Potentiële ADO-koper Cosinus verbaasd: 'Berichten over afhaken kloppen niet'

Het is voor het eerst dat voorman Rothengatter zijn stem laat horen in het overnameproces rond ADO Den Haag. De Hagenaar tekende begin maart een koopoverkomst met de huidige Chinese eigenaar, United Vansen (UVS). Zondagavond stuurde Rothengatter grootaandeelhouder van United Vansen, Wang Hui, een mail. In de mail gaf hij aan van een aantal zaken af te zien. Omroep West heeft de mail ingezien en stelde Rothengatter enkele vragen.

In de mail schrijft Cosinus dat het geld voor de overname er nog niet is. Daaruit blijkt toch dat u ADO niet kan kopen op dit moment?

'Dat heeft niets te maken met de overname van ADO Den Haag. Die deal is gesloten, dat geld is er. ADO heeft momenteel een acuut financieel probleem van twee miljoen euro. Dat komt omdat UVS een liquiditeitsgarantie heeft afgegeven aan ADO, maar nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan.'

'Tijdens de overnamedeal heeft UVS gevraagd of wij een kortlopende financiering (eigenlijk een lening) kunnen verstrekken ter waarde van twee miljoen euro om daarmee de acute financiële problemen van ADO op te lossen. Dat geld hebben wij nog niet bij elkaar. Je moet het zien als twee trajecten. Traject een is de overname van de club, dat geld is er inmiddels en moet alleen nog worden goedgekeurd door de KNVB. Traject twee is de kortlopende financiering, dat geld is er nog niet.'

U geeft ook aan dat het eerste pandrecht op de aandelen is verlopen op 11 april 2021. Wat houdt dat dan in?

Het pandrecht zoals in de mail beschreven, heeft te maken met de kortlopende financiering, niet met de koopovereenkomst. UVS heeft gevraagd om een kortlopende financiering. Wij willen UVS en ADO graag helpen, maar wel met een dekking, een onderpand van UVS. Die dekking willen wij voor het geval dat de KNVB geen groen licht geeft voor de overname. Dan hebben wij in ieder geval wel een dekking voor die twee miljoen euro. De dekking die UVS ons biedt, blijkt achteraf te laag, daarom geven wij het pandrecht terug.

'De dekking moet hoger. Dit zijn twee aparte trajecten. We gaan met UVS om tafel om een nieuw pandrecht op te stellen. Dit doen we om problemen zoals bij FC Den Bosch te voorkomen. Daar schoot de potentiële nieuwe eigenaar geld voor terwijl hij nog niet goedgekeurd was. Later bleek dat er geen groen licht kwam en had hij wel al geld in die club zitten. Dat geld heeft hij nooit meer teruggezien.'

In de laatste alinea van uw mail vraagt u United Vansen om aan tafel te blijven. In hoeverre strookt dat met uw uitlatingen dat het nieuws van maandag niet klopt?

'Dat is puur een beleefdheidsvorm, een stukje hoffelijkheid naar China. Het heeft dus niks te maken met de overname. Ook dit gaat over de kortlopende financiering van twee miljoen euro.'

Grootaandeelhouder Wang Hui | Foto: Soccrates Images

Wat als jullie de kortlopende financiering niet rondkrijgen?

'Dan zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Wij gaan door met het zoeken van een oplossing. Wij willen China en ADO helpen. Wij kunnen ieder moment een telefoontje krijgen dat het geld er is. Voor de duidelijkheid: dit probleem is een United Vansen-probleem, geen Cosinus-probleem.'

Hoe reageerde UVS op uw mail van zondagavond?

'Ik heb nog geen reactie uit China gekregen.'

United Vansen kijkt inmiddels verder naar een andere partij.

'Het nog niet bij elkaar hebben van het geld voor de kortlopende financiering geeft ze dit recht. Daarvan zijn we op de hoogte. Zij kunnen dus wel met andere partijen praten, maar indien er een akkoord is, zullen we eerst in gesprek moeten over de huidige koopovereenkomst. Er ligt een koopovereenkomst tussen United Vansen en Cosinus Capital Group Partners. Nieuwe partijen kunnen bij ons toetreden tot het investeringsfonds. En dat fonds koopt ADO Den Haag uiteindelijk. Of ik daarvoor open sta? Jazeker! Wij zijn ervan overtuigd dat ons businessplan het enige juiste plan is om een voetbalclub te leiden.'

U zegt dat er nog altijd een koopovereenkomst met United Vansen is. Is die rechtsgeldig als je de termijnen keer op keer niet haalt?

'Het verhaal dat in de pers geschreven staat over het verstrijken van de betalingstermijnen klopt niet. Er zijn enkel termijnen verstreken met betrekking tot de lening voor de acute zorgen. ADO vraagt dagelijks of het geld er al is, ze hebben dat namelijk eerder gisteren nodig dan vandaag. Daar wordt nog aan gewerkt. Als het gaat om geld voor de overname, dat staat klaar. Bij groen licht van de KNVB staat het 24 uur later op de rekening van United Vansen.

Maar waar komen die verhalen over verstreken betalingstermijnen dan vandaan?

'Weet ik niet. Er worden onjuistheden de wereld in geholpen. Het is wel zo dat ADO vanwege het acute geldprobleem, het geld voor dit seizoen liever gisteren dan vandaag heeft. Zij vragen geregeld of het er al is, maar van betalingstermijnen is geen sprake.'

U zegt dat er nog altijd een deal met China is, wanneer wordt u dan eigenaar? Wanneer heeft u het geld?

'Zodra de goedkeuring er is van de KNVB, kunnen wij overgaan tot betalen. Ik verwacht dat in juli 2021, maar je bent overgeleverd aan de KNVB. Als jij een huis koopt, moet je ook goedkeuring krijgen van de bank. Als die er is, wordt de betaling vervolgens bij de notaris gedaan. Zo moet je dit zien.'

U heeft het over de goedkeuring van de KNVB, dat het nog niet zeker is of er groen licht komt. Waarom is dat niet zeker?

'Dat voorbehoud bouw je in. Dat heeft met risicomanagement te maken. Het blijven investeringsmaatschappijen. Het zou raar zijn als je dat voorbehoud niet hebt. Je moet dat altijd hebben. Mijn gevoel is dat wij er doorheen gekomen.'

De redactie van Omroep West heeft United Vansen om een reactie gevraagd. Die is tot op heden niet ontvangen. ADO Den Haag is - als het gaat over de aandelen van de Haagse club – geen partij. De HFC, de cultuurbewakers en houder van de licentie, speelt daarentegen wel een rol. In een reactie laten ze weten dat er momenteel niets over de kwestie te melden is.

