Leidse kat Igor wordt na ruim zes weken teruggevonden in Haags riool

Ina Rus kreeg Igor als kitten. 'Hij komt uit een nest van zes gedumpte kittens die in 2009 op de heide werd gevonden door een hond. Een vriendin ving de kittens op en ik wilde er wel een. De naam Igor was snel gevonden, omdat ik Rus van mijn achternaam heet', vertelt Ina.

Eind februari was Igor plotsklaps verdwenen. 'Ik heb overal gezocht en geflyerd. Ik heb zelfs Team Arie uit Voorschoten, een organisatie die naar vermiste dieren zoekt met een speurhond, ingeschakeld. Daar bleek wel uit dat Igor een veel grotere actieradius heeft , dan ik dacht. Maar verder leverde het geen aanknopingspunt op. Dus ik ging weer verder zoeken, we hadden geen idee waar hij gebleven was. Tot ik afgelopen vrijdag opeens een telefoontje van de dierenambulance uit Den Haag kreeg. Igor was gevonden.

Rioolbuis bij de Boomsluiterskade

Een voorbijganger had de kat zien wegschieten in een rioolbuis bij de Boomsluiterskade in Den Haag. Hij had dit aan de dierenambulance gemeld. 'Met veel moeite wisten we Igor uit de buis te krijgen. Hij sprong op een vlot van een bakker dat daar in de gracht lag', vertelt een medewerker van de dierenambulance. 'Uiteindelijk wisten we hem te vangen.' Igor was gelukkig gechipt, dus zijn baasje was snel gevonden.

Je ziet de ogen van kat Igor onder de brug | Foto: Dierenambulance Den Haag

Voor de zekerheid is Igor een nacht bij de dierenarts gebleven maar de volgende dag mocht Ina hem ophalen. 'Hij hield niet op met kopjes geven, zo blij was hij me weer te zien.'

In de auto van een bouwbedrijf gekropen?

Hoe Igor vanuit Leiden in Den Haag terecht kwam? 'Ja, vertellen doet Igor het niet, maar we vermoeden dat hij in de auto is gekropen van een bouwbedrijf dat hier in de buurt aan het werk is en uit Den Haag komt. Zeker weten zullen we het nooit.'

Igor weer thuis aan de brokjes | Foto: Ina Rus

