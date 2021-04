ZZ Leiden laat weinig heel van Donar; The Hague Royals wint opnieuw

De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hadden zaterdagavond geen enkele moeite met Donar uit Groningen. In het hoge noorden won de koploper van de Elite A Groep met 72-96. Ook The Hague Royals wist te winnen. In eigen huis boekten de Hagenezen een knappe 73-69 overwinning op Apollo Amsterdam.

ZZ Leiden liet Donar geen moment in de wedstrijd komen en sloeg in het eerste kwart al een gat van 15-33. De ploeg van Geert Hammink nam geen gas terug en denderde door tot een 50-84 tussenstand na het derde kwart. Op het eind lieten de bezoekers de teugels even vieren, waardoor Donar kon terugkomen tot 72-96. De ploeg uit de Sleutelstad is nog altijd de koploper van de Elite A Groep.

Ook The Hague Royals is de afgelopen weken op stoom. In de thuiswedstrijd tegen Apollo Amsterdam ging de ploeg van Bert Samson met een 33-32 voorsprong de rust in en gaf het deze niet meer weg. De 73-69 overwinning is al de vierde overwinning uit de laatste vijf wedstrijden voor The Hague Royals. De Hagenezen zijn opgeklommen naar een gedeelde derde en vierde plaats die wordt gedeeld met Apollo Amsterdam in de Elite B Groep.

