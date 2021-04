Nieuwe basketbalhal beperkt groeimogelijkheden ZZ Leiden: 'Je onderkomen bepaalt je succes'

Het gaat voortvarend met de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden. De ploeg uit de Sleutelstad bezet een eerste plaats in de competitie, waardoor het waarschijnlijk gebruik mag maken van een thuisvoordeel in de play-offs. Toch loopt niet alles over rozen, vertelt voorzitter Marcel Verburg zaterdag in Radio West Sport. 'Wanneer we onze Vijf Meihal over een paar jaar moeten verlaten, kunnen we misschien niet meer met de topploegen meedoen.'

Een indoor sportcentrum dat bestaat uit twee hallen; al jaren is de gemeente Leiden bezig met het realiseren van een nieuw sportcomplex waar onder andere de topsport kan worden gehuisvest. Toch is Marcel Verburg, voorzitter van ZZ Leiden dat gebruik gaat maken van de nieuwe hal, allerminst te spreken over de plannen.

'Het probleem is dat nieuw voor oud gaat. In de nieuwe sporthal komt er geen extra stoel bij, terwijl we nu al bijna iedere wedstijd zijn uitverkocht, mits er publiek is toegestaan.' De nieuwe hal heeft dezelfde toeschouwerscapaciteit als 'de Vijf Meihel' waar ZZ Leiden nu haar wedstrijden afwerkt. Verburg noemt het een absurd verhaal.

Geen wedstrijden meer in Leiden?

'Wanneer we landskampioen worden en ons kwalificeren voor de Champions League, gaan we misschien niet meer onze wedstrijden in Leiden spelen. De gemeente ziet topsport als iets commercieels en wil daar niet in investeren. Er wordt te weinig rekening gehouden met onze wensen.' Ook het Nederlands basketbalteam speelt haar wedstrijden door de beperkte capaciteit inmiddels niet meer in de Sleutelstad. 'De minimale eis is dat er plaats is voor 3000 toeschouwers.'

Vanaf het seizoen 2021-2022 gaat de basketbalcompetitie er anders uitzien dan in voorgaande jaren. In de BeNe Liga worden de Nederlandse en Belgische competitie samengevoegd, waardoor er een professionaliseringsslag wordt gemaakt. 'Een mooie uitdaging', vermoedt Verburg.

'We kunnen niet meer met de topploegen meedoen'

'In België gaat meer geld om in het basketbal en dus moeten we als club hard werken om op een hoger niveau te presteren. Door deze nieuwe opzet speelt ZZ Leiden meer wedstrijden die ertoe doen. Er staat niet alleen meer spanning op, het wordt ook leuker.'

Toch ziet Verburg nog een paar beren op de weg, onder andere door de nieuwe basketbalhal. 'In de BeNe Liga spelen we tegen ploegen als Charleroi en Antwerpen. Die hebben hallen waar 5000 mensen in terecht kunnen. Wij kunnen daardoor misschien niet meer met de topploegen meedoen. Je onderkomen bepaalt je succes.'

Aan- of afhaken met de top

Om toch met de top mee te kunnen blijven doen, blijft de voorzitter om zich heen kijken. Al ziet hij niet zomaar een hal met 5000 stoelen verschijnen. 'Wellicht gaan we ooit in de rand van Leiden spelen. Als we dat niet doen, haken we misschien af en zakken we naar de middenmoot en onderkant van de competitie. Dat is dan een keuze.'

Zaterdagavond reist de ploeg van Geert Hammink af naar Groningen waar het speelt tegen Donar. Een belangrijke wedstrijd, al worden de prijzen pas aan het eind van de rit verdeeld. 'Met onze begroting moeten we op dit moment meedoen met de top van Nederland. We staan op een mooie plaats, maar weten dat iedereen van iedereen kan winnen. We liggen op koers.'

