Leidse Arie en Dennie op weg naar Rhodos voor proefvakantie: 'We gaan het gezellig hebben'

Blij en opgewonden gaan Arie Blaak en zijn vriend Dennie van Egmond uit Leiden het vliegtuig in op weg naar Rhodos. Ze verblijven een week in een hotel op het Griekse eiland bij wijze van proef. Reisorganisatie Sunweb zocht mensen die mee wilden werken aan een coronavrije vliegreis. 'We zijn dus eigenlijk een soort testvee,' zegt Arie. In totaal zijn er 189 gelukkigen geselecteerd uit de 25.000 mensen die zich opgaven.

Zo'n twee weken terug hoort Arie over de reis naar een vijf-sterren hotel op Rhodos. Voorwaarde is dat je coronavrij bent en op de luchthaven nog een keer getest wilt worden. 'Dat is net gebeurd in een hotel op Schiphol en we zijn negatief. Dus we gaan, vertelt Arie enthousiast.

De reis is een experiment om te kijken of en hoe mensen misschien weer wat verder weg kunnen dan alleen hun achtertuin. Sunweb maakt op 31 maart een aanmeldlink aan en Arie is er als de kippen bij om die in te vullen. Toch had hij niet verwacht dat hij ingeloot zou worden. Maar de realiteit is dat hij samen met 189 andere geselecteerden op weg is naar hun 'bubbelreis'.

Blij met bubbelgenoten

Want een bubbel wordt het. 'We mogen het resort niet af. Maar wie vindt dat nou erg als je met 22 graden aan een zwembad mag liggen? Ook de sportschool is op afspraak te bezoeken en er zijn zelfs restaurants open,' vertelt Arie die net zijn kersverse reisgenoten ontmoet heeft op Schiphol. 'Volgens mij gaan we het best gezellig hebben met elkaar.'

Behalve voor zichzelf is Arie ook blij voor de reisbranche. 'Het is fijn dat er weer iets lucht komt voor deze sector. Mijn partner Dennie werkte bij American Express, maar is door de coronacrisis zijn werk kwijt geraakt. Dus we weten wel een beetje hoe het voelt.' Maar nu gaat het stel dus even genieten. 'En we zetten de telefoon vanavond uit om even samen te zijn. Want zoveel aandacht van de pers als de afgelopen dag, dat is hard werken.'

LEES OOK: Testen voor toegang: de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij