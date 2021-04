Buitenlesdag 2021 wil aandacht voor versteende schoolpleinen en 'anoniem groen'

Dinsdag 13 april wordt de 6e editie van de Buitenlesdag gevierd: een dag waarop kinderen zoveel mogelijk buiten les krijgen. In Zuid-Holland doen maar liefst 300 scholen mee aan het initiatief van IVN Natuureducatie en Jantje Beton. Zo ook basisschool De Schatkaart in Delft, waar de leerlingen om 10.00 uur vanochtend massaal naar buiten gingen.

'Eigenlijk is Buitenlesdag bewegend leren. Wij proberen zoveel mogelijk lessen te geven waarbij de kinderen kunnen rennen en op het plein bezig zijn,' vertelt juf Wieke van groep 4 en 5 van basisschool De Schatkaart in Delft. Zij zijn een van de 300 deelnemende scholen aan de Buitenlesdag in Zuid-Holland. ‘Het is ongelooflijk fijn,' vertelt de juf. 'De kinderen niet kunnen zien en dingen niet uit kunnen leggen die je wilt uitleggen zorgde ook bij ons voor veel frustratie.' Dat de leerlingen en leraren elkaar nu weer kunnen zien is dan ook een welkom geschenk.

Een voorbeeld van de manier waarop scholen deelnemen aan de Buitenlesdag is te zien in het 'racelezen' dat de leerlingen van De Schatkaart vandaag doen. ‘Rijtjeslezen is heel saai als je het binnen moet doen,' legt juf Wieke uit. Zij laat haar leerlingen een dobbelsteen gooien. De uitkomst van die worp correspondeert met een bepaald stuk tekst dat de kinderen moeten lezen. Dan hollen de kinderen naar hun boek, lezen ze de tekst, en rennen ze weer terug. Daarna rollen ze opnieuw. ‘Zo zijn ze bezig met bewegend leren, en dat is heel belangrijk.'

Grote Natuurles

De 6e editie van de Buitenlesdag staat volledig in het teken van de 'Grote Natuurles.' Alle scholen die zich hebben aangemeld voor de Buitenlesdag doen daarom aan 'botanisch stoepkrijt', waarbij de leerlingen plantjes tussen de stoeptegels op het schoolplein omcirkelen en de juiste naam erbij vermelden. De bedoeling is dat kinderen leren wat dat 'anonieme groen' eigenlijk is.

Met de Grote Natuurles wordt aandacht gevraagd voor de verstening van de schoolpleinen. De stoepplantjes moeten daar dan ook symbool voor staan. Met de Grote Natuurles wil IVN Natuureducatie de waarde van groen in de bebouwde kom benadrukken. De les is ontwikkeld in samenwerking met vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO).