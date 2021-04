Vijf jaar cel voor ruzie over moord op Haagse vrouw

De Haagse rechtbank heeft de 68-jarige Edlin S. uit Den Haag vanwege het neersteken van de 58-jarige Wendell G. uit Den Haag veroordeeld tot vijf jaar cel. Edlin S. is de ex-man van de Russische Olena Lyubysheva, de vrouw die in januari 2017 dodelijk mishandeld werd in het appartement van Wendell G. aan de Leyweg in Den Haag. G. werd door het OM verdacht van het ombrengen van zijn partner Olena, maar de rechtbank sprak hem daarvan vrij.

In mei vorig jaar werd G. zelf 's avonds neergestoken op het Heeswijkplein in Moerwijk. Hij werd van achter beetgepakt en gestoken in darmen, ribben en lever. Zijn neef bracht hem in allerijl naar het ziekenhuis. G. moest verschillende malen geopereerd worden, maar overleefde de aanslag.

Wendell G. verklaarde dat Edlin S. hem gestoken had op het Heeswijkplein. 'Dit is voor Olena', zou Edlin S. tegen hem gezegd hebben, terwijl hij uithaalde met zijn mes. Voordat Olena iets met G. kreeg, was ze getrouwd met Edlin S. Hun huwelijk liep op de klippen door het drankgebruik van Olena, verklaarde Edlin S. twee weken geleden bij de rechtbank. 'Ik hield en houd heel veel van Olena', zei hij op de zitting.

S. weet steekpartij niet te herinneren

Hij wist zich, door een combinatie van drank en medicijnen, niet meer te herinneren of hij Wendell G. had gestoken op het Heeswijkplein. G. zou op het plein wel provocerende opmerkingen gemaakt hebben over zijn vrijspraak in de zaak van de gedode Olena.

Het OM ging ervan uit dat Edlin S. hierop reageerde door Wendell G. later die avond aan te vallen. De rechtbank neemt die lezing nu over. Ze veroordeelt de ex-man van Olena tot vijf jaar cel, gelijk aan de eis van het OM twee weken geleden. De advocate van S. meende dat iemand anders op het plein G. heeft gestoken, maar de rechtbank volgt dat scenario niet.