Al anderhalve week geen spoor van verstandelijk beperkte Ann Atkinson (25)

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 13 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

Ann is op zaterdagavond 3 april rond 21.15 uur weggelopen uit de instelling. Ze is lopend vertrokken en heeft niets meegenomen; geen geld, telefoon of andere spullen. Amsterdam is voor Ann een vertrouwde omgeving, dus het zou kunnen dat ze naar Amsterdam is vertrokken. Maar daar heeft de politie op dit moment geen aanwijzingen voor.

Ann Atkinson | Foto: Politie

Voor vreemden is Ann moeilijk in te schatten. Ook al heeft ze een verstandelijke beperking, ze toont streetwise en dat is ze op een bepaalde manier ook. Ze is ontvankelijk en gaat makkelijk mee met mensen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze zwarte laarzen, een zwarte legging, een zwarte jas en een gekleurde hoofddoek.

De politie komt graag in contact met mensen die Ann na zaterdagavond 3 april nog ergens hebben gezien of weten waar ze nu is.

Ann Atkinson | Foto: Politie

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem