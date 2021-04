Man overlijdt na vaccinatie op eerste dag priklocatie Bollenstreek

Een 77-jarige man is maandagochtend overleden kort nadat hij een coronavaccinatie had gekregen in hotel Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Er wordt onderzocht of de vaccinatie iets met het overlijden van de man te maken heeft. De priklocatie in Noordwijkerhout blijft gewoon open. De locatie zou maandag officieel worden geopend door burgemeester Wendy Verkleij, maar de feestelijke opening is afgeblazen.

De 77-jarige man kwam maandagochtend een Pfizer-vaccinatie halen. Nadat hij geprikt was, moest hij een kwartier blijven zitten. Op advies van het RIVM moet iedereen die een vaccinatie krijgt toegediend na de prik een kwartier op de locatie blijven vanwege mogelijk heftige allergische reacties.

De man verliet na 15 minuten de locatie en werd onwel voor de deur. Hij is opgevangen door artsen van de GGD en meegenomen door de ambulance. De man overleed in het ziekenhuis. Het is onduidelijk waaraan de man is overleden. Er wordt onderzocht of de Pfizer-vaccinatie een rol heeft gespeeld.

Vaccineren gaat gewoon door

Hotel Leeuwenhorst is maandag voor het eerst open als priklocatie. Vanaf vanochtend 8.00 uur zijn er vaccinaties gezet. De officiële opening door de burgemeester was gepland voor 11.00 uur, burgemeester Wendy Verkleij was al aanwezig. De medewerkers van de priklocatie zijn aangeslagen, zegt onze verslaggever, maar het vaccineren gaat gewoon door.

