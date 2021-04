Horecaondernemers in zak en as: 'Uiteindelijk hebben we weer niets'

Het kabinet blijft erbij dat de coronacijfers te slecht zijn om terrassen weer te kunnen openen. Dat zei minister van Justitie Ferd Grapperhaus maandag, voorafgaand aan overleg met zijn collega-ministers. Pas vanaf 28 april kunnen mogelijk de eerste versoepelingen worden doorgevoerd. Horecaondernemer Erik Tas is zwaar teleurgesteld over het beleid van de regering. 'Het is een drama, er wordt een stuk spek voorgehouden maar uiteindelijk hebben we weer niets.'

Erik Tas heeft drie horecazaken in de regio. 'Op deze manier kun je als ondernemer niet ondernemen en verder gaan', zegt hij teleurgesteld. 'Ik zie geen licht in de tunnel. De regering zegt iets maar komt de woorden niet na en puntje bij paaltje zitten wij met de gebakken peren.'

Tas heeft twintig man personeel in dienst. ‘In eerste instantie had ik wel begrip voor de maatregelen, maar nu ruim een jaar later begint het toch te knagen. Het was een uitdaging om het restaurant gezond te houden. Ik heb al het personeel kunnen behouden. Ik wil geen schulden opbouwen maar de grote vraag is wel, hoe moeten we nu verder?' Hij vervolgt: 'Hoe hou ik mijn personeel tevreden? Dat is een van de grootste uitdagingen momenteel. Er is geen perspectief en dat is wel nodig.'

In 2020 gingen er 1150 horeca zaken failliet in Nederland. Twee jaar eerder waren dat er 990. (Bron: CBS)

Gigantisch horecabedrijf bijna open

Ondernemer René Boogaart staat in de startblokken om zijn O'Learys te openen, een gigantisch horecabedrijf in de Mall of the Netherlands. De oppervlakte is on-Nederlands groot, meer dan 4000m2 met een restaurant, sportbar, bowling en games. Boogaart is een realist als het gaat om de versoepelingen. ‘Wij zijn binnen-horeca dus dat gaat sowieso wel even duren voordat we open mogen.'

Maar Boogaart blijft positief. 'Ik zie wel licht aan het einde van tunnel. We zijn op dit moment nog bezig om O'Learys helemaal gereed te maken. Het grote voordeel is dat de verhuurder heeft gezegd, jullie gaan pas huur betalen op het moment dat de horeca open mag. Dat geeft heel veel lucht.'

Steun van burgemeester Van Zanen

De ondernemers worden gesteund door burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. Hij deed samen met zijn ambtsgenoten in de andere grote steden 'een dringend appel' op het kabinet om de terrassen en andere buitenruimten te heropenen. 'In de dichtbevolkte gebieden hebben inwoners de buitenruimten hard nodig; zij eigenen zich deze ook toe als het weer beter wordt.'

Het kabinet zegt per week te bekijken of de terrassen open kunnen. 'We houden bij wijze van elke dag een vinger aan de pols', zei minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) maandag na afloop van het Veiligheidsberaad.

'Ik ben hier somber over'

Dinsdag bespreekt het kabinet welke coronamaatregelen worden verlengd of niet. Die worden 's avonds in een persconferentie bekendgemaakt. Het lijkt erop dat per 21 april de terrassen niet opengaan. 'Ik zou het liefst willen dat dit aan de orde is, maar ik ben hier somber over. Er ligt een heel helder advies van het OMT', zegt Grapperhaus.

Dat kan nu nog niet, zegt de minister, omdat dit te veel mensen op de been brengt. 'Wij moeten alles afwegen en de druk op de ziekenhuizen is echt enorm. Wij zitten heel dicht bij die piek. Als die piek hoger gaat worden, dan gaan er ongelukken gebeuren. Het OMT zegt dat we nog even moeten volhouden. Heel even is in elk geval korter dan een maand.'

