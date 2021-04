Eigenaar na ramkraak: 'Moed zakt je in de schoenen, maar uiteindelijk sta je weer op'

De ramkraak die begin maart werd gepleegd, was al de tweede van het jaar. Ook in januari werd er namelijk een ramkraak gepleegd. Een auto reed beide keren in op de gevel van de winkel op het Vijf Meiplein. Hierbij werden met name dure jassen meegenomen en is er ontzettend veel schade aangericht, terwijl er de tweede keer net een nieuwe pui was geïnstalleerd. 'Het doet enorm veel met mij als ondernemer, ik word er echt moedeloos van', vertelt De Wit aan mediapartner Sleutelstad.

De ramkraken kwamen namelijk ook nog eens boven op de gevolgen van de coronacrisis, die ook voor De Wit voelbaar zijn. Een trouwe klantenkring en een goed lopende webshop zorgen ervoor dat De Wit zich er toch doorheen weet te slaan. Ondanks de tegenslagen is de wil om te ondernemen bij De Wit dan ook nog zeker niet verdwenen. 'Het is iets wat ik al dertien jaar met veel passie doe en waar ik goed in ben, dus dan ga je hoe dan ook altijd verder.'

Rampalen en rolluiken

Om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt, heeft De Wit wel maatregelen getroffen. Zo zijn er door de gemeente tijdelijke rampalen neergezet voor de winkel. Daarnaast worden er ook nieuwe rolluiken geplaatst, om zo de winkel beter te beveiligen.

De ramkraak-bestendige rolluiken kunnen worden vergoed door een crowdfunding, die is opgezet door collega-ondernemers. Hierbij staat de teller inmiddels op een bedrag van 6.443 euro dat is opgehaald. De Wit is verbluft door het succes van de inzamelingsactie en het feit dat zoiets voor hem wordt geregeld. 'Ik vind het zo bijzonder, ik had zo'n actie nooit verwacht. En het feit dat er ook nog eens zo massaal wordt gedoneerd, dat zorgt voor heel veel warmte.'

Opengaan nog even afwachten

Met De Wit gaat het nu dan ook goed, hij houdt de moed erin. 'De winkel is open voor mensen om op afspraak langs te komen, maar we willen wel heel graag helemaal open zodat de drempel om een afspraak te maken verdwijnt en je als consument weer in-en uit kunt lopen.' Toch blijft het helemaal opengaan ook voor De Wit nog even afwachten.