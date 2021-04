Magneetvisser haalt 25-ponder antitankgranaat uit het water in Rijswijk

Een magneetvisser in Rijswijk heeft zaterdagmiddag een wel heel gevaarlijke vondst gedaan: een 25-ponder antitankgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Deze vond hij in het water langs het Jaagpad. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat in meegenomen en onschadelijk gemaakt.

Volgens de EOD ging het om een brisantgranaat. Dat is een explosief met een stalen omhulsel dat is gevuld met springstof. Wanneer de granaat explodeert versplintert het omhulsel in talloze scherven die veel schade kunnen aanrichten.

Ruim 75 jaar later kunnen bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog nog altijd exploderen. Magneetvissen is daarom ook een gevaarlijke hobby, zegt historicus en bodemkundig adviseur Koen Marijt. 'Mensen hopen schatten aan te treffen door hun magneet uit te gooien, maar weten niet welk gevaar ze boven kunnen halen. Op het moment dat zo'n granaat afgaat, zijn de gevolgen desastreus, met wellicht doden tot gevolg.' Om die reden hebben veel gemeenten, waaronder Rijswijk, magneetvissen verboden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Rijswijk volgens Marijt geen geallieerde artilleriebeschietingen geweest. De granaat zou daarom afkomstig kunnen zijn van Duitse schietoefeningen, zoals wel vaker gebeurde tijdens de oorlog, of van de inval van Nederland in mei 1940. Ook is het volgens hem mogelijk dat de granaat elders in Nederland is gevonden en in Rijswijk is gedumpt.

Tot ontploffing gebracht

De EOD heeft het explosief meegenomen en op een veilige manier onschadelijk gemaakt door het op afstand te laten ontploffen. Of de magneetvisser is beboet voor zijn vondst is niet bekend. De politie vraagt mensen die een explosief vinden om altijd direct 112 te bellen.

