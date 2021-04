Te weinig capaciteit voor verplichte coronatest voor Keukenhof en Madurodam

Diverse attracties in de regio openen komend weekend opnieuw hun deuren. Maar voor de mensen die zaterdag naar bijvoorbeeld de Keukenhof of Madurodam willen, is er wel een probleem. Het is niet meer mogelijk om een verplichte coronatest af te nemen. 'Vanuit de Stichting Open Nederland hebben wij geen geld gekregen om de testcapaciteit op te schalen', vertelt Jessie Hendriks van Lead Healthcare. De twee parken verkopen nog steeds tickets.

Lead Healthcare is door de Stichting Open Nederland ingeschakeld om sneltesten af te nemen. Mensen die een kaartje kopen voor een geselecteerd proefevenement moeten een negatieve coronatest laten zien, die ze op diverse plaatsen in Nederland af kunnen nemen. 'Maar er is helemaal niets meer beschikbaar', vertelt Bea Valstar uit Naaldwijk. 'Ik heb voor zaterdag kaarten gekocht voor de Keukenhof, maar ik kan nergens een afspraak maken om me te laten testen.'

De test moet afgenomen zijn binnen veertig uur voor het evenement begint. Dat betekent dat mensen die zaterdagmiddag naar Madurodam willen, zich alleen op vrijdag of zaterdag kunnen laten testen. Alleen zijn er voor die dagen geen tests meer beschikbaar. 'Er zijn nog geen mensen met een kaartje die ons gebeld hebben dat ze geen test kunnen afnemen', zegt een woordvoerder van het Haagse attractiepark. 'Maar we houden de situatie zelf ook in de gaten en het is ons ook opgevallen dat alle teststraten vol zitten.'

Dicht bij huis testen

Bij de Keukenhof hebben mensen nog niet aan de bel getrokken volgens het bloemenpark. 'De kaartverkoop gaat hard en wij horen nog geen klachten over de beschikbaarheid van de testen. Wij hebben op ons terrein een kleine teststraat. Die zit wel vol, maar het is ook de bedoeling dat mensen die een kaartje kopen zich dichtbij huis laten testen', vertelt een woordvoerder. 'Dus als het bij de Keukenhof niet lukt, dan zijn er nog wel andere plaatsen waar mensen terecht kunnen.'

Maar alle testlocaties zitten voor vrijdag en zaterdag vol. Hendriks bevestigt namens Lead Healthcare dat dit een probleem is. Zij zegt echter dat het bedrijf hier niets aan kan doen. 'De Stichting Open Nederland regelt de testevenementen. Zij hebben voor ons geen geld beschikbaar gesteld om de testcapaciteit verder te verhogen', zo verwijst ze naar de in Leiden gevestigde stichting. De Stichting Open Nederland heeft 925 miljoen gekregen van de overheid om de testevenementen op te zetten.

Nieuwe afspraken

Zonder test, blijven mensen met hun gekochte kaartjes zitten. 'Ik heb naar de Keukenhof gebeld om te zeggen dat er geen testmogelijkheden waren, maar ik werd verwezen naar de overheid', vertelt een boze Valstar. 'Daar werd mij aangeraden om de website in de gaten te houden om te kijken of er capaciteit bij zou komen. Maar ik heb toch niet de tijd om de hele dag te controleren of er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden? Later zei ze dat ik gebeld zou worden als ik ergens terecht zou kunnen. Maar ik heb nog niets gehoord. Wat mij betreft is deze test echt mislukt.'

Ook Madurodam spreekt over een belangrijke les in het traject. 'Het is een proef en dit is zeker iets wat we mee moeten nemen', zegt de woordvoerder, die nog niet kan zeggen of mensen die nu nog een kaartje kopen hun geld kwijt zijn als ze geen test kunnen boeken. 'De afspraak is dat mensen die positief testen hun geld terugkrijgen. In dit geval gaat het om individuele gevallen. Wij willen mensen die geen test af kunnen nemen de mogelijkheid geven om hun bezoek om te boeken.'

Hopelijk een tussenoplossing

Voor het attractiepark is het in ieder geval geen reden om net als attractiepark Toverland in Limburg de stekker uit het proefproject te trekken. 'Wij willen graag meewerken aan een oplossing', vertelt de woordvoerder van het park. 'Natuurlijk zijn wij van mening dat we ook zonder toegangstest openkunnen, dat hebben we al een jaar bewezen. We hopen dan ook dat dit een tussenoplossing is, want het is duidelijk onze voorkeur dat mensen naar binnen kunnen zonder eerst een sneltest af te moeten nemen.'

LEES OOK: Testen voor toegang: de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij