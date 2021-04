Corona eist tol bij ziekenhuizen: hoog ziekteverzuim en weerstand bij personeel

Het was spannend in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda afgelopen weekend. Vrijdag lagen alle beschikbare coronabedden vol en ook op de intensive care was geen plek meer. Toch dreigden vier patiënten verplaatst te moeten worden naar een IC-bed. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis in Nederland kon ook niet, want overal lagen de bedden vol.

'Dan is het hopen dat de patiënten niet naar de IC hoeven', zegt Briët-Schipper. 'En als ze wel moeten dan, ja, wat dan? Verloven intrekken om toch maar weer extra bedden te creëren?' Het kwam vrijdag niet zover. Maar het geeft wel aan hoe kritisch de situatie nog steeds is. 'Het was een paar weken geleden wat rustiger, maar we zitten nu weer op het niveau van de eerste piek, het ligt helemaal vol.'

Internist-acute geneeskunde Noortje Briët-Schipper in de gang van het ziekenhuis | Foto: Omroep West

Het Groene Hart Ziekenhuis heeft 28 bedden op de verpleegafdeling gereserveerd voor coronapatiënten. Die liggen allemaal vol. Het ziekenhuis heeft in totaal twaalf intensive-care bedden. Daarvan worden er negen vrijgehouden voor mensen die getroffen zijn door corona. Het ziekenhuis ziet dat vrijdag en maandag 'topdagen' zijn. Door de week is er af en toe een bed leeg, maar het wisselt van dag tot dag.

Wat afgezegd kan worden is afgezegd

Internist Briët-Schipper denkt nog even aan vrijdag. 'Er wordt gezegd dat we creatief moeten zijn als we extra bedden nodig hebben. Wij hebben een afdeling klaarstaan waar we extra IC-bedden kunnen creëren, maar dat betekent dat we echt alle andere zorg moeten afzeggen. En alles wat afgezegd kan worden, is al afgezegd.' Wat in zo'n geval gebeurt, is de zorg aan bijvoorbeeld kankerpatiënten terugschroeven. Dat is tot op heden niet gebeurd. 'En dan moeten we verloven gaan intrekken om personeel aan de bedden te krijgen.'

De druk op het ziekenhuis is al dertien maanden onverminderd hoog. Noortje Briët-Schipper: 'Toen het aantal ziekenhuisopnames op een gegeven moment daalde, daalde de werkdruk voor het personeel niet. Toen zijn we de wachtlijsten gaan wegwerken.' Vervolgens kwam er een tweede coronagolf en nu een derde. 'Daar komt nog eens bij dat wij ons aan het voorbereiden zijn op code zwart voor het geval die zich aandient. En dat is iets wat echt niemand wil.' Code zwart betekent dat aan de poort geselecteerd moet worden wie nog wel ziekenhuiszorg krijgt en wie niet, simpelweg omdat alle bedden vol liggen.

Het piept en het kraakt

'In het begin was het spannend en zat iedereen vol adrenaline', zegt internist Noortje. 'Maar dat is niet meer zo. Het piept en het kraakt, iedereen is oververmoeid. En je ziet dat het aantal verwijzingen vanuit de huisartsen weer terug is op het niveau van voor corona, dus het is hartstikke druk op de polikliniek en op de afdelingen. De acute zorg is ook weer 'normaal'. En daar bovenop komt corona. We doen dus eigenlijk veel meer dan we normaal gesproken doen en dat merk je aan mensen.'

'Mensen zijn moe en reageren ook geprikkeld als er weer een verandering in het beleid komt. Verpleegkundigen staan bijvoorbeeld iedere week op een andere afdeling. Als ze dan eindelijk op hun eigen afdeling staan en ze krijgen weer te horen dat ze naar de corona-afdeling moeten, worden mensen daar niet blij van. Er is ook echt weerstand nu. Mensen willen soms eigenlijk niet meer.' Het ziekenhuis kan totaal niets plannen. Ook de operatieafdeling moet weer geplande afspraken afzeggen. 'Daar worden medewerkers echt gedemotiveerd van.'

'Ben blij dat ik niet op die stoel zit'

De voorzichtig aangekondigde versoepelingen van 21 april zijn van de baan en er wordt nu gekeken naar 28 april. 'Moedig', noemt Noortje Briët-Schipper dat. Ze voegt eraan toe dat ze niet goed weet wat die ene week precies gaat uitmaken. 'De ervaring van de afgelopen dertien maanden leert dat het eigenlijk steeds in golven van drie weken gaat. Ik begrijp dat er heel veel komt kijken bij zo'n beslissing, en ik ben ook heel blij dat ik niet op die stoel zit. Maar als ik naar de cijfers in dit ziekenhuis kijk, zie ik dat er nog altijd meer patiënten binnenkomen. Wij snakken ook allemaal naar onze vakanties en onze uitlaatklep, maar ook wij hebben die niet op dit moment.'

