Poging tot moord in toilet van Gouds ziekenhuis leidt tot acht jaar cel en tbs

Een 48-jarige man uit Haastrecht is dinsdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord op zijn echtgenote in het Groene Hart ziekenhuis in Gouda in 2019.

Het stel had al langer relatieproblemen. De man had sinds 9 augustus 2019 een huisverbod, omdat hij haar had bedreigd nadat zij iets te lang met de buurman op weg was geweest. Op 23 augustus 2019 had de vrouw een afspraak in het ziekenhuis. Nadat het slachtoffer uit de onderzoekskamer kwam, stond de verdachte haar op te wachten.

In het rechtbankverslag valt te lezen dat de man zei dat hij wilde praten. De vrouw liep naar hem toe en werd vervolgens door de verdachte het toilet ingetrokken, waarna hij de deur op slot deed. De verdachte begon daar op de vrouw in te slaan en heeft daarna twee messen gepakt. De twee messen had hij kort voor zijn daad gekocht.

Wachtend op de politie

De man sloeg en stak haar en riep: 'Ik wil van je af zijn'. Het slachtoffer deed vervolgens alsof zij flauwviel. Hierdoor deed de man de deur van het toilet open en kon de vrouw hem uit het toilethokje duwen. Zij deed de deur direct weer op slot.

Toen hoorde zij hem zeggen dat zij de deur open moest maken en dat hij haar dood wilde maken voordat de politie kwam. De vrouw hield het hokje op slot. Pas toen de aangevallen vrouw de politie hoorde, heeft zij de toiletdeur opengemaakt.

Dreiging met onthoofding

De vrouw heeft door de messteken meerdere verwondingen opgelopen. Een aantal van deze verwondingen had zonder medisch ingrijpen tot de dood kunnen leiden. Tijdens de zitting vertelde de vrouw dat zij naast lichamelijke pijn ook grote gevoelens van angst en onveiligheid heeft overgehouden aan de steekpartij.

De zoon van de man en de vrouw was getuige in de zaak. Hij verklaarde dat zijn vader zijn moeder altijd met de dood bedreigde als ze ruzie hadden. Zijn vader zei dan dat hij zijn moeder zou onthoofden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens de rechtbank is er sprake van voorbedachte raad. Hij wist dat zijn vrouw een afspraak in het ziekenhuis had. 'Hij ging naar het ziekenhuis om zijn vrouw van het leven te beroven. Dat de vrouw deze poging tot moord heeft overleefd, is te danken aan het feit dat het medisch personeel er snel bij kon zijn', aldus het rechtbankverslag.

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. De kans op herhaling op relationeel geweld wordt hoog ingeschat. Om die kans te verminderen is een intensieve en langdurige behandeling nodig. Volgens deskundigen zal de behandeling moeizaam verlopen vanwege een taalbarrière, maar vooral omdat de verdachte de oorzaak van de problemen bij anderen neerlegt, zijn eigen rol minimaliseert en niet beseft dat behandeling noodzakelijk is.

LEES OOK: 'Hij heeft geprobeerd zijn vrouw af te slachten', OM eist 8 jaar cel en tbs