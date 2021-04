Haagse Stadspartij slaat nieuwe wegen in: van kraken naar activisme

Joris Wijsmuller doet een stapje opzij. Hij was 24 jaar het gezicht en geweten van de Haagse Stadspartij, maar over een paar maanden laat hij het stadhuis voor wat het is en vertrekt hij. Tot die tijd geeft Wijsmuller Fatima Faid alle touwtjes in handen. Zij zal vanaf donderdag in de raadzaal optreden als fractievoorzitter en Wijsmuller gaat 'oefenen in bescheidenheid', zoals hij het zelf noemt.

Faid is geen onbekende. Ze loopt al twintig jaar rond in de partij en is de laatste twee raadsperiodes gemeenteraadslid. De Haagse Stadspartij wordt al die jaren gezien als 'krakerspartij', omdat de partij eind jaren negentig wordt opgericht vanwege de discussie rondom de sloop van het kraakpand de Blauwe Aanslag. Maar volgens Faid is met het vertrek van Wijsmuller de tijd gekomen om nieuwe wegen in te slaan, want er is inmiddels veel veranderd.

Transitie

'Bij de oprichting van de partij was een belangrijk punt dat mensen veel meer te vertellen moesten hebben over hun eigen omgeving en dus over hun eigen leven', zegt Faid. 'Dat is twintig jaar lang doorgezet. Nu merk ik dat we als samenleving in een transitie zitten. Heel veel jonge activisten kloppen bij ons op de deur omdat ze ideeën hebben over de stad. Ik denk dat de Haagse Stadspartij moet meegaan in deze verandering.'

Faid doelt op de diversiteit van de stad waar steeds meer mensen met verschillende culturele achtergronden wonen. Faid: 'Meer dan zeventig procent van de jongeren onder de 25 jaar heeft een bi-culturele achtergrond. Dat betekent dat er geen enkele etniciteit meer in de meerderheid is. Deze mensen hebben andere agendapunten en vinden andere dingen belangrijk. Dat kunnen we niet negeren, want het is de toekomst van de stad.'

Oprecht activistisch

Levi Ommen is een jongere generatie die zich aangetrokken voelt tot de Haagse Stadspartij. Ze komt in contact met Faid via de actiegroep Kick Out Zwarte Piet en de beweging Black Lives Matter en is nu een paar maanden partijlid. 'De Haagse Stadspartij is de enige partij die oprecht activistisch is', zegt ze. 'De partij staat niet pas op als het sociaal geaccepteerd is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Black Lives Matter dan zie je dat partijen hier pas in meegingen toen het sociaal geaccepteerd werd. De Haagse Stadspartij stond er op dat moment al.'

Sommige partijleden maken zich zorgen over de koers van de Haagse Stadspartij. Voormalig raadslid Joeri Oudshoorn heeft zijn lidmaatschap opgezegd, omdat hij zich niet thuis voelt bij de 'identiteitspolitiek' die de Haagse Stadspartij zou voeren. In een open brief schreef hij: 'Ik kan mij niet vinden in de identiteitspolitiek waarin steeds meer partijleden en de nieuwe partijleider mensen niet meer in hun volle veelzijdigheid zien, maar beoordelen op een of enkele kenmerken en daar een dominante identiteit aan verbinden.'

Identiteitspolitiek

Faid begrijpt deze kritiek niet en verbaast zich erover dat Oudshoorn de keuze heeft gemaakt om een open brief te publiceren in plaats van het voeren van een gesprek met haar of de partij. 'Ik heb geen idee wat meneer Oudshoorn precies bedoelt met identiteitspolitiek', reageert ze. 'Is het dat mensen van kleur niet mogen praten? Of alleen witte mensen? Of alleen maar mannen? Of juist alleen vrouwen? Ik heb geen idee.'

Wel merkt Faid dat er meer partijleden zijn die zich zorgen maken. 'Er zijn mensen die naar mij toekomen en zich afvragen of de Haagse Stadspartij zich nog hard blijft maken voor bijvoorbeeld bomen of kunst- en cultuur in de stad. Ik kan hen geruststellen, want ik zit ook al twintig jaar met die bomen. En ook de andere onderwerpen blijven voor ons superbelangrijk. Juist daarom zit ik bij de Haagse Stadspartij.'

Progressieve beweging

Levi Ommen verwacht dat de oudere generatie aangesloten blijft bij de Haagse Stadspartij, ook als er een jongere generatie opstaat. Jonge activisten en krakers hebben veel gemeen, vindt ze. 'De oudere generatie herkent de drang om op te staan tegen onrecht en om een progressieve beweging te starten. Wij worden en voelen ons daarom geaccepteerd binnen de partij.'