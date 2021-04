Man breekt kaak op twee plaatsen bij mishandeling op Den Haag Centraal

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 13 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer is op zondag 14 maart aan het begin van de avond op het station en wacht daar op een vriend, omdat ze samen ergens met de tram naartoe willen gaan. Tijdens het wachten komen twee mannen zijn kant op lopen. Hij kent ze niet en de twee lopen ook gewoon door.

De 18-jarige man besluit om even naar de Albert Heijn te gaan om nog iets te kopen en loopt dan dezelfde kant op als de twee mannen. In het voorbijgaan zegt één van hen iets in de trant van 'wat kijk je'. Maar het slachtoffer zegt dat hij helemaal niet kijkt en dat er niks is. Hij laat het gaan, want hij heeft geen zin in een ruzie of discussie en loopt verder.

Wachten op de tram

Na het bezoek aan de Albert Heijn gaat de man naar het tramperron boven om daar te wachten tot zijn vriend aankomt. De twee mannen die hij eerder tegenkwam, staan een stuk verderop op het perron. Ze wachten op een tram en stappen daar in als die aankomt.

De 18-jarige man blijft op het station. Hoewel er verder niets bijzonders is gebeurd, denkt hij 'mooi, daar ben ik van af'. Maar even later komt er een tram aan en daar komen diezelfde mannen weer uit. Ze komen naar het perron waar hij nog altijd staat te wachten.

Vuistslagen en schoppen

Opnieuw wachten de twee mannen op een tram, terwijl het slachtoffer een stukje verderop staat. Als de tram aankomt, gaat één van de mannen die kant op. De ander loopt op het slachtoffer af, die met zijn handen in zijn zakken staat. Ze staan even tegenover elkaar en dan krijgt hij ineens een harde vuistslag in zijn gezicht.

Als de 18-jarige man weg wil rennen, struikelt hij en valt op de grond. Hij glijdt richting de rails. Voor de ogen van een aantal wachtende reizigers, waaronder een jong kind, krijgt hij een schop, een tweede vuistslag tegen zijn hoofd en weer een schop. Dan lukt het hem om weg te rennen van zijn belager. Die gaat snel met de andere man de tram in en ze rijden weg.

Het slachtoffer valt op de grond | Beeld: Politie

Het slachtoffer wordt geschopt | Beeld: Politie

Kaak gebroken

Het slachtoffer voelt op dat moment niet direct pijn, waarschijnlijk omdat hij vol adrenaline zit. Kort daarna komt zijn vriend aan en ze stappen samen in de tram. Maar al snel doet zijn kaak zoveel pijn, dat hij niet eens meer iets kan eten. In het ziekenhuis blijkt dat de kaak op twee plekken is gebroken en dat er zes schroeven nodig zijn om alles vast te zetten.

Een maand later kan de 18-jarige man alleen nog maar vloeibaar voedsel eten. Dat zal nog wel een paar weken duren en dan moet nog blijken hoe de kaak is hersteld. Naast het fysieke letsel staat zijn leven op zijn kop. Omdat hij niet kan werken is hij zijn baan kwijtgeraakt, en ook de emotionele schade is groot.

Aanleiding onduidelijk

Het is niet bekend wat de aanleiding voor de mishandeling is. Voor het slachtoffer kwam het uit het niets. Er is in de stationshal even kort contact geweest tussen hem en de mannen, maar uit camerabeelden blijkt niet dat er daarna nog iets opvallends is gebeurd. Daarom komt de politie graag in contact met mensen die hebben gezien of gehoord wat er wellicht aan de mishandeling vooraf is gegaan.

Alleen de man die de daadwerkelijke mishandeling heeft gepleegd is herkenbaar in beeld. De man waar hij mee op het station was, heeft niet geschopt of geslagen. Mogelijk herkent u de verdachte wel in combinatie met die man. Als hij zichzelf herkent, vraagt de politie hem zich te komen melden.

Goede bewakingsbeelden

De verdachte is heel duidelijk in beeld. Hij wordt rond de 20 jaar oud geschat en heeft kortgeschoren haar. Hij draagt een zwarte jas van het merk Emporio Armani, een rode trainingsbroek met logo's en witte schoenen.

De verdachte | Beeld: Politie

De verdachte | Beeld: Politie

Weet u wie de man is?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem