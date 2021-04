Coronavirus: 'Mogelijk pas half mei versoepelingen'

Rutte somber: mogelijk pas half mei versoepelingen

Premier Rutte zegt dat de coronamaatregelen mogelijk pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden. Dat meldt de NOS vrijdagochtend. 'We gaan echt geen onverantwoorde dingen doen.' Aanstaand weekend is er weer een Catshuisoverleg en als de cijfers dan geen dalende trend laten zien, wordt de datum van 28 april weer geschrapt.

Volgens hem staan de tot nu toe genoemde data - eerst 21 april en vervolgens 28 april - steeds 'in potlood' in de agenda en kunnen ze ook zo weer worden weggehaald.

'We bekijken het van week tot week en daarbij is de situatie in de ziekenhuizen bepalend', zei Rutte. 'Als 28 april niet kan, wordt het 3 of 6 mei. En anders is de eerstvolgende datum 13 mei.'

Madurodam laat zaterdag 1100 bezoekers binnen

Madurodam laat zaterdag tijdens de testopening geen 1500 bezoekers, maar 1100 bezoekers toe. Dat zei operationeel directeur Patrick Brans vrijdagochtend op Radio West. Tijdens de pilot Testen voor Toegang kunnen mensen naar binnen als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. 'We zien dat bepaalde dingen niet helemaal lekker werken, daarom hebben we een maximale capaciteit van 1100.'

Brans heeft zin in de opening van zaterdag. Het werd ook hoog tijd, zei hij. 'In het begin konden wij onszelf nog wel bezig houden. De focus ligt dan vooral op winteronderhoud en het park mooier maken. Plannen maken hoe het er in de toekomst uit moet zijn. Maar op een gegeven moment ben je daar klaar mee. Iedere dag kijk je naar een leeg park. En dat klopt niet.'

Eisen coronatestbedrijven afgewezen

De eisen van een groep coronatestbedrijven die een kort geding hadden aangespannen tegen de Stichting Open Nederland en de Nederlandse staat, zijn door de rechter afgewezen. Dat meldt de rechtbank Amsterdam. De bedrijven wilden de huidige aanbesteding voor sneltesten voor testevenementen van de baan hebben.

Voor die aanbesteding zou één testbedrijf, Lead Healthcare, al een onoverbrugbare voorsprong hebben genomen. De Stichting Open Nederland gaf dit bedrijf namelijk eerder zonder aanbesteding opdracht voor de opstartfase met toegangstesten voor evenementen. Daardoor heeft het bedrijf al veel ervaring opgedaan en testcapaciteit opgebouwd. De deadline voor aanmeldingen verloopt vrijdagmiddag om 12.00 uur en gaat om contracten voor het afnemen van toegangstests vanaf 1 mei.

Het kort geding werd donderdag behandeld. In verband met het spoedeisend karakter van de kwestie heeft de rechtbank nu een zogeheten kopstaartvonnis gewezen. Dat betekent dat alleen bekend is gemaakt welke beslissing de rechter heeft genomen. De precieze motivering hiervan volgt later.

Meeste gevaccineerden blijven zich aan coronaregels houden

Vrijwel niemand laat na een vaccinatie tegen corona de coronaregels helemaal los. Veel mensen wachten tot hun dierbaren ook zijn ingeënt, meldt EenVandaag na onderzoek.

Aan het onderzoek deden een kleine 26.000 leden van het Opiniepanel mee, van wie 5576 mensen een of zelfs al twee keer zijn gevaccineerd. Negen van de tien gevaccineerden geven aan zich te houden aan de regels die ook gelden voor niet-gevaccineerde mensen. Een op de twintig houdt zich minder aan de maatregelen. Hierbij gaat het vooral om niet-kwetsbare mensen. Maar er is vrijwel niemand die zich er helemaal niet meer aan houdt.

Mensen die een of twee prikken hebben gehad, houden zich vooral nog aan de regels omdat ze vrezen het virus mogelijk over te dragen op dierbaren. Een klein deel van de mensen is bang om zelf alsnog ziek te worden.

GGD Regio Utrecht gaat tot laat in avond vaccineren

De GGD Regio Utrecht (GGDrU) gaat vanaf komende woensdag tot laat in de avond vaccineren in de Jaarbeurs Utrecht. Het gaat om een tijdelijke pilot om te onderzoeken hoe groot de bereidheid is onder inwoners om zich op latere tijdstippen te laten vaccineren tegen het coronavirus.

De GGDrU prikt nu van 8.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens de pilot kan dit tot 23.45 uur. Met de gegevens uit de pilot wordt bekeken of deze ruime openstelling tijdens de massavaccinatie ook wordt ingezet. 'Wij willen zo laagdrempelig mogelijk zijn ten aanzien van openingstijden en locaties. Deze pilot en mogelijke avondopenstelling dragen hieraan bij', zegt directeur Jaap Donker.

Mensen die nu in aanmerking komen voor vaccinatie kunnen bij het maken van een afspraak bij het lokale nummer van GGDrU de voorkeur aangeven voor de avond. De verruimde openingstijden gelden ook tijdens de avondklok. Aangezien het om een medische ingreep gaat, zijn mensen met een afspraak vrijgesteld van de avondklok. Zij moeten vanwege de avondklok nog wel een ingevulde eigen verklaring meenemen en krijgen na afloop een vaccinatiebevestiging mee.

CBS: nog nooit zo weinig instroom in schuldsanering

Het aantal mensen dat in de schuldsanering is terechtgekomen, lag vorig jaar op het laagste niveau sinds het begin van de metingen ruim 20 jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er in 2020 een derde minder mensen toegelaten tot de schuldsanering vergeleken met een jaar eerder.

Dat er minder mensen aankloppen voor de wettelijke schuldhulp kan komen doordat het beter ging met de economie, maar ook omdat gemeenten verplicht zijn mensen met schulden te helpen, meldt het CBS. De schuldsanering is bedoeld voor mensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld door een massaontslag. In 2020 werden 3000 mensen toegelaten en zaten er in totaal bijna 14.000 mensen in de schuldsanering.

De coronacrisis heeft waarschijnlijk invloed gehad op het lage aantal schuldenaren dat toegelaten is in 2020, meldt het CBS. Vanaf half maart tot juni waren fysieke rechtszaken namelijk nauwelijks mogelijk.

Vorige week stierven meer mensen dan verwacht

Voor het eerst sinds begin februari zijn er meer mensen overleden dan verwacht. Van maandag 5 tot en met zondag 11 april stierven ongeveer 3150 mensen. Dat waren er zo'n honderd meer dan in die week kon worden verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder de doden zijn relatief weinig mensen die langdurige zorg krijgen. In die groep stierven ongeveer duizend mensen en dat zijn er ruim honderd minder dan verwacht. Of dit te maken heeft met de vaccinatie tegen het coronavirus, laat het statistiekbureau in het midden. In de rest van de bevolking overleden ongeveer 2150 mensen en dat zijn juist ongeveer 200 mensen meer dan verwacht.

Vorige week stierven bijna 1700 mensen van 80 jaar en ouder. Dat is minder dan verwacht. In de groep van 80-minners stierven circa 1500 mensen en dat is juist hoger dan verwacht.

