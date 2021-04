Zusjes Sunflower (13) en Gina (10) doen mee aan The Voice Kids: 'Supercool'

Vader Patrick Versteeg is apetrots op zijn dochters. Bij het gezin in De Lier speelt muziek een belangrijke rol. 'Eigenlijk is muziek ons leven. We zien het als onze missie om iets vrolijks in de wereld te brengen', vertelt hij. Ook zijn dochters hebben het muziekvirus goed te pakken. 'Ze hebben er zoveel plezier in en dat straalt er van af.' Volgens Versteeg is de muziekcarrière van zijn dochters bij hem op de achterbank van de auto begonnen. 'We zaten in de auto en ik zat mijn nummers te oefenen. Ik zing zelf ook en op gegeven moment begonnen ze mee te zingen. Zo ging dat verder', vertelt de trotse vader.

'Ze pikken alles zo op, het is niet normaal. Binnen tien minuten horen ze de akkoorden en de tweede stemmen. Ze voelen het gewoon.' Volgens Versteeg zijn zijn dochters niet alleen zangtalenten, maar lijken ze ook verschillende instrumenten zonder veel moeite op te pakken. 'Toen ze begonnen bij The Voice Kids een paar maanden geleden speelden ze alleen nog ukelele. Nu treden ze ook op met een gitaar.' Versteeg wil zelf geen druk op zijn kinderen leggen. 'We kijken gewoon wat er op ons pad komt. Ze halen goede cijfers op school en maken muziek. Je weet nooit wat het leven je brengt. Wat er in de toekomst komt kan gewoon rustig komen en dan zien we wel wat het is. Ze doen het op alle vlakken goed.'

Blind auditions

Tijdens de blind auditions werd het optreden van de meiden zo goed ontvangen door de jury dat Ali B. en Snelle de meiden wel in hun team wilden hebben. Zelf hadden de meisjes gehoopt op Ilse de Lange, maar die zat al met een vol team. Uiteindelijk zijn de zussen zeer tevreden met hun nieuwe coach. 'Het was supercool', zeggen de meisjes.

Na hun succes bij The Voice Kids worden Gina en Sunflower overladen met complimenten. In hun eigen buurt zijn de meiden zelfs heuse beroemdheden geworden. Van buren en andere buurtbewoners hebben ze kaarten en chocolaatjes gekregen om hun eerste overwinning in de zangwedstrijd te vieren.

Straatoptreden

Voor sommige bewoners van Delft zal het succes van de zussen niet als verrassing komen. Daar zijn de zangtalenten van de meisjes allang bekend van hun straatoptredens. Met enige regelmaat staan Gina en Sunflower in de straten van Delft te zingen. 'Dan gaan mensen ons filmen en complimentjes geven. Ze zeggen dan dat we heel goed kunnen zingen en zo leuk met elkaar zijn', vertellen de zusjes trots. 'Ze vinden het superleuk en gezellig.'

