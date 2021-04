Mental coach Pieter helpt horecaondernemers: 'Ze mogen gratis langskomen'

De 36-jarige Pieter weet wat het is om als ondernemer geraakt te worden door de coronacrisis. Naast mental coach heeft hij ook een vuurwerkwinkel. 'Wij zaten ‘maar’ vijf weken in deze situatie, kun je nagaan als je al maanden dicht bent en dit je hoofdinkomen is. Dat zette mij aan het denken. De horeca heeft het intens zwaar. Lang dicht, uitzichtloze berichtgeving en eigenlijk nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel. Daarom wil ik wat voor ze doen.'

'Erover praten lucht op' vertelt Horeca-ondernemer Gerard van der Berg van eetcafé RaaR

Mental coach Pieter maakt elke week drie uur in zijn agenda vrij om met horecaondernemers te praten. 'Hier zit geen addertje onder het gras, hoor. Ik doe dit niet om mijn praktijk te vergroten', zegt hij lachend. 'Ze mogen gratis langskomen. Ik geef drie uur per week van mijn tijd aan deze doelgroep. Erover praten helpt, even dat masker afzetten. Ik kan de situatie niet oplossen, maar ik kan wel een luisterend oor bieden.'

'In de zaak ben ik altijd vrolijk en gezellig'

Ook Gerard van der Berg van eetcafé Raar in Moordrecht komt bij Pieter langs. 'De onzekerheid is het lastigste. Nu hebben ze het over 21 april, dan zouden de terrassen open kunnen gaan. Maar ik hoor om mij heen toch veel twijfels of dat wel doorgaat. Ik heb een baan erbij genomen om de hypotheek te kunnen betalen, dus ik werk op dit moment zeven dagen per week. Ook je personeel een klanten wil je behouden. Daarom doen we in het weekend aan afhalen. In de zaak ben ik altijd vrolijk en gezellig, maar ik maak we wel zorgen. Ik wil graag weten waar we aan toe zijn.'

Als militair weet Pieter wat onzekerheid is. 'Wij werden daar op getraind, ondernemers niet.' | Eigen foto

Maar liefst vijf keer is Pieter als militair in Afghanistan geweest. 'Ik heb zeventien jaar lang in het leger gezeten en daar word je getraind op het omgaan met onzekerheid en stress. Ik herken die onzekerheid bij de ondernemers ook. Ze hebben geen idee waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid doet iets met je. Tijdens een gesprek vraag ik daar ook naar. Hoe gaan ze daarmee om? Zijn ze veel aan het piekeren? Slapen ze wel goed? Ik denk dat mensen het fijn vinden om even zichzelf te kunnen zijn en niet de baas van het restaurant of de lachende barman uit het café.'