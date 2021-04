Coronavirus: Ziekenhuispersoneel onder 60 vanaf volgende week alsnog versneld gevaccineerd

Ziekenhuispersoneel onder 60 vanaf volgende week alsnog versneld gevaccineerd

Ziekenhuispersoneel dat veel coronazorg levert, kan toch sneller geprikt worden. Eerder gingen versnelde vaccinaties met de AstraZeneca- of Janssen-vaccins niet door, vanwege mogelijke bijwerkingen.

Het gaat om 35.000 zorgmedewerkers onder de 60 jaar die direct contact hebben met coronapatiënten. Vanaf volgende week kunnen ze geprikt worden met Pfizer, of toch met het Janssen-vaccin als dat veilig blijkt. Binnen drie weken zijn zij allemaal gevaccineerd, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Vorige week vrijdag werden 35.000 Janssen-inentingen gereserveerd voor versnelde vaccinatie in de zorg, maar het gebruik van dat vaccin ligt stil zolang het onderzoek naar bijwerkingen loopt. Nog daarvoor zouden de zorgverleners een prik met AstraZeneca krijgen, maar vanwege het risico op trombose wordt dat vaccin niet meer gebruikt bij mensen onder de 60 jaar.

Oordeel EMA over coronavaccin Janssen komt komende dinsdag

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt komende dinsdag met conclusies in het onderzoek naar potentiële bijwerkingen van het Janssen-coronavaccin. Eerder was al bekend dat een oordeel over het vaccin volgende week zou komen, maar een precieze datum was nog niet genoemd.

Zeker zes mensen kregen na vaccinatie last van zeldzame bloedstolsels in de hersenen, vaak in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Nederland kreeg eerder deze week de eerste 80.000 doses van het bedrijf uit Leiden. Die zouden in de loop van de week onder andere aan ziekenhuismedewerkers worden toegediend. Maar coronaminister Hugo de Jonge maakte snel bekend dat Nederland geen vaccin van Janssen toedient totdat meer bekend is over het onderzoek van het EMA.

Risicogroepen mogelijk eerder geprikt, patiëntenorganisaties blij

Patiëntenorganisaties zijn blij dat coronaminister Hugo de Jonge gaat kijken of mensen tussen 18 en 60 jaar met een verhoogd medisch risico mogelijk toch iets eerder kunnen worden ingeënt tegen corona. Het gaat om zo'n 1,1 miljoen mensen, aldus de organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in).

Mensen met een verhoogd medisch risico worden gewoonlijk opgeroepen voor de griepprik omdat ze bijvoorbeeld diabetes-, astma- of kankerpatiënt zijn. De Jonge zei donderdag in de Tweede Kamer dat hij wil kijken hoe de groep wellicht toch iets eerder kan worden geprikt als de mensen boven de zestig en mensen met een extra hoog medisch risico aan de beurt zijn geweest. Dat moment breekt naar verwachting eind mei aan.

'Niet alle mogelijkheden CoronaMelder-app nu benut'

Niet alle mogelijkheden van de CoronaMelder-app worden benut. Dat concluderen wetenschappers van de Universiteit Twente en de Open Universiteit, nadat zij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ervaringen met de app tussen november en januari onderzochten. Er bestaat nog veel twijfel over de effectiviteit van de app, zowel onder gebruikers als onder de mensen die bron- en contactonderzoek doen.

Het is de bedoeling dat medewerkers van de GGD bij het bron- en contactonderzoek vragen of iemand de app gebruikt. Als dat zo is, wordt er een code verstuurd en krijgen de contacten van de besmette persoon een melding via de app. Dat lijkt echter lang niet bij alle GGD'en goed te gaan. Niet alle bron- en contactonderzoekers weten welke stappen zij moeten nemen om de app een nuttige aanvulling te laten zijn op het traditionele bron- en contactonderzoek.

Uitzendbureau waarschuwt voor nepvacatures GGD

Uitzendbureau Unique waarschuwt voor nepvacatures bij GGD'en. Het gaat om vacatures die op vacaturesites zoals Indeed staan. Mensen die reageerden op die vacature kregen een verzoek terug om vijf euro te betalen en een ID-bewijs en een kopie van bankgegevens te sturen, nadat ze een online sollicitatie hadden gestuurd. De afzenders van dat bericht zeggen, onterecht, dat ze van uitzendbureau Unique te zijn.

Een woordvoerder meldt namens het uitzendbureau dat deze week twaalf meldingen over de oplichting binnen zijn gekomen. Het uitzendbureau vraagt sollicitanten dit soort verzoeken bij het bureau te melden en aangifte te doen bij de politie.

RIVM registreert 8966 nieuwe coronagevallen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn bij het RIVM 8966 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is flink hoger dan het weekgemiddelde van 7493 en ook hoger dan op donderdag. Op donderdag was er ook al sprake van een relatief hoog aantal meldingen (8752).

Op woensdag viel het cijfer juist lager uit (5468 meldingen), als gevolg van een technische storing. Afgelopen dinsdag, voor de storing, waren er 6797 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met veertien. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd. In de afgelopen week zijn 144 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld ruim twintig per dag. Het aantal sterfgevallen is fors gedaald sinds het begin van de vaccinatiecampagne.

Kabinet: 435 euro boete voor schending verplichte quarantaine

Wie uit een hoogrisicogebied naar Nederland reist en zich niet houdt aan de quarantaineregels, kan straks een boete van 435 euro krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De plicht is volgens het kabinet nodig omdat reizigers zich momenteel slecht aan de regels houden.

Reizigers die uit een hoogrisicogebied komen, moeten ten minste vijf dagen in quarantaine. Daarna kunnen ze eventueel met een bewijs van een negatieve coronatest weer naar buiten. Zonder zo'n bewijs, moeten ze tien dagen in quarantaine blijven. Als mensen zich bij herhaling niet aan de regels houden, kan een burgemeester ook een sanctie opleggen; een zogenoemde last onder dwangsom.

Het kabinet wil de nieuwe wet zo snel mogelijk invoeren, maar dat kan pas als de Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn. Donderdag werd bekend dat het kabinet mikt op 15 mei.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag gestegen, voor het eerst na drie dagen waarop het aantal daalde. In totaal zijn nu 2490 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er dertien meer dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten met drie toe, tot 792. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met tien tot 1698.

Rutte somber: mogelijk pas half mei versoepelingen

Premier Rutte zegt dat de coronamaatregelen mogelijk pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden. Dat meldt de NOS vrijdagochtend. 'We gaan echt geen onverantwoorde dingen doen.' Aanstaand weekend is er weer een Catshuisoverleg en als de cijfers dan geen dalende trend laten zien, wordt de datum van 28 april weer geschrapt.

Volgens hem staan de tot nu toe genoemde data - eerst 21 april en vervolgens 28 april - steeds 'in potlood' in de agenda en kunnen ze ook zo weer worden weggehaald.

'We bekijken het van week tot week en daarbij is de situatie in de ziekenhuizen bepalend', zei Rutte. 'Als 28 april niet kan, wordt het 3 of 6 mei. En anders is de eerstvolgende datum 13 mei.'

Madurodam laat zaterdag 1100 bezoekers binnen

Madurodam laat zaterdag tijdens de testopening geen 1500 bezoekers, maar 1100 bezoekers toe. Dat zei operationeel directeur Patrick Brans vrijdagochtend op Radio West. Tijdens de pilot Testen voor Toegang kunnen mensen naar binnen als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. 'We zien dat bepaalde dingen niet helemaal lekker werken, daarom hebben we een maximale capaciteit van 1100.'

Brans heeft zin in de opening van zaterdag. Het werd ook hoog tijd, zei hij. 'In het begin konden wij onszelf nog wel bezig houden. De focus ligt dan vooral op winteronderhoud en het park mooier maken. Plannen maken hoe het er in de toekomst uit moet zijn. Maar op een gegeven moment ben je daar klaar mee. Iedere dag kijk je naar een leeg park. En dat klopt niet.'

Eisen coronatestbedrijven afgewezen

De eisen van een groep coronatestbedrijven die een kort geding hadden aangespannen tegen de Stichting Open Nederland en de Nederlandse staat, zijn door de rechter afgewezen. Dat meldt de rechtbank Amsterdam. De bedrijven wilden de huidige aanbesteding voor sneltesten voor testevenementen van de baan hebben.

Voor die aanbesteding zou één testbedrijf, Lead Healthcare, al een onoverbrugbare voorsprong hebben genomen. De Stichting Open Nederland gaf dit bedrijf namelijk eerder zonder aanbesteding opdracht voor de opstartfase met toegangstesten voor evenementen. Daardoor heeft het bedrijf al veel ervaring opgedaan en testcapaciteit opgebouwd. De deadline voor aanmeldingen verloopt vrijdagmiddag om 12.00 uur en gaat om contracten voor het afnemen van toegangstests vanaf 1 mei.

Het kort geding werd donderdag behandeld. In verband met het spoedeisend karakter van de kwestie heeft de rechtbank nu een zogeheten kopstaartvonnis gewezen. Dat betekent dat alleen bekend is gemaakt welke beslissing de rechter heeft genomen. De precieze motivering hiervan volgt later.

Meeste gevaccineerden blijven zich aan coronaregels houden

Vrijwel niemand laat na een vaccinatie tegen corona de coronaregels helemaal los. Veel mensen wachten tot hun dierbaren ook zijn ingeënt, meldt EenVandaag na onderzoek.

Aan het onderzoek deden een kleine 26.000 leden van het Opiniepanel mee, van wie 5576 mensen een of zelfs al twee keer zijn gevaccineerd. Negen van de tien gevaccineerden geven aan zich te houden aan de regels die ook gelden voor niet-gevaccineerde mensen. Een op de twintig houdt zich minder aan de maatregelen. Hierbij gaat het vooral om niet-kwetsbare mensen. Maar er is vrijwel niemand die zich er helemaal niet meer aan houdt.

Mensen die een of twee prikken hebben gehad, houden zich vooral nog aan de regels omdat ze vrezen het virus mogelijk over te dragen op dierbaren. Een klein deel van de mensen is bang om zelf alsnog ziek te worden.

GGD Regio Utrecht gaat tot laat in avond vaccineren

De GGD Regio Utrecht (GGDrU) gaat vanaf komende woensdag tot laat in de avond vaccineren in de Jaarbeurs Utrecht. Het gaat om een tijdelijke pilot om te onderzoeken hoe groot de bereidheid is onder inwoners om zich op latere tijdstippen te laten vaccineren tegen het coronavirus.

De GGDrU prikt nu van 8.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens de pilot kan dit tot 23.45 uur. Met de gegevens uit de pilot wordt bekeken of deze ruime openstelling tijdens de massavaccinatie ook wordt ingezet. 'Wij willen zo laagdrempelig mogelijk zijn ten aanzien van openingstijden en locaties. Deze pilot en mogelijke avondopenstelling dragen hieraan bij', zegt directeur Jaap Donker.

Mensen die nu in aanmerking komen voor vaccinatie kunnen bij het maken van een afspraak bij het lokale nummer van GGDrU de voorkeur aangeven voor de avond. De verruimde openingstijden gelden ook tijdens de avondklok. Aangezien het om een medische ingreep gaat, zijn mensen met een afspraak vrijgesteld van de avondklok. Zij moeten vanwege de avondklok nog wel een ingevulde eigen verklaring meenemen en krijgen na afloop een vaccinatiebevestiging mee.

CBS: nog nooit zo weinig instroom in schuldsanering

Het aantal mensen dat in de schuldsanering is terechtgekomen, lag vorig jaar op het laagste niveau sinds het begin van de metingen ruim 20 jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er in 2020 een derde minder mensen toegelaten tot de schuldsanering vergeleken met een jaar eerder.

Dat er minder mensen aankloppen voor de wettelijke schuldhulp kan komen doordat het beter ging met de economie, maar ook omdat gemeenten verplicht zijn mensen met schulden te helpen, meldt het CBS. De schuldsanering is bedoeld voor mensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld door een massaontslag. In 2020 werden 3000 mensen toegelaten en zaten er in totaal bijna 14.000 mensen in de schuldsanering.

De coronacrisis heeft waarschijnlijk invloed gehad op het lage aantal schuldenaren dat toegelaten is in 2020, meldt het CBS. Vanaf half maart tot juni waren fysieke rechtszaken namelijk nauwelijks mogelijk.

Vorige week stierven meer mensen dan verwacht

Voor het eerst sinds begin februari zijn er meer mensen overleden dan verwacht. Van maandag 5 tot en met zondag 11 april stierven ongeveer 3150 mensen. Dat waren er zo'n honderd meer dan in die week kon worden verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder de doden zijn relatief weinig mensen die langdurige zorg krijgen. In die groep stierven ongeveer duizend mensen en dat zijn er ruim honderd minder dan verwacht. Of dit te maken heeft met de vaccinatie tegen het coronavirus, laat het statistiekbureau in het midden. In de rest van de bevolking overleden ongeveer 2150 mensen en dat zijn juist ongeveer 200 mensen meer dan verwacht.

Vorige week stierven bijna 1700 mensen van 80 jaar en ouder. Dat is minder dan verwacht. In de groep van 80-minners stierven circa 1500 mensen en dat is juist hoger dan verwacht.

