Coronavirus: Opschalen ic-capaciteit tot 1550 bedden lukt niet

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Raad voor Cultuur: bijna 500 miljoen extra nodig voor de sector

Een investering in de culturele sector levert een belangrijke bijdrage aan het economische en maatschappelijk herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie van de culturele sector goed te benutten is jaarlijks 477 miljoen euro extra nodig. Dat concludeert de Raad voor Cultuur in een brief aan informateur Tjeenk Willink.

Dit geld is volgens de raad onder meer nodig voor regionale spreiding en verbreding van het aanbod in de culturele sector. Daarnaast is volgens de raad incidenteel 83 miljoen euro nodig voor onder meer digitalisering en het Nationaal Aankoopfonds voor het behoud van erfgoed.

'Een derde minder kilometers gereisd in 2020 door coronacrisis'

Nederlanders hebben vorig jaar door de coronacrisis een derde minder gereisd dan normaal. Volgens marktonderzoeker Multiscope werd in 2020 gemiddeld 9129 kilometer gereisd door Nederlanders. Normaal ligt dit gemiddelde op 13.650 kilometer per jaar.

Ook na corona blijft de auto het populairste vervoermiddel. Wel ziet Multiscope dat het openbaar vervoer reizigers terug gaat winnen. Dit aandeel zal naar verwachting stijgen met 3 procentpunt. Voor privéreizen ziet de marktonderzoeker nagenoeg dezelfde cijfers.

Opschalen ic-capaciteit tot 1550 bedden lukt niet

Het opschalen van de landelijke intensivecare-capaciteit naar 1550 bedden gaat waarschijnlijk niet lukken. Meerdere regio's zeggen hun aandeel niet te kunnen leveren, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs alle tien zorgregio's in Nederland. Het verder opschalen lukt niet omdat er een gebrek is aan personeel, dat ziek thuis zit door een coronabesmetting of oververmoeid is.

De ROAZ-regio's (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) West en Euregio gaat het niet lukken om het gevraagde aantal bedden te leveren. In het noorden en in Brabant gaat het opschalen om landelijk tot 1550 ic-bedden te komen 'waarschijnlijk niet volledig' lukken.

In de regio's Zwolle, Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) en Noord-West/AMC (Noord-Holland, en Flevoland) worden bedden gebruikt die eigenlijk bedoeld zijn voor calamiteiten zoals een groot verkeersongeval of een hevige brand. Die zogeheten BOSS-bedden (Beds Open for Safety and Support) moeten in principe altijd vrij zijn.

FNV en VNO-NCW roepen op tot een nationaal herstelplan

De leiders van vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW roepen in een gezamenlijke open brief aan het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer op tot een nationaal herstelplan. Dat plan moet in nauwe samenwerking met hen voor 1 juni dit jaar zijn opgesteld en voor de komende 2,5 jaar gelden. 'Alleen zo leggen we in afwachting van een nieuw kabinet, en gegeven de onzekere situatie, de basis voor echt herstel en doen we recht aan het breed gedeelde gevoel om met spoed te doen wat nu nodig is voor het land', staat in de brief.

In het herstelplan moet volgens FNV-voorzitter Tuur Elzinga en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in ieder geval staan dat de huidige coronasteunmaatregelen tot eind dit jaar doorlopen. Nu lopen die per 1 juli af en dat leidt in hun optiek tot veel onzekerheid bij werknemers en werkgevers.

Een ander belangrijk punt dat ze graag opgenomen zien worden is het achterwege laten van belastingverhogingen. 'Dit was immers een belangrijke les van de laatste financiële crisis; herstel moet niet in de knop worden gebroken door lastenverzwaringen en bezuinigingen', schrijven ze.

Kabinet verdedigt stappenplan en vaccinstrategie in Tweede Kamer

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge debatteren donderdag met de Tweede Kamer over onder meer het voorgestelde 'openingsplan', waarmee Nederland uit de coronacrisis moet, en de vaccinatiestrategie. Zij treffen een kritische Kamer, waar net als in de samenleving de irritatie over de corona-aanpak groeit.

Dinsdag kondigden Rutte en De Jonge op een persconferentie over corona een nieuw stappenplan aan, waarin beschreven staat wanneer welke versoepelingen verwacht worden. Hoewel beiden erop hamerden dat alles afhankelijk is van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames, staan in het plan concrete data. Zo gaan bij de eerste stap, verwacht op 28 april, de terrassen weer open en op 11 mei zou er binnen weer gesport kunnen worden.

Eerder was er vanuit de Kamer juist kritiek op het hanteren van exacte data in stappenplannen, aangezien deze vaak achteraf aangepast moeten worden. Dat leidt alleen maar tot teleurstellingen, is de kritiek. Ook is de irritatie groot over keuzes omtrent vaccineren. Zo hekelen meerdere partijen dat mensen onder de 60 geen AstraZeneca-vaccin meer krijgen vanwege mogelijke zeldzame bijwerkingen.

Boze coronasneltesters voeren kort geding tegen Staat

De rechter in Amsterdam buigt zich donderdag over het kort geding van tientallen commerciële sneltestbedrijven tegen Stichting Open Nederland en de Staat. Die stichting zou Lead Healthcare onterecht hebben voorgetrokken om op kosten van de Nederlandse overheid honderdduizenden toegangstesten op het coronavirus uit te voeren voor testevenementen.

De coronasneltesters eisen onder meer dat de huidige aanbesteding wordt gestaakt en willen ook de kans krijgen de opdracht uit te voeren. Topman Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl, een van de boze ondernemingen, snapt niet waarom er is gekozen om maar één bedrijf de opdracht te geven de coronatests te laten uitvoeren.

Zelf heeft de Stichting Open Nederland aangegeven dat in de eerste fase juist bewust de samenwerking is gezocht met één grote marktpartij om het concept voor toegangstesten te ontwikkelen en in een soort proef uit te proberen. Dit zou gedaan zijn vanwege de "spoedeisendheid" van de behoefte aan testcapaciteit. Er zou een 'marktconforme' vergoeding tegenover staan. De stichting stelde verder op verschillende manieren verantwoording af te leggen aan de overheid.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.