'Vrouwen worden nageroepen, achtervolgd en soms zelfs ongevraagd aangeraakt'

Mila uit Den Haag en Gili uit Voorschoten zijn respectievelijk 16 en 19 jaar oud en actief op allerlei feministische platforms. Na de dood van de Engelse Sarah Everard riep Mila op Twitter andere vrouwen op om zich te laten horen. Gili reageerde al snel en zo ontstond het idee om een demonstratie te organiseren.

De 33-jarige Sarah Everard verdween spoorloos op de avond van 3 maart. Haar lichaam werd later teruggevonden in een bos. Door haar dood laaide in het Verenigd Koninkrijk het debat op over geweld tegen vrouwen.

Volgens de vrouwen bestaat er nog veel te veel intimidatie en geweld richting vrouwen. Ze vinden dat vrouwen meer voor elkaar moeten opkomen en elkaar meer moeten steunen. 'In feminisme is het belangrijk dat we naar elkaar luisteren en elkaar steunen, vooral vrouwen onderling', vertelt Gili. 'Zoveel vrouwen krijgen elke dag te maken met intimidatie op straat, het overkomt mij ook dagelijks. Als ik het verhaal van Sarah Everard hoor krijg ik er rillingen van, dit had mij ook kunnen gebeuren.'

Mila (rechts) en Gili aan het woord tijdens de demonstratie | Foto: Omroep West

Meer aandacht en betere educatie

Volgens Gili en Mila is het voor vrouwen momenteel niet veilig genoeg op straat. Ze worden nageroepen, achtervolgd en soms zelfs ongevraagd aangeraakt. 'Het moet echt veiliger, het hoort niet zo te zijn dat een vrouw 's avonds niet over straat kan zonder bang te zijn', zeggen Mila en Gili.

De demonstranten vinden dat er meer aandacht moet komen voor dit probleem. Daarnaast is het belangrijk dat jongens op jonge leeftijd al goed geleerd worden wat wel, en wat niet kan. 'De aandacht moet hem zitten in de educatie en minder op het straffen van slachtoffers', vertelt een vrouw die meedoet aan de demonstratie. 'Naast dat je op de middelbare school seksuele voorlichting krijgt, moeten kinderen ook les krijgen in hoe ze op een normale manier met elkaar om moeten gaan.'

Extra aandacht vanuit de overheid

Mila en Gili zouden ook graag zien dat er vanuit de overheid meer aandacht voor geweld tegen vrouwen komt. Het is volgens hun goed om mensen hierover te informeren. Ook moet er extra op gelet worden door de autoriteiten. 'Verder is het belangrijk dat je bij jezelf begint. Lees er over en praat er over met andere', zegt Mila.

Mila en Gili hopen dat ze met de demonstratie een plek kunnen bieden voor mensen om zich gehoord te voelen en om hun verhaal te kunnen doen. 'Mensen die last hebben seksuele intimidatie en geweld staan er niet alleen voor. Er wordt naar ze geluisterd en we zijn er voor alle slachtoffers.

