al eerder tijdens de COVID19-periode ontvangen en wij zijn klaar om dat weer te doen. Echter hebben we voor nu gekozen om ons te focussen op één locatie met ‘Testen voor toegang’. Wij doen mee met onze vestiging in Apeldoorn.'

Buitenschoolse opvang vanaf maandag weer open

De buitenschoolse opvang gaat vanaf maandag weer helemaal open. Dat melden Haagse ingewijden, na berichtgeving van RTL Nieuws. Voor de bso's gaan dezelfde coronaregels gelden als voor basisscholen.

Dat wil onder meer zeggen dat kinderen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren. Voor het personeel geldt die regel wel. Als op een opvanglocatie één iemand in de groep besmet raakt, moet de hele groep in quarantaine.

De bso's waren al open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Museumkaarthouders kunnen kaartjes gaan boeken voor testbezoek

De kaartverkoop voor de proef met sneltesten voor museabezoekers is begonnen, meldt de Museumvereniging. Belangstellenden met een Museumkaart kunnen een kaartje reserveren via museum.nl/pilotsneltesten.

In de week van 19 april kunnen mensen naar zeventien musea verspreid over heel Nederland, die allemaal drie dagen opengaan. In totaal zijn er zo’n 37.000 kaarten beschikbaar.

Liefhebbers kunnen met het nummer van hun Museumkaart een tijdvak reserveren, waarna ze zich aansluitend kunnen melden voor een gratis sneltest.

Het deelnemende museum in onze regio is Museum Prinsenhof in Delft.

'VS stoppen tijdelijk met gebruik coronavaccin Janssen'

De Verenigde Staten stoppen tijdelijk met het gebruik van het coronavaccin van Janssen uit Leiden. De overheid gaat dinsdag een prikpauze aankondigen, meldt The New York Times, dat al heeft gesproken met functionarissen. In de Verenigde Staten wordt het vaccin al toegediend.

Volgens The New York Times hebben zeker zes mensen in de Verenigde Staten last gekregen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Een van hen is eraan overleden en een tweede vrouw bevindt zich in kritieke toestand. Ongeveer 7 miljoen mensen in de VS hebben het Nederlandse coronavaccin gekregen.

Ruim honderdduizend coronaboetes uitgedeeld in jaar tijd

In een jaar tijd heeft de politie 112.975 coronaboetes uitgedeeld. De meeste bekeuringen waren voor overtreden van de avondklok, namelijk 64 procent. Andere boetes waren onder meer voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en in publieke ruimtes of voor verboden groepsvorming.

Ook zijn er ruim veertigduizend waarschuwingen gegeven door de politie in de periode tussen begin maart 2020 en 1 april dit jaar. Uit de cijfers van de politie komt naar voren dat de meeste bekeuringen en waarschuwingen afgelopen jaar in de grote steden zijn uitgedeeld. 'Dit ligt voor de hand, in grote steden wonen meer mensen dicht bij elkaar dan op het platteland. Ook is er daarom in steden meer politie op straat', aldus de politie.

In Amsterdam gaat het om ruim tienduizend boetes, Rotterdam zit daar iets onder, met 9180. In de gemeente Delfzijl is in een jaar tijd maar één boete uitgedeeld, zo staat in de politiecijfers.

Burgemeester Henri Lenferink voor openen terrassen: 'Iedereen trekt met mooi weer naar buiten'

De Leidse burgemeester Henri Lenferink sluit zich aan bij de oproep van collega-burgemeesters om de terrassen te openen. Dat zei hij tijdens het maandelijkse gesprek met mediapartner Sleutelstad. 'Je kunt, als het mooi weer is, zien dat iedereen naar buiten trekt. Dan zit iedereen boven op elkaar in het plantsoen en moeten wij optreden. Dat doen we liever niet.'

Volgens Lenferink kan de horeca een goede rol spelen in het naleven van de coronamaatregelen. 'Het voordeel van terrassen is dat de horecaondernemer meekijkt of niet iedereen op elkaar gaat zitten', aldus de burgemeester. 'De vraag is niet hoe het de komende weken gaat qua maatregelen, maar of wij het geordend of ongeordend laten plaatsvinden.'

Datzelfde geldt volgens de burgemeester voor de zogenoemde doorstroomlocaties. 'De Keukenhof is niet veel anders dan een park', aldus Lenferink.

De ramadan die dinsdagavond begint baart Lenferink vooralsnog geen zorgen. Hij ziet dat de Leidse moslimgemeenschap zich goed aan de coronamaatregelen houdt. 'Ik heb goed vertrouwen in die gemeenschap. Ik denk dat mensen hier zo verantwoord mogelijk mee om moeten gaan. Tot op heden zie ik dat zij zich heel verantwoord gedragen.'

Marktkooplui demonstreren naar het Malieveld

Marktkooplui voeren dinsdag actie bij het Malieveld in Den Haag. Ze zijn boos omdat ze hun producten niet op de markt mogen verkopen. Alleen etenswaren zijn toegestaan, terwijl de detailhandel wel open is. 'We voelen ons genegeerd, want we zouden prima open kunnen. Op de markt is goed afstand te houden en bovendien staan we in de buitenlucht', aldus de marktkooplui.

Een groep met zo'n ruim veertig verkoopwagens is dinsdagochtend in optocht vanuit Harmelen vertrokken. Ze hebben zich bij het Malieveld verzameld. Ze zijn echter niet van plan om het grasveld op te gaan en hebben zich aan de zijkant opgesteld. Er zijn een paar agenten die de situatie in de gaten houden.

Paul Bol is initiatiefnemer van de actie. De marktkoopman wil ook met het oog op de persconferentie dinsdagavond van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aandacht vragen voor de situatie van de marktkooplui. 'De horeca en fitnessscholen krijgen steeds veel aandacht. Maar wij zijn er ook nog. We hebben echt het gevoel dat we vergeten worden, maar we willen dat het kabinet ook over onze situatie praat.'

'Valse verwachtingen zorgen voor nog meer schade in horeca'

Het toch uitstellen van eerder aangekondigde waarschijnlijke versoepelingen van coronamaatregelen, zorgt voor nog meer schade in de horeca. 'Schep geen valse verwachtingen en wees duidelijk in je communicatie als kabinet', zegt FNV-bestuurder Edwin Vlek. Volgens hem verlaten veel medewerkers de horeca, vrijwillig of noodgedwongen, terwijl ze hard nodig zijn om de sector weer op te bouwen.

Hij wijst op de 90.000 horecamedewerkers die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds het begin van de coronacrisis de sector hebben verlaten. 'Er is een duidelijke routekaart nodig naar de heropening toe, zodat ook horecamedewerkers keuzes kunnen maken voor hun toekomst én voor de sector', aldus Vlek.

Het openen van de terrassen op korte termijn leek volgens FNV Horeca 'het eerste sprankje hoop in deze bange en lange tijd'. Vlek zegt te begrijpen dat de gezondheid voorop staat, maar vindt het ook van levensbelang dat er wordt gekeken naar de gevolgen van de coronamaatregelen.

Hoger onderwijs klaar voor opening: 'Langer wachten is geen optie'

Goed nieuws voor studenten die al maanden uitkijken naar het moment dat ze weer naar de hogeschool of universiteit kunnen. Het fysieke onderwijs wordt vanaf 26 april weer beperkt geopend, zoals eerder al was aangekondigd.

Dahran Coban, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), is niet verbaasd dat deze versoepeling wel doorgaat. 'Deze afspraak lag er veel eerder al, daarom ben ik niet verbaasd. Langer wachten is geen optie meer.'

Volgens Coban is de rek er echt uit. 'Het gaat slecht met de studenten zelf. Het beeld dat wij nu krijgen is dat zij alleen hun eigen spiegelbeeld zien via hun laptop. Ze spreken niemand anders. Dat breekt na een jaar echt op', aldus de voorzitter in het radioprogramma West Wordt Wakker. Een andere reden waarom het onderwijs volgens Coban nu open moet is het naderende zomerreces. 'Anders heeft het geen zin meer.'

Voor de studenten worden er gratis zelftests verspreid, die ze kunnen afnemen voor ze naar de faculteit gaan. De zelftest is niet verplicht, maar Coban voorziet daardoor geen grote corona-uitbraken op de scholen. De andere coronaregels, zoals de anderhalve meter, worden namelijk niet losgelaten. 'Daarom verwachten we dat het goed gaat komen met het hoger onderwijs. Van september tot december (toen het hoger onderwijs open was, red.) waren er ook geen brandhaarden.'

Kabinet overweegt invoering verplicht vaccinatiebewijs

Wie naar het museum, de dierentuin of een pretpark wil wanneer deze weer opengaan moet misschien verplicht een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs laten zien, dat overweegt het kabinet volgens bronnen van BNR. Momenteel vindt al een grootschalige proef met toegangstesten plaats op verschillende plekken in Nederland. Of en wanneer die doorstroomlocaties open mogen is nog niet bekend, maar de overheid overweegt om de CoronaCheck-app daar in het begin te verplichten.

Vaccinatiebereidheid AstraZeneca daalt onder ouderen

De beslissing om mensen onder de 60 jaar niet langer met AstraZeneca te vaccineren lijkt een effect te hebben op oudere Nederlanders. Meer dan vier op de tien 60-plussers (42 procent) die nog gevaccineerd moeten worden willen geen AstraZeneca-vaccin krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. 55 procent van de 60-plussers wil het vaccin nog wel ontvangen. Die bereidheid ligt bij het Pfizer-vaccin een stuk hoger: 92 procent van de 60-plussers zegt bereid te zijn dat vaccin te nemen.

Het kabinet besloot vorige week om het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen bij 60-minners. Dat als gevolg van een zeldzame bijwerking die voor trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes lijkt te zorgen. Omdat de bijwerking vooral lijkt op te treden onder 60-minners krijgen is er voor hen een vaccinstop ingetreden.

Britse variant toch niet dodelijker

De Britse coronavariant blijkt volgens een nieuw onderzoek toch niet dodelijker te zijn dat zijn voorgangers. Ook de klachten die het virus veroorzaakt zijn niet ernstiger dan bij anderen varianten. Wel is de variant besmettelijker dan de andere verschijningsvormen van het virus. Dat alles blijkt uit twee onderzoeken gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet.

Bij een van de onderzoeken werden de gegevens van 341 coronapatiënten geanalyseerd die eind vorig jaar besmet raakten in het zuidoosten van Engeland. De helft van die patiënten had de Britse variant onder de leden. Van hen raakte 36 procent ernstig ziek of kwam te overlijden. Bij de andere groep was dat 38 procent. Uit een ander onderzoek, waarin bijna 40.000 Britten hun symptomen doorgaven via een app, bleek ook niet dat de symptomen van de Britse variant dodelijker is dan andere varianten.

Gemiddeld lager schooladvies door corona

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vielen de schooladviezen voor groep 8 in 2020 gemiddeld lager uit dan de jaren daarvoor. Leerlingen kregen vaker advies voor een van die vier vmbo-niveaus. Waar in 2019 41,5 procent van de leerlingen dat advies kreeg, was dat in 2020 44,8 procent. Volgens het CBS komt dat doordat de eindtoets vanwege de coronacrisis is geschrapt. Met die toets kunnen leerlingen normaal gesproken een poging doen om hun advies laten bijstellen.

Vooral bij meisjes is de daling van de adviezen goed te zien. Zij halen gemiddeld hogere scores op de eindtoets, waardoor het advies bij hen normaal gesproken hoger uitvalt. Vorig jaar daalde het aantal meisjes met een advies van vmbo/havo of hoger met 7 procent.

