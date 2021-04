Coronavirus: Instroom in schuldsanering laagste in 20 jaar

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

CBS: nog nooit zo weinig instroom in schuldsanering

Het aantal mensen dat in de schuldsanering is terechtgekomen, lag vorig jaar op het laagste niveau sinds het begin van de metingen ruim 20 jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er in 2020 een derde minder mensen toegelaten tot de schuldsanering vergeleken met een jaar eerder.

Dat er minder mensen aankloppen voor de wettelijke schuldhulp kan komen doordat het beter ging met de economie, maar ook omdat gemeenten verplicht zijn mensen met schulden te helpen, meldt het CBS. De schuldsanering is bedoeld voor mensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld door een massaontslag. In 2020 werden 3000 mensen toegelaten en zaten er in totaal bijna 14.000 mensen in de schuldsanering.

De coronacrisis heeft waarschijnlijk invloed gehad op het lage aantal schuldenaren dat toegelaten is in 2020, meldt het CBS. Vanaf half maart tot juni waren fysieke rechtszaken namelijk nauwelijks mogelijk.

Vorige week stierven meer mensen dan verwacht

Voor het eerst sinds begin februari zijn er meer mensen overleden dan verwacht. Van maandag 5 tot en met zondag 11 april stierven ongeveer 3150 mensen. Dat waren er zo'n honderd meer dan in die week kon worden verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder de doden zijn relatief weinig mensen die langdurige zorg krijgen. In die groep stierven ongeveer duizend mensen en dat zijn er ruim honderd minder dan verwacht. Of dit te maken heeft met de vaccinatie tegen het coronavirus, laat het statistiekbureau in het midden. In de rest van de bevolking overleden ongeveer 2150 mensen en dat zijn juist ongeveer 200 mensen meer dan verwacht.

Vorige week stierven bijna 1700 mensen van 80 jaar en ouder. Dat is minder dan verwacht. In de groep van 80-minners stierven circa 1500 mensen en dat is juist hoger dan verwacht.

Coronakaart

