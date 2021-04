Klaas loopt krom door het werk op de visafslag: 'Zou het zo weer doen'

Klaas Pronk werkte decennialang op de Scheveningse visafslag. Hij is op 14-jarige leeftijd begonnen als visser, tien jaar later was Pronk zelfstandige bij de afslag. Het werk was keihard, maar hij draaide er zijn hand niet voor om. ‘Wij deden alles met de hand, waar ze nu een heftruck gebruiken.'

In de visafslag konden vissers hun vangst tentoonstellen, om deze vervolgens door een afslager te laten verkopen aan de handelaren. 'Als er een scheepje binnenkwam en je had goed werk geleverd, hield je de schipper als klant. Zij gingen lossen en wij sorteren.'

Met een flinke werkploeg wordt de vangst op een grote sorteerbak gelegd. Klaas ging met zijn team vervolgens aan de slag om de vis te sorteren. 'Dan zochten wij de grote tongen en schol', vertelt hij. 'Met paard en wagen werden intussen ladingen ijs van de ijsfabriek geleverd om de vis vers te houden.'

Voor geen goud ruilen

Sommige vis is duurder dan andere vis en de vangst bestond soms uit duizenden vissen. 'Soms gebeurde het wel eens dat een schol drie door de schol vier werd heengegooid', zegt hij in vaktermen. De categorie achter de naam van de vis verwijst naar het formaat. Een vis van categorie één is van klein formaat en categorie vier is het grootste formaat.

Wat het werk op Scheveningen extra zwaar maakte, waren de houten kratten. Daarin werd de vis opgeslagen, maar een krat zoog zich, na lange tijd in de opslag te hebben gestaan, volledig vol met water, waardoor ze een stuk zwaarder werden.

'Je lichaam gaat pijn doen'

'Ik loop er nu nog krom van', vertelt Klaas. Volgens zijn chirurg hebben de jaren zwaar werk in de visafslag hun tol geëist. 'Dan krijg je het in je lenden en gaat je lichaam pijn doen', merkt Klaas op. Toch zou hij zijn tijd in de visafslag voor geen goud ruilen. 'Ik zou het zo weer over doen.'

Filmbeelden van vroeger brengen het verleden dichterbij. Met persoonlijke verhalen komen deze beelden nog meer tot leven. Daarom is het Haags Gemeentearchief het filmproject 'Ik was erbij: verhalen uit de stad' begonnen. Van een selectie beelden uit de eigen film- en videocollectie van het Haags Gemeentearchief zijn 12 afleveringen gemaakt van een historische gebeurtenis. Het resultaat is een serie korte films waarin ooggetuigen hun persoonlijke verhaal bij de beelden vertellen. Met deze verhalen uit de stad wordt opvallend historisch Haags filmmateriaal tot leven gebracht. 'Ik was erbij' is dinsdag om 17.15 uur op TV West te zien en wordt elk uur herhaald.

