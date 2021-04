Zus gewurgde vrouw Ter Aar komt naar Nederland om te getuigen

Het 34-jarige slachtoffer was zelf afkomstig uit Egypte. Ze verbleef al geruime tijd met haar Soedanese man in Nederland. Ze hebben drie kinderen. Agenten vonden de dode vrouw eind mei 2020 in een woning aan de Reigerlaan in Ter Aar en hielden haar man aan. Hij had een woning in Nieuwkoop, maar zou nog wel bij zijn vrouw zijn geweest.

In de strafzaak tegen de echtgenoot zijn er al verschillende tussentijdse zittingen geweest bij de Haagse rechtbank. D. is ook al onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daaruit bleek niet dat hij lijdt aan een geestelijke stoornis.

Vertellen over het huwelijk van haar omgebrachte zus

Het wachten is onder meer op de getuigenis van een van de zussen van de omgebrachte vrouw. De officier van justitie verklaarde maandagochtend dat de zus die kort voor de dood van de vrouw nog contact met haar had, binnenkort naar Nederland komt. Ze zou meer kunnen vertellen over het huwelijk van haar omgebrachte zus met de verdachte en zijn gedrag.

Bloemen en een briefje voor de overleden vrouw in Ter Aar | Foto: John van der Tol

Verder moet er nog een rapport van een toxicoloog komen. Die moet onderzoeken of de verdachte mogelijk onder invloed van het medicijn Tramadol heeft gehandeld. D. gebruikte de pijnstiller overmatig veel. D. ontkende de vrouw gewurgd te hebben. Maar hij vraagt zich ook af of hij onder invloed van het medicijn zijn echtgenote wellicht toch gewurgd heeft. Hij kan zich in ieder geval niets herinneren van de gebeurtenis.

Toegang tot Google-account

Verder wil de officier van justitie nog toegang krijgen tot het Google-account van de verdachte. Mogelijk dat daar relevante gegevens op staan voor de strafzaak. Maar de Amerikaanse rechter moet eerst toegang geven tot het account omdat Google een Amerikaanse bedrijf is.

De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt nu verwacht op 6 september dit jaar.