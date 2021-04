Coronavirus: De Jonge onderzoekt effect uitstel tweede prik, OMT bezorgd om proefevenementen

Verbazing bij epidemioloog: 'Men wil maar niet zien dat het zo druk is in de ziekenhuizen'

Het kabinet werkt in vijf fases toe naar volledige openstelling van de samenleving en introduceerde hiervoor tijdens de persconferentie dinsdagavond een stappenplan. Het vizier voor versoepelingen staat afgesteld op eind april. Volgens Frits Rosendaal, epidemioloog van het LUMC, is het een wijs besluit niet al vanaf volgende week de druk van de ketel te halen gezien de huidige coronacijfers. Hij verbaast zich met name over het gemak waarmee partijen als werkgeversorganisaties heenstappen over de nijpende situatie in de ziekenhuizen.

Lees hier het interview dat hij vanmorgen gaf in het radioprogramma West wordt Wakker.

Frits Rosendaal | Foto: Omroep West

'Geen ruimte om markten helemaal te heropenen'

Elke versoepeling leidt tot meer coronabesmettingen en dat laat de huidige situatie niet toe. Daarom kunnen marktkramen die andere artikelen dan levensmiddelen verkopen niet worden toegelaten op markten. Dat zei de advocaat namens de Staat tijdens het kort geding dat de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) had aangespannen om heropening af te dwingen.

Markten zijn op dit moment alleen open voor kramen die voedingswaren verkopen of essentieel geachte drogisterijwaren. Andere marktkooplieden worden geweerd om coronabesmettingen te voorkomen. Volgens de CVAH zou het om een kleine groep extra kramen gaan en is het oneerlijk dat in supermarkten wel niet-essentiële producten te koop zijn. Mocht de rechter heropening van alle kramen afwijzen, dan vraagt de CVAH om in ieder geval bestellen en afhalen toe te staan. 'In Harderwijk en op Urk wordt dit al toegestaan', aldus de marktkooplieden.

Bekijk ook: Marktkooplui voelen zich niet gezien: 'Het gaat alleen over terrassen'

Inspectie: 1700 ic-bedden vrijwel zeker niet haalbaar

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt in een brief aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg) dat verdere uitbreiding van de IC-capaciteit naar 1700 bedden 'vrijwel zeker niet haalbaar is'.

Het zorgsysteem piept en kraakt al onder de huidige opschaling van 1450 naar 1550 bedden in de strijd tegen het coronavirus. Bestuurders en zorgverleners noemen die operatie 'zeer moeilijk' en gaat gepaard met een 'drastische afschaling' van ziekenhuisbehandelingen die eigenlijk binnen zes weken moeten plaatsvinden om verdere gezondheidsschade te voorkomen.. Het komt voor dat operaties op de dag zelf moeten worden afgezegd. Dat een verdere uitbreiding van de ic-capaciteit er hoogstwaarschijnlijk niet in zit 'heeft met name te maken met uitval van zorgverleners en beperkte mogelijkheden om zorgverleners meer en anders in te zetten', aldus hoofdinspecteur Korrie Louwes.

Basisschoolleerling presteert minder goed door coronacrisis

Basisschoolleerlingen presteerden vorig jaar minder goed op het gebied van taalvaardigheid en rekenen. In het rapport De Staat van het Onderwijs schrijft de Inspectie voor het Onderwijs dat de coronacrisis heeft geleid tot vertraging in de ontwikkeling van veel leerlingen. Volgens de inspectie kan ruim een kwart van de scholieren op basisscholen niet schrijven op het minimaal vereiste basisniveau. Ook rekenen gaat niet goed.

'Jaarlijks halen ongeveer 50.000 groep 8-leerlingen niet het streefniveau dat ze wel zouden moeten halen. Basisschoolleerlingen hebben minder progressie geboekt dan de jaren ervoor. Dit geldt voor zowel rekenen/wiskunde, spelling als voor begrijpend lezen', stelt de onderwijsinspectie. De instantie wijst erop dat al voor 2020 een te grote groep leerlingen onvoldoende taalvaardigheid, rekenvaardigheid en ook maatschappelijke competenties beheerste.

Corona eist tol bij ziekenhuizen: hoog ziekteverzuim en weerstand bij personeel

'We zijn moe en het piept en kraakt,' zegt internist acute geneeskunde Noortje Briët-Schipper van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Versoepelingen van de coronaregels zijn volgens het kabinet niet mogelijk, omdat de druk op de zorg nog altijd te hoog is. De ziekenhuizen liggen vol met coronapatiënten en de stroom lijkt niet minder te worden. Dat merken ze ook in het ziekenhuis in Gouda.

Lees hier hoe het zorgpersoneel alle zeilen bij moet zetten om de situatie het hoofd te bieden.

Internist-acute geneeskunde Noortje Briƫt-Schipper in de gang van het ziekenhuis | Foto: Omroep West

Bezorgd OMT wil andere regels bij proefevenementen

Het Outbreak Management Team (OMT) is bezorgd over de vele proefevenementen die de overheid de komende weken toestaat en pleit voor aanpassingen. Zo zou de sneltest die bezoekers vooraf moeten doen hooguit 24 uur geldig moeten zijn, in plaats van de huidige 40 uur, vinden de gezondheidsdeskundigen. Ook een tweede test, na afloop van het evenement, kan de 'potentieel negatieve effecten' verkleinen.

Na een negatieve sneltest mogen mensen tal van evenementen bezoeken. Het OMT voorziet daardoor een toename van het aantal coronabesmettingen door de pilots, want volledige zekerheid geeft zo'n test niet. Ze merken in hun advies ook op dat de evenementen 'de uitstraling kunnen hebben dat de epidemiologische situatie verdere versoepelingen mogelijk maakt'. En dat is onterecht, want de piek in het aantal coronabesmettingen moet nog komen, aldus het OMT.

De deskundigen wijzen erop dat in totaal zo'n 200.000 deelnemers worden verwacht bij de evenementen, die door heel Nederland worden gehouden in de cultuur-, sport- en recreatiesector. Zowel de samenkomst van grotere groepen als de reisbewegingen naar alle evenementen toe leveren risico's op. Als het puur zou gaan om onderzoek naar de mogelijkheden 'zouden maximaal 10 goed geselecteerde en voorbereide events voldoende moeten zijn', vindt het OMT.

Vaccinatiebereidheid in sommige huisartspraktijken 'zorgelijk en bedroevend laag'

'Zorgelijk en bedroevend laag.' Zo omschrijven huisartsen van Gezondsheidcentrum Rubenshoek in de Haagse Schilderswijk de vaccinatiebereidheid in hun praktijk. Slechts 30 tot 40 procent maakte maandag gebruik van de oproep om zich te laten vaccineren met het AstraZeneca-vaccin.

Volgens Barbara de Doelder van Hadoks, het overkoepelend orgaan van huisartsen in de regio Haaglanden, is bij sommige huisartsenpraktijken het opkomstpercentage nog steeds hoog. 'Variërend van 70 tot 80 procent tot soms zelfs een opkomst van 100 procent. Maar vooral bij huisartspraktijken in achterstandswijken is de vaccinatiebereidheid gedaald tot 30 tot 50 procent.'

Lees hier het hele artikel.

Vaccinatie wordt gezet | Foto: ANP

De Jonge onderzoekt effecten uitstel tweede prik

Demissionair minister Hugo de Jonge wil uitzoeken wat de effecten zijn van het uitstellen van de tweede prik voor de Pfizer en Modern vaccins. Momenteel zitten er respectievelijk zes en vier weken tussen de eerste en tweede prik voor die vaccins. Volgens de Gezondheidraad kan dit ook naar 12 weken. Op die manier zouden mensen al eerder hun eerste prik kunnen krijgen. Dat zou op termijn een tot vijf ziekenhuisopnames per dag moeten schelen, maar die effecten zullen pas eind mei merkbaar worden. Op korte termijn zal het uitstel de druk op de zorg niet verlichten.

Ook vreest minister de Jonge dat het afzeggen of uitstellen van geplande tweede prikken gevolgen zal hebben voor de vaccinatiebereidheid. Als de prikken worden uitgesteld krijgen vooral 70-plussers daar last van. Die groep komt momenteel in aanmerking voor een tweede prik. Ook zouden 1,4 miljoen prikafspraken verzet moeten worden. 'We moeten de geringe voordelen van het uitstellen van de tweede prik dus opwegen tegen de nadelen die het heeft', schrijft De Jonge. De minister geeft aan er zo snel mogelijk op terug te willen komen.

Marktkooplui willen opening non-foodkramen

Volgens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) kunnen kramen die andere producten dat levensmiddelen verkopen veilig toegelaten worden op markten. De CVAH heeft een kort geding aangespannen tegen de staat om de kramen weer open te krijgen. Volgens hen zitten zo'n 5000 ondernemers vanwege de strenge maatregelen voor marktkooplieden noodgedwongen thuis.

Markten zijn momenteel alleen open voor kramen die voedingswaren of essentiële drogisterijwaren verkopen. Volgens de CVAH is het weren van andere marktkooplui 'onzinnig', omdat de besmettingsrisico's buiten beperkter zijn dan binnen. Daarnaast bestaat voor marktkooplui niet de optie om winkelen op afspraak in te voeren. Daarom vindt de CVAH dat de restricties van tafel moeten.

Lees ook: Marktkooplui voelen zich niet gezien: 'Het gaat alleen over terrassen'

Tweede proefvakantie begin mei naar Gran Canaria

Begin mei mag een tweede groep Nederlanders op proefvakantie naar het buitenland. Deze keer is de bestemming Gran Canaria. De vakantiegangers krijgen meer vrijheden dan de groep die nu voor de eerste testreis op Rhodos zit. Ze mogen namelijk wel hun hotel uit. De tweede proefvakantie wordt opgezet door Corendon en TUI. Wie wel toe is aan een uitje: er is weinig plek. In totaal kunnen 180 vakantiegangers mee; 90 gasten met Corendon en 90 gasten met TUI. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan zich vanaf maandag 19 april aanmelden voor de proefvakantie. Als de virussituatie in Nederland of in het land van bestemming de reis toch niet toestaat, gaat de vakantie niet door.

Tijdens de testreizen kijken onafhankelijke onderzoekers hoe Nederlandse vakantiegangers zich op reis gedragen. Of zij zich bijvoorbeeld aan de daar geldende basisregels houden, zoals handen wassen, mondkapjes dragen en afstand houden. De bevindingen van het onderzoek naar Rhodos worden voorafgaand aan de reis naar Gran Canaria gepresenteerd, zodat eventuele bevindingen van de eerste testvakantie 'kunnen worden meegenomen', aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er was veel belangstelling voor de eerste proefreis. Voor 189 plaatsen hadden zich 25.000 mensen aangemeld.

Vaccinatievoorang voor GGZ, ME en ambassadepersoneel

Volgens de vaccinatiestrategie van het kabinet krijgen een aantal groepen eerder een vaccinatie toegediend. Het gaat daarbij om ongeveer 13.000 personen die bescherm wonen in de GGZ, 2200 GGZ-patiënten in 'kleinschalige wooninitiatieven', leden van de Mobiele Eenheid en medewerkers van de ambassades en Consulaten-Generaal. Ook familieleden van medewerkers krijgen eerder toegang tot het vaccin. Wanneer deze groepen hun prik kunnen krijgen is nog niet bekend.

Zelftests voor scholen vanaf volgende week

Vanaf maandag krijgen scholen in het basis en voortgezet onderwijs zelftests geleverd zodat het personeel zichzelf kan testen op het coronavirus. Het kabinet wil vanaf 3 mei ook zelftests beschikbaar maken voor personeel in de kinderopvang. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil dat onderwijspersoneel straks twee keer per week preventief een zelftest kunnen doen.

Naar verwachting zullen de leveringen van zelftests voor leerlingen en personeel in het MBO en hoger onderwijs vanaf mei op gang komen, zo hoopt minister de Jonge. Ook pedagogisch medewerkers op de kinderopvang buiten de school zullen vanaf half mei toegang krijgen tot zelftests. Het kabinet onderzoekt nog of gastouderopvang ook de zelftests kan krijgen.

Ook testevenement in Zuiderstrandtheater

Het project Fieldlabs wordt verder uitgerold. De organisatie maakte dinsdagavond, na de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, een groot aantal nieuwe evenementen bekend die binnenkort kunnen worden bezocht. Eén daarvan is een concert van het Residentie Orkest in het Zuiderstrandtheater in Den Haag voor duizend bezoekers, op 14 mei.

Fieldlab Evenementen heeft van het kabinet toestemming gekregen om grotere testevents met meer bezoekers te gaan houden. Met de onderzoeken wordt getest onder welke voorwaarden evenementen in verschillende sectoren veilig kunnen worden georganiseerd zonder dat er anderhalve meter afstand van elkaar gehouden moet worden.

'We zijn heel blij dat we een nieuwe reeks onderzoeken mogen aankondigen', laat Marcel Elbertse van het onderzoeksprogramma weten. 'Het is mooi dat we deze opschalingstesten kunnen doen, waar we eerder opgedane kennis met hogere bezoekersaantallen kunnen toetsen.'

Ministerie wil eerst opheldering over Janssen voordat zorg prik krijgt

Het is nog niet duidelijk of ziekenhuizen hun personeel snel kunnen inenten met het nieuwe Janssen-vaccin, zoals onlangs werd afgesproken. Het ministerie van Volksgezondheid wil eerst van het Europese geneesmiddelenbureau EMA en de medicijnautoriteit CBG meer weten over mogelijk ernstige bijwerkingen die aan het licht zijn gekomen. Zorgminister Hugo de Jonge verwacht dat woensdag.

Maandag werden bijna 80.000 Janssen-vaccins aan Nederland geleverd. Afgesproken was al dat 35.000 vaccins daarvan versneld naar de zorgmedewerkers zouden gaan die met coronapatiënten in contact komen.

Dinsdag werd echter bekend dat over het vaccin van Janssen meldingen zijn binnengekomen over ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Het moederbedrijf Johnson & Johnson heeft daarom dinsdag verdere leveringen van het vaccin aan Europa uitgesteld. Maar voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) pleit desondanks voor om de inenting met de reeds geleverde Janssen-vaccins, waar maar één prik van nodig is, toch door te zetten.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.