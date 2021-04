Francis van Broekhuizen kruipt in de rol van Moeder Overste: 'Ik geloof dat dit mijn weg is'

Goed nieuws voor de Haagse operazangeres Francis van Broekhuizen. Zij mag vanaf juni iedere avond een habijt aantrekken en de rol van Moeder Overste vervullen in de musical The Sound Of Music. 'Ik ben door het dolle.'

Je zou kunnen stellen dat alle wegen en paden die Francis van Broekhuizen bewandeld heeft naar deze rol hebben geleid. De operazangeres is katholiek opgevoed. 'Toen ik jong was, werd er gevraagd of er misdienaartjes konden helpen in het naburige klooster', vertelt Van Broekhuizen in het radioprogramma Muijs in de Middag. 'Daar heb ik negen jaar lang, drie keer per week de mis gediend. Ik heb daar zo'n plezier gehad.'

In huize Van Broekhuizen werd vroeger veel gezongen, zij vergelijkt daarom haar familie met de familie Von Trapp. 'Op een gegeven moment dacht ik: 'Ik ben Maria en ik geloof dat dit mijn weg is.'

Climb Every Mountain

Toen Francis van Broekhuizen zich op vijftienjarige leeftijd meldde bij het klooster en vroeg of zij bij hen mocht wonen, zeiden de zusters: 'Denk er nog even over na. We gunnen jou een ander pad'.

Het leven van de zangeres heeft na deze hospiteerpoging daadwerkelijk een ander pad gevolgd, maar The Sound of Music was nooit ver weg. Niet zelden zong zij 'Climb Every Mountain', het lijflied van Moeder Overste in de musical. 'Op een gegeven moment zag ik dat Stage Entertainment The Sound of Music gaat doen. Ik dacht: ze moeten even weten dat ik het ook kan zingen. Dat als er een zieke is, ze mij kunnen bellen.' Van Broekhuizen stuurde vervolgens een cd met haar werk.

Superkicken

Stage Entertainment was verkocht toen zij de stem van Van Broekhuizen uit de stereo hoorden. 'Ze zeiden: meid, je bent het gewoon. Ik ben helemaal door het dolle. Superkicken.'

Zodoende vloeit het leven van de zangeres van het klooster naar het klooster. Al is het nu enkel een decor in het Circustheater in Scheveningen. 'Dan kun je daarna gewoon weer lekker naar huis en Netflix kijken.'

In deze YouTube-video zingt Van Broekhuizen haar versie van 'Climb Every Mountain'.

