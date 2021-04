Overvallers Haags geldwisselkantoor maken flink geldbedrag buit

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 13 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op maandagochtend 28 december rond 9.15 uur is een medewerker van het geldwisselkantoor aan het werk. Hij is aan de telefoon, als er twee mannen binnen komen. Ze blijven voor de toonbank staan en wachten tot het telefoongesprek is afgelopen.

Plotseling haalt één van de twee mannen een mes tevoorschijn. Hij zegt dat het een overval is en eist geld, maar het slachtoffer wil in eerste instantie niet meewerken. Als de man met het mes in zijn richting steekt, besluit hij toch te doen wat ze vragen.

Machteloos en angstig

De overvallers maken een flinke buit, omdat er die dag toevallig wat meer geld dan normaal in huis was. Door de kerstdagen was dat niet op tijd afgestort. Inmiddels zijn er extra maatregelen genomen waardoor het geen zin heeft om de zaak te overvallen.

Het slachtoffer is ontzettend bang geweest door de serieuze dreiging met het mes. Hij voelde zich op het moment van de overval machteloos en angstig. Hij heeft tijd nodig om volledig te herstellen van dit gevoel.

Dikke en dunnere man

De overvallers zijn aardig te zien als ze de winkel binnen komen. De eerste is licht getint en ongeveer 1,70 meter lang. Hij heeft een dik postuur en is helemaal is het zwart gekleed. Verder draagt hij een blauw mondkapje en zwarte handschoenen.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

De tweede man is kleiner en heeft lichte huidskleur. Hij heeft in tegenstelling tot de ander een dun postuur en draagt donkere kleding, waaronder een muts, een vest met capuchon en de letters IH erop, en handschoenen. Verder heeft hij een zwart mondkapje op.

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Wachten op hun kans

De mannen hebben voor de overval staan wachten in de portieken links en rechts naast het geldwisselkantoor aan de Dierenselaan. Na de opening van de winkel zijn er twee vaste klanten langs geweest en het is goed mogelijk dat ze hebben gewacht tot die waren vertrokken.

Om 9.15 uur zijn ze naar binnen gegaan. De mannen kunnen iemand zijn opgevallen die maandagochtend. De politie hoort het graag als dat het geval is.

Weet u wie het zijn?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem